Câmara de Cariacica abre concurso com salário de até R$ 3,5 mil

Oportunidades são para cargos de níveis médio, técnico e superior; interessados podem se inscrever até o dia 20 de junho. Certame contará com prova objetiva

A Câmara de Cariacica está com inscrições abertas para o concurso público que visa à contratação de profissionais de níveis médio, técnico e superior. A oferta é de oito vagas, além da formação de cadastro de reserva. A remuneração varia de R$ 2.005 a R$ 3.500. Os servidores também vão receber auxílio-alimentação e vale-transporte.

As inscrições podem ser feitas até 20 de junho, no site do Instituto AOCP, empresa responsável pelo certame. A taxa de participação varia de R$ 59,50 a R$ 119.