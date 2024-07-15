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Eleições 2024

Pré-candidato em Cachoeiro, Libardi escolhe esposa de deputado como vice

Nutricionista filiada ao União Brasil, Rafaela Donadeli vai compor chapa majoritária com o pré-candidato do Republicanos na corrida pelo comando do Executivo municipal
Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

15 jul 2024 às 20:47

Publicado em 15 de Julho de 2024 às 20:47

Rafaela Donadeli será vice de Diego Libardi em Cachoeiro
Rafaela Donadeli será vice de Diego Libardi em Cachoeiro Crédito: Reprodução
A disputa eleitoral majoritária em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, terá a nutricionista Rafaela Donadeli (União Brasil) como vice na chapa de Diego Libardi, pré-candidato a prefeito pelo Republicanos. A informação foi confirmada à reportagem de A Gazeta na tarde desta segunda-feira (15), pelo próprio Libardi. Na última sexta-feira (12), os dois políticos haviam divulgado a notícia nas redes sociais.
Rafaela é o segundo nome divulgado para cargo de vice na cidade antes das convenções partidárias, que têm início previsto para 20 de julho e término em 5 de agosto deste ano. O primeiro a anunciar seu vice foi o deputado estadual Theodorico Ferraço, pré-candidato a prefeito pelo PP, no dia 1º de julho.
União Brasil, de Rafaela, faz parte da base de partidos que apoiam o projeto de Libardi de comandar o município cachoeirense a partir do ano que vem. O apoio da sigla à pré-candidatura do Republicanos teria gerado ruído com o governo do Estado. Isso porque o presidente da legenda em Cachoeiro, o deputado estadual Bruno Resende (União), que é marido de Rafaela, compõe atualmente a base aliada do Executivo estadual, e, mesmo assim, optou por acompanhar Libardi em vez de declarar apoio à ex-secretária municipal Obras Lorena Vasques (PSB), pré-candidata do partido do governador Renato Casagrande (PSB) à prefeitura da cidade.
Em comunicado que confirma Rafaela como vice de Libardi é destacado que a pré-candidata tem acompanhado os debates sobre políticas públicas para o município, e que, por esse motivo, ela teria decidido "contribuir para a construção do futuro de Cachoeiro de Itapemirim".

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“A missão da Rafaela é abraçar as pautas da saúde, com toda a competência, mas também com todo o amor que ela tem por cuidar das pessoas. Ela é a nossa maior porta-voz na busca da dignidade da população que depende dos atendimentos públicos, e tem toda energia e o coração voltados para essa causa tão nobre e desafiadora”, afirma Libardi sobre Rafaela. 
Já ao comentar sobre sua participação na corrida eleitoral para o pleito de 2024, Rafaela frisa que deseja contribuir com o que ela chama de "projeto que prioriza o cuidado com a população".
"Quero somar na construção deste projeto que realmente vai priorizar o cuidado com a população, trazendo acesso a uma saúde de qualidade. É nisso que acredito e é por isso que vou lutar”,  diz a nutricionista.
A pré-candidatura de Diego Libardi em Cachoeiro de Itapemirim conta atualmente com o apoio dos partidos União Brasil, Podemos, Agir, PSD, PRD, Solidariedade, PMN e DC. Assim como o União, apesar de se declarar aliado do Palácio Anchieta, o Podemos, presidido no Estado pelo deputado federal Gilson Daniel, também decidiu se juntar ao nome do Republicanos para fazer frente, principalmente, à pré-candidatura do PSB de Casagrande.

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