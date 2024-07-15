Pré-candidato em Cachoeiro, Libardi escolhe esposa de deputado como vice

Rafaela Donadeli será vice de Diego Libardi em Cachoeiro Crédito: Reprodução

A Gazeta na tarde desta segunda-feira (15), pelo próprio Libardi. Na última sexta-feira (12), os dois políticos haviam divulgado a notícia nas redes sociais. A disputa eleitoral majoritária em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado , terá a nutricionista Rafaela Donadeli (União Brasil) como vice na chapa de Diego Libardi , pré-candidato a prefeito pelo Republicanos. A informação foi confirmada à reportagem dena tarde desta segunda-feira (15), pelo próprio Libardi. Na última sexta-feira (12), os dois políticos haviam divulgado a notícia nas redes sociais.

União Brasil , de Rafaela, faz parte da base de partidos que apoiam o projeto de Libardi de comandar o município cachoeirense a partir do ano que vem. O apoio da sigla à pré-candidatura do Republicanos teria gerado ruído com o governo do Estado. Isso porque o presidente da legenda em Cachoeiro, o deputado estadual Bruno Resende (União), que é marido de Rafaela, compõe atualmente a base aliada do Executivo estadual, e, mesmo assim, optou por acompanhar Libardi em vez de declarar apoio à ex-secretária municipal Obras Lorena Vasques (PSB), pré-candidata do partido do governador Renato Casagrand e (PSB) à prefeitura da cidade.

Em comunicado que confirma Rafaela como vice de Libardi é destacado que a pré-candidata tem acompanhado os debates sobre políticas públicas para o município, e que, por esse motivo, ela teria decidido "contribuir para a construção do futuro de Cachoeiro de Itapemirim".

“A missão da Rafaela é abraçar as pautas da saúde, com toda a competência, mas também com todo o amor que ela tem por cuidar das pessoas. Ela é a nossa maior porta-voz na busca da dignidade da população que depende dos atendimentos públicos, e tem toda energia e o coração voltados para essa causa tão nobre e desafiadora”, afirma Libardi sobre Rafaela.

Já ao comentar sobre sua participação na corrida eleitoral para o pleito de 2024, Rafaela frisa que deseja contribuir com o que ela chama de "projeto que prioriza o cuidado com a população".

"Quero somar na construção deste projeto que realmente vai priorizar o cuidado com a população, trazendo acesso a uma saúde de qualidade. É nisso que acredito e é por isso que vou lutar”, diz a nutricionista.