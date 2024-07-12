Saiba quem são os pré-candidatos a prefeito em Guarapari

A corrida eleitoral pelo comando da Prefeitura de Guarapari conta até o momento com nove pré-candidaturas, surgidas após muitas mudanças de partido e de apoios das siglas aos nomes em jogo. Como o atual prefeito da Cidade Saúde, Edson Magalhães (PSDB), está em seu segundo mandato e não pode concorrer à reeleição, os cotados buscam arranjos e indicam que novas alterações podem surgir.

A Gazeta fez um levantamento com dirigentes partidários e lideranças do município, além dos próprios pré-candidatos, para mostrar o cenário que vem se desenhando até o momento para a disputa em Às vésperas das convenções, quando serão definidos os candidatos que vão disputar as Eleições 2024,fez um levantamento com dirigentes partidários e lideranças do município, além dos próprios pré-candidatos, para mostrar o cenário que vem se desenhando até o momento para a disputa em Guarapari

De segunda-feira (8) até esta sexta (12), estão sendo publicados os perfis dos interessados na disputa nas maiores cidades do Espírito Santo. Para acompanhar a cobertura, basta acessar a nossa página especial das Eleições 2024

O atual chefe do Executivo planeja transferir seu êxito nas urnas – ele ganhou todas as eleições que disputou – para o ex-secretário de Obras, Emanuel Vieira (União), escolhido como seu candidato a sucessor. A escolha tirou da batalha pelo cargo de prefeita a ex-secretária municipal de Saúde e Assistência Social, Maria Helena Netto, que era cotada para representar o União Brasil na corrida. Agora, ela tentará se eleger vereadora no município pelo PRD.

Assim como a ex-secretária, também desistiram da disputa pelo comando de Guarapari a vereadora Kamilla Rocha, que deseja renovar o mandato na Câmara agora pelo Mobiliza, e o ex-vereador José Raimundo Dantas, eleito pelo Patriota, partido que se fundiu ao PTB para criar o PRD. A legenda, nascida em outubro de 2023, apoia no pleito o deputado estadual Zé Preto (PP), que deixou o PL para poder se pré-candidatar.

A troca de partido foi a solução para o entrave causado pelo apoio de Zé Preto ao governador Renato Casagrande (PSB), desaprovado pelo PL. No Estado, a sigla do ex-presidente Jair Bolsonaro faz parte da oposição ao governo socialista. O parlamentar conta com um grupo de outras cinco legendas para se fortalecer até outubro.

Além de PP e PRD, estão juntos no município PSD, DC, Podemos e PSB – estes dois últimos também com pré-candidaturas próprias lançadas, o que sugere a possibilidade de articulações entre as legendas. Uma delas envolve o ex-subsecretário de Estado do Turismo, Gedson Merizio (Podemos), que, apesar de cotado para disputar o cargo, mostra proximidade com Zé Preto nas redes sociais e foi considerado pelo próprio deputado uma opção para ocupar a vaga de vice.

Já pelo partido de Casagrande deve concorrer o ex-deputado federal Ted Conti. Segundo ele, as conversas com os partidos continuam acontecendo e, por isso, o pré-candidato a vice ainda não foi definido. Ted afirma ainda que se as pesquisas indicarem que seu nome não é competitivo, ele deve abdicar da disputa para apoiar “o melhor projeto para Guarapari”.

Com a saída de Zé Preto do PL, a legenda optou por lançar uma chapa puro-sangue encabeçada pelo deputado estadual Danilo Bahiense na corrida. Ao lado do pré-candidato a vice, o pastor Daniel Almondes, o parlamentar afirma que ainda não há alianças formadas, mas está dialogando com outros partidos “conforme entendimento do diretório estadual do PL”.

Já o PT, que tinha o nome da microempresária Bárbara Hora como principal cotada para concorrer às eleições, oficializou a pré-candidatura do ex-vereador Oylas Pereira após divergências no diretório municipal do partido. Ao anunciar sua saída da disputa, em março deste ano, a petista afirmou que o ambiente partidário influenciou sua decisão e que tem “sérias divergências em relação à conduta moral e política do grupo que endossou outra pré-candidatura à prefeitura no PT Guarapari”. Apesar das turbulências, Oylas já tem uma pré-candidata a vice, a professora Gilceia Gonçalves, popular entre os militantes da legenda na região.

O comando de Guarapari ainda deve ser disputado por outros três concorrentes. Dois deles, Rodrigo Borges (Republicanos) e Wendel Lima (MDB), já eram tidos como certos na disputa e confirmaram as pré-candidaturas, mas Lima anunciou nesta segunda-feira (15) sua desistência. Completando o cenário, aparecem o psolista José Amaral, que apesar de contar com a Federação Psol Rede, deve emplacar uma chapa puro-sangue no pleito; e o pré-candidato do PRTB e secretário estadual da legenda, Artur Pereira. Confira abaixo o perfil de todos eles: