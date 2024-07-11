TRE-ES barra filiação e PT fica sem candidato em Linhares

O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) barrou a filiação do ex-deputado federal José Carlos Elias ao PT. Com essa decisão, confirmada em sessão nesta quarta-feira (10), a Federação Brasil da Esperança, composta por PT, PV e PCdoB, perdeu o pré-candidato que havia sido escolhido para disputar a Prefeitura de Linhares, no Norte capixaba.
A decisão do TRE foi tomada a partir de uma ação do diretório estadual do PT, que solicitava o reconhecimento da filiação partidária de José Carlos Elias. O ex-deputado havia tentado o registro pelo sistema da Justiça Eleitoral, mas houve uma negativa administrativa e, em virtude dessa recusa, o partido ingressou com a ação para não perder o prazo legal de filiação para a disputa nas Eleições 2024.
O relator da ação, desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, ressalta, na decisão, que José Carlos Elias não teria direito à filiação porque havia irregularidades em seu título de eleitor, que deveriam ter sido sanadas no cartório eleitoral. Durante a manifestação oral na sessão, ele ainda menciona que o ex-deputado está com os direitos políticos suspensos. A decisão foi acompanhada pelos demais juízes do TRE.