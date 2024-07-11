TRE-ES barra filiação e PT fica sem candidato em Linhares

O relator da ação, desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, ressalta, na decisão, que José Carlos Elias não teria direito à filiação porque havia irregularidades em seu título de eleitor, que deveriam ter sido sanadas no cartório eleitoral. Durante a manifestação oral na sessão, ele ainda menciona que o ex-deputado está com os direitos políticos suspensos. A decisão foi acompanhada pelos demais juízes do TRE.