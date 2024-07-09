Saiba quem são os pré-candidatos a prefeito em Linhares

A disputa para prefeito em Linhares vai reunir velhos adversários e antigos aliados, que já se enfrentaram em anos anteriores, em busca do voto dos 122.176 eleitores da cidade, o maior colégio eleitoral do Norte no Espírito Santo. Até o momento, são cinco nomes possíveis na disputa, incluindo um novato em mandatos eletivos.

A Gazeta fez um levantamento com dirigentes partidários e lideranças do Às vésperas das convenções, quando serão definidos os candidatos que vão disputar as Eleições 2024,fez um levantamento com dirigentes partidários e lideranças do município de Linhare s , além dos próprios pré-candidatos, para mostrar o cenário que vem se desenhando até o momento para a disputa em Linhares.

Até o final desta semana, serão publicados os perfis dos interessados na disputa nas maiores cidades do Espírito Santo . Para acompanhar a cobertura, basta acessar a nossa página especial das Eleições 2024

No jogo está Bruno Marianelli (Republicanos), que assumiu o comando do Executivo Municipal em abril de 2022, após o então prefeito Guerino Zanon (PSD) deixar a gestão para disputar o governo do Estado. Marianelli é antigo aliado de Guerino, sendo secretário de Planejamento e de Finanças de Linhares e vice na chapa de Guerino em 2020.

Naquela eleição, Guerino e Marianelli obtiveram 54,44% dos votos, superando Lucas Scaramussa (Podemos), na época filiado ao DC, que ficou em segundo lugar com 29,01%. Scaramussa disputou a eleição dois anos depois, sendo eleito deputado estadual pelo Podemos. Agora, deve encarar Marianelli novamente nas urnas.

Nas eleições de 2020, Scaramussa e Marianelli também disputaram votos com Marcos Garcia, na época filiado ao PV, que ficou em terceiro lugar no pleito. Garcia é ex-deputado estadual e mudou para o Progressistas (PP), chegando a compor a base de apoio de Marianelli até junho deste ano, quando rompeu com o prefeito e disse que iria lançar sua própria pré-candidatura pelo seu partido

Há na disputa ainda o ex-prefeito Zé Carlos Elias (PT), que já comandou Linhares por dois mandatos, além de já ter sido vereador, vice-prefeito e deputado estadual e federal. Já teve candidaturas anteriores barradas pela Justiça Eleitoral, por ter sido considerado inelegível, no âmbito da Lei da Ficha Limpa.