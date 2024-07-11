ES vai ter juiz de garantias nas eleições pela primeira vez; entenda

♦ NÚCLEO 1

1ª Zona Eleitoral – Vitória

52ª Zona Eleitoral – Vitória



♦ NÚCLEO 2



26ª Zona Eleitoral – Serra

53ª Zona Eleitoral – Serra

59ª Zona Eleitoral – Serra



♦ NÚCLEO 3



32ª Zona Eleitoral – Vila Velha

55ª Zona Eleitoral – Vila Velha

57ª Zona Eleitoral – Vila Velha



♦ NÚCLEO 4



34ª Zona Eleitoral – Cariacica

54ª Zona Eleitoral – Cariacica



♦ NÚCLEO 5



9ª Zona Eleitoral – Santa Leopoldina e Santa Maria de Jetibá

11ª Zona Eleitoral – Santa Teresa e Itarana

16ª Zona Eleitoral – Itaguaçu e São Roque do Canaã



♦ NÚCLEO 6



8ª Zona Eleitoral – Afonso Cláudio

15ª Zona Eleitoral – Domingos Martins

40ª Zona Eleitoral – Venda Nova do Imigrante e Conceição do Castelo

47ª Zona Eleitoral – Viana



♦ NÚCLEO 7



4ª Zona Eleitoral – Alegre e Jerônimo Monteiro

10ª Zona Eleitoral – Ibatiba e Brejetuba

13ª Zona Eleitoral – Guaçuí e Divino de São Lourenço

18ª Zona Eleitoral – Iúna e Ibitirama

19ª Zona Eleitoral – Muniz Freire e Irupi

44ª Zona Eleitoral – Bom Jesus do Norte, Apiacá, Dores do Rio Preto e São José do Calçado



♦ NÚCLEO 8



2ª Zona Eleitoral – Cachoeiro de Itapemirim e Atílio Vivácqua

3ª Zona Eleitoral – Castelo

5ª Zona Eleitoral – Mimoso do Sul e Muqui

48ª Zona Eleitoral – Cachoeiro de Itapemirim



♦ NÚCLEO 9



12ª Zona Eleitoral – Alfredo Chaves e Marechal Floriano

17ª Zona Eleitoral – Anchieta e Piúma

22ª Zona Eleitoral – Itapemirim

24ª Zona Eleitoral – Guarapari

35ª Zona Eleitoral – Iconha, Rio Novo do Sul e Vargem Alta

43ª Zona Eleitoral – Marataízes e Presidente Kennedy



♦ NÚCLEO 10



23ª Zona Eleitoral – Barra de São Francisco e Água Doce do Norte

30ª Zona Eleitoral – Nova Venécia e Vila Pavão

33ª Zona Eleitoral – Ecoporanga

46ª Zona Eleitoral – Águia Branca, Marilândia e São Domingos do Norte



♦ NÚCLEO 11



21ª Zona Eleitoral – São Mateus

27ª Zona Eleitoral – Conceição da Barra e Pedro Canário

38ª Zona Eleitoral – Montanha, Mucurici e Ponto Belo

39ª Zona Eleitoral – Pinheiros e Boa Esperança

41ª Zona Eleitoral – Jaguaré e Sooretama



♦ NÚCLEO 12



6ª Zona Eleitoral – Colatina

7ª Zona Eleitoral – Baixo Guandu e Laranja da Terra

14ª Zona Eleitoral – Ibiraçu, Fundão e João Neiva

36ª Zona Eleitoral – Pancas, Alto Rio Novo e Mantenópolis

37ª Zona Eleitoral – São Gabriel da Palha e Vila Valério



♦ NÚCLEO 13



20ª Zona Eleitoral – Aracruz

25ª Zona Eleitoral – Linhares

51ª Zona Eleitoral – Rio Bananal e Governador Lindenberg

