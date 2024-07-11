ES vai ter juiz de garantias nas eleições pela primeira vez; entenda

Atuação restrita
Núcleos Regionais Eleitorais das Garantias na Justiça Eleitoral do ES
♦ NÚCLEO 1
1ª Zona Eleitoral – Vitória
52ª Zona Eleitoral – Vitória
♦ NÚCLEO 2
26ª Zona Eleitoral – Serra
53ª Zona Eleitoral – Serra
59ª Zona Eleitoral – Serra
♦ NÚCLEO 3
32ª Zona Eleitoral – Vila Velha
55ª Zona Eleitoral – Vila Velha
57ª Zona Eleitoral – Vila Velha
♦ NÚCLEO 4
34ª Zona Eleitoral – Cariacica
54ª Zona Eleitoral – Cariacica
♦ NÚCLEO 5
9ª Zona Eleitoral – Santa Leopoldina e Santa Maria de Jetibá
11ª Zona Eleitoral – Santa Teresa e Itarana
16ª Zona Eleitoral – Itaguaçu e São Roque do Canaã
♦ NÚCLEO 6
8ª Zona Eleitoral – Afonso Cláudio
15ª Zona Eleitoral – Domingos Martins
40ª Zona Eleitoral – Venda Nova do Imigrante e Conceição do Castelo
47ª Zona Eleitoral – Viana
♦ NÚCLEO 7
4ª Zona Eleitoral – Alegre e Jerônimo Monteiro
10ª Zona Eleitoral – Ibatiba e Brejetuba
13ª Zona Eleitoral – Guaçuí e Divino de São Lourenço
18ª Zona Eleitoral – Iúna e Ibitirama
19ª Zona Eleitoral – Muniz Freire e Irupi
44ª Zona Eleitoral – Bom Jesus do Norte, Apiacá, Dores do Rio Preto e São José do Calçado
♦ NÚCLEO 8
2ª Zona Eleitoral – Cachoeiro de Itapemirim e Atílio Vivácqua
3ª Zona Eleitoral – Castelo
5ª Zona Eleitoral – Mimoso do Sul e Muqui
48ª Zona Eleitoral – Cachoeiro de Itapemirim
♦ NÚCLEO 9
12ª Zona Eleitoral – Alfredo Chaves e Marechal Floriano
17ª Zona Eleitoral – Anchieta e Piúma
22ª Zona Eleitoral – Itapemirim
24ª Zona Eleitoral – Guarapari
35ª Zona Eleitoral – Iconha, Rio Novo do Sul e Vargem Alta
43ª Zona Eleitoral – Marataízes e Presidente Kennedy
♦ NÚCLEO 10
23ª Zona Eleitoral – Barra de São Francisco e Água Doce do Norte
30ª Zona Eleitoral – Nova Venécia e Vila Pavão
33ª Zona Eleitoral – Ecoporanga
46ª Zona Eleitoral – Águia Branca, Marilândia e São Domingos do Norte
♦ NÚCLEO 11
21ª Zona Eleitoral – São Mateus
27ª Zona Eleitoral – Conceição da Barra e Pedro Canário
38ª Zona Eleitoral – Montanha, Mucurici e Ponto Belo
39ª Zona Eleitoral – Pinheiros e Boa Esperança
41ª Zona Eleitoral – Jaguaré e Sooretama
♦ NÚCLEO 12
6ª Zona Eleitoral – Colatina
7ª Zona Eleitoral – Baixo Guandu e Laranja da Terra
14ª Zona Eleitoral – Ibiraçu, Fundão e João Neiva
36ª Zona Eleitoral – Pancas, Alto Rio Novo e Mantenópolis
37ª Zona Eleitoral – São Gabriel da Palha e Vila Valério
♦ NÚCLEO 13
20ª Zona Eleitoral – Aracruz
25ª Zona Eleitoral – Linhares
51ª Zona Eleitoral – Rio Bananal e Governador Lindenberg