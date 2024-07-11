Saiba quem são os pré-candidatos a prefeito em Fundão

Pedroni, que comandou o município em 2011, deve enfrentar o também ex-prefeito interino Eleazar Lopes (Podemos), que assumiu o cargo em 2017 após o agora pré-candidato pelo PSD ser impedido pela Justiça Eleitoral de tomar posse como prefeito. Há quatro anos, Eleazar recebeu 47,45% dos votos para retomar a chefia da cidade e acredita que, nestas eleições, com o apoio e vice do Republicanos, tem mais força para garantir a vitória.