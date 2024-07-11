Saiba quem são os pré-candidatos a prefeito em Fundão

A corrida eleitoral em Fundão conta, até o momento, com quatro pré-candidatos a chefe do Executivo, sendo dois deles ex-prefeitos interinos da cidade, Anderson Pedroni (PSD) e Eleazar Lopes (Podemos). Completam a lista outros dois nomes conhecidos da política da cidade: o vereador Aelcio Peixoto (PL) e o ex-vereador Edinho Onofre (PT).
Às vésperas das convenções, quando serão definidos os candidatos que vão disputar as Eleições 2024, A Gazeta fez um levantamento com dirigentes partidários e lideranças do município, além dos próprios pré-candidatos, para mostrar o cenário que vem se desenhando até o momento para a disputa em Fundão.
Até o final desta semana, serão publicados os perfis dos interessados na disputa nas maiores cidades do Espírito Santo. Para acompanhar a cobertura, basta acessar a nossa página especial das Eleições 2024.
Com o apoio do atual prefeito Gil (PSB), que desistiu de tentar a reeleição, Anderson Pedroni teve seu nome escolhido para representar o PSD na disputa com o aval de outros dois partidos da base governista: PSDB e União Brasil. As siglas formaram uma aliança municipal para o pleito e concordaram em ter um vice indicado pela legenda do governador do Estado, Renato Casagrande (PSB).
Pedroni, que comandou o município em 2011, deve enfrentar o também ex-prefeito interino Eleazar Lopes (Podemos), que assumiu o cargo em 2017 após o agora pré-candidato pelo PSD ser impedido pela Justiça Eleitoral de tomar posse como prefeito. Há quatro anos, Eleazar recebeu 47,45% dos votos para retomar a chefia da cidade e acredita que, nestas eleições, com o apoio e vice do Republicanos, tem mais força para garantir a vitória.
Já o PL seguirá com uma chapa puro-sangue na disputa. Sem alianças, o vereador de primeiro mandato Aelcio Peixoto deixou o Podemos para se filiar à legenda do ex-presidente Jair Bolsonaro e encarar, pela primeira vez, a concorrência pelo cargo de prefeito. Além dos dois outros pré-candidatos experientes, o mais jovem na vida política deve enfrentar também Edson Onofre, petista que já cumpriu três mandatos como vereador. Conhecido como Edinho, o pré-candidato da Federação Brasil da Esperança (PT, PCdoB e PV) vai disputar o cargo pela segunda vez, após 16 anos. Confira abaixo o perfil de todos eles: