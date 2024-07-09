PSB e PT discutem aliança em Alegre para fazer frente ao atual prefeito

O atual prefeito de Alegre, Nirrô Emerick (PP), que deve tentar a reeleição nas eleições de outubro, pode enfrentar uma esquerda unificada na disputa. Segundo os pré-candidatos do PSB, Romário Brasil, e do PT, Jorcy Filho, os diretórios municipais dos dois partidos estão dialogando e devem oficializar uma aliança eleitoral em breve.
“Desde o ano passado, já vínhamos conversando, visando aglutinar as forças progressistas em Alegre”, afirma o petista Jorcy Filho, que se mostra aberto à composição de chapa.
De acordo com Romário Brasil, pré-candidato da legenda do governador Renato Casagrande, as negociações devem ser definidas após o lançamento de sua pré-candidatura, agendada para a próxima sexta-feira (12), ou ainda durante as convenções partidárias, que começam no dia 20 deste mês. Ele também declarou à reportagem de A Gazeta que o partido está mantendo contato com outras legendas para buscar o melhor projeto para Alegre.
Romário concorreu ao comando da cidade em 2020 pelo extinto Democratas (DEM) e ficou em segundo lugar na disputa, com 24,26% dos votos. Já para as eleições 2024, as esperanças foram renovadas e o ex-vereador acredita que a avaliação positiva do governo do Estado pode influenciar positivamente sua candidatura.
Já o diretor da Federação Nacional dos Portuários, Jorcy Filho, acredita que a abertura ao diálogo do PT pode ser um ponto positivo na disputa. Ele defende que a postura do partido é de olhar para os interesses coletivos e que uma unidade da esquerda pode trazer benefícios para o município.