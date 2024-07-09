PSB e PT discutem aliança em Alegre para fazer frente ao atual prefeito

“Desde o ano passado, já vínhamos conversando, visando aglutinar as forças progressistas em Alegre”, afirma o petista Jorcy Filho, que se mostra aberto à composição de chapa.

Já o diretor da Federação Nacional dos Portuários, Jorcy Filho, acredita que a abertura ao diálogo do PT pode ser um ponto positivo na disputa. Ele defende que a postura do partido é de olhar para os interesses coletivos e que uma unidade da esquerda pode trazer benefícios para o município.