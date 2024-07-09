A executiva municipal do Progressistas (PP) em Vitória decidiu arquivar o pedido de Soraya Manato para ser pré-candidata pelo partido à prefeitura da Capital. A informação foi confirmada à reportagem de A Gazeta, na tarde desta terça-feira (9), pela própria ex-deputada federal. Questionada sobre a decisão, ela contou que a legenda informou que vai seguir com a aliança com o atual prefeito do município, Lorenzo Pazolini (Republicanos).
Soraya Manato havia enviado um ofício aos presidentes municipal e estadual do Progressistas, Marcos Marinho Delmaestro e Da Vitória, respectivamente. No pedido, ela destacou o tamanho do partido no país e afirmou ser fundamental que a legenda seja “devidamente representada”.
Em conversa com a reportagem de A Gazeta na tarde de segunda-feira (8), o deputado federal Da Vitória confirmou ter recebido a carta de Soraya e disse que debateria o assunto no diretório municipal estadual. O parlamentar já havia destacado, no entanto, que o “partido tem um alinhamento que está sendo construído com o atual prefeito”.
Partido arquiva pedido de Soraya Manato para ser pré-candidata em Vitória