Soraya Manato quer disputar a Prefeitura de Vitória

Ao Sr. Marcos Marinho Delmaestro, presidente do Diretório Municipal do Partido Progressistas de Vitória

Com cópia para Sr. Josias Mário da Vitória, presidente Estadual do Partido Progressistas do Espírito Santo

Assunto: Participação do Partido Progressistas na eleição majoritária em Vitória

Prezado Senhor Presidente, Eu, Soraya de Souza Mannato, médica, nascida em 10 de março de 1961, casada, brasileira, filiada ao Partido Progressistas desde 1º de abril de 2024, com domicílio eleitoral na cidade de Vitória, venho respeitosamente à presença de Vossa Senhoria apresentar algumas considerações e propostas para o fortalecimento do nosso partido no cenário político municipal.

Tendo ocupado o mandato de deputada federal pelo Estado do Espírito Santo entre fevereiro de 2019 e janeiro de 2023, adquiri uma significativa experiência e compreensão das necessidades e desafios enfrentados pelo nosso Estado e, em especial, pela nossa capital, Vitória.

Diante da importância e do tamanho do Partido Progressistas no Brasil, que conta com 50 deputados federais, sendo a quarta maior bancada do País, e seis senadores, além de 27.618 filiados no Espírito Santo, acredito que nossa participação na eleição majoritária no município de Vitória é não apenas oportuna, mas essencial.

Considerando que Vitória é a capital do Estado, é fundamental que o nosso partido esteja devidamente representado, refletindo nossa força e influência em todas as esferas políticas.

Assim, coloco meu nome à disposição da convenção municipal para disputar a eleição de prefeita de Vitória. Estou convicta de que, com a força do Partido Progressistas e a qualificação do atual quadro de filiados, podemos construir um projeto sólido para o desenvolvimento de nossa cidade, atendendo às expectativas e necessidades da população de Vitória.

Certa de contar com a compreensão e apoio de Vossa Senhoria, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e para discutir detalhadamente as estratégias e propostas para essa importante eleição.

Atenciosamente, Soraya de Souza Mannato

