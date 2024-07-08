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Eleições 2024

Soraya Manato quer disputar a Prefeitura de Vitória

Ex-deputada federal enviou ofício ao próprio partido, o Progressistas, colocando-se à disposição. O PP, entretanto, está praticamente no palanque de Lorenzo Pazolini (Republicanos)

Públicado em 

08 jul 2024 às 16:47
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Deputada federal Soraya Manato
A ex-deputada federal Soraya Manato Crédito: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados
A ex-deputada federal Soraya Manato quer disputar a Prefeitura de Vitória. Ela enviou, nesta segunda-feira (8), um ofício aos presidentes municipal e estadual do Progressistas, Marcos Delmaestro e Da Vitória, respectivamente. Soraya está filiada ao PP desde 1º de abril de 2024 e, no texto, colocou o nome à disposição para ser candidata a prefeita.
O marido da ex-deputada, o também ex-deputado federal Carlos Manato (PL), esteve com Da Vitória, ainda nesta segunda, para tratar do assunto.
O PP, entretanto, está praticamente no palanque da reeleição de Lorenzo Pazolini (Republicanos) na Capital e pode indicar o vice na chapa do atual prefeito.
Entre os possíveis vices estão a ex-presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo, Cris Samorini, o presidente da Câmara de Vitória, Leandro Piquet, e o próprio Delmaestro. Soraya seria outra opção.
"Mas queremos mesmo é disputar a prefeitura", ressaltou Carlos Manato à coluna. "Sou pré-candidata em Vitória", cravou Soraya.
Da Vitória, por sua vez, lembrou que o PP está "muito próximo" de Pazolini, mas que o pleito de Soraya pode e vai ser discutido pelos diretórios municipal e estadual do Progressistas. "É um direito dela, como de qualquer filiado", afirmou o presidente estadual do partido.
"Temos muita proximidade com a gestão do Pazolini e estamos bem encaminhados no processo de construir a chapa majoritária indicando o vice. Isso ela e ele (Soraya e Carlos Manato) sabem, mas vamos discutir", pontuou Da Vitória.
Delmaestro foi mais enfático:
O Progressistas, hoje, está fechado com Pazolini 
Marcos Delmaestro - Presidente do PP de Vitória
O presidente do PP de Vitória informou que o ofício assinado por Soraya Manato vai ser debatido em reunião da Executiva municipal, que já estava programada para esta semana.
Em 2022, Soraya tentou a reeleição para a Câmara dos Deputados, filiada ao PTB. Recebeu 59.988 votos, mas não obteve sucesso.
Carlos Manato, por sua vez, disputou o Palácio Anchieta e chegou ao segundo turno contra Renato Casagrande (PSB). O socialista levou a melhor.
Para aumentar a confusão, o PL de Manato tem pré-candidato à Prefeitura de Vitória, o deputado estadual Capitão Assumção.

A íntegra do ofício assinado por Soraya Manato

Ao Sr. Marcos Marinho Delmaestro, presidente do Diretório Municipal do Partido Progressistas de Vitória

Com cópia para Sr. Josias Mário da Vitória, presidente Estadual do Partido Progressistas do Espírito Santo 

Assunto: Participação do Partido Progressistas na eleição majoritária em Vitória 

Prezado Senhor Presidente, Eu, Soraya de Souza Mannato, médica, nascida em 10 de março de 1961, casada, brasileira, filiada ao Partido Progressistas desde 1º de abril de 2024, com domicílio eleitoral na cidade de Vitória, venho respeitosamente à presença de Vossa Senhoria apresentar algumas considerações e propostas para o fortalecimento do nosso partido no cenário político municipal. 

Tendo ocupado o mandato de deputada federal pelo Estado do Espírito Santo entre fevereiro de 2019 e janeiro de 2023, adquiri uma significativa experiência e compreensão das necessidades e desafios enfrentados pelo nosso Estado e, em especial, pela nossa capital, Vitória. 

Diante da importância e do tamanho do Partido Progressistas no Brasil, que conta com 50 deputados federais, sendo a quarta maior bancada do País, e seis senadores, além de 27.618 filiados no Espírito Santo, acredito que nossa participação na eleição majoritária no município de Vitória é não apenas oportuna, mas essencial. 

Considerando que Vitória é a capital do Estado, é fundamental que o nosso partido esteja devidamente representado, refletindo nossa força e influência em todas as esferas políticas. 

Assim, coloco meu nome à disposição da convenção municipal para disputar a eleição de prefeita de Vitória. Estou convicta de que, com a força do Partido Progressistas e a qualificação do atual quadro de filiados, podemos construir um projeto sólido para o desenvolvimento de nossa cidade, atendendo às expectativas e necessidades da população de Vitória.

 Certa de contar com a compreensão e apoio de Vossa Senhoria, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e para discutir detalhadamente as estratégias e propostas para essa importante eleição. 

Atenciosamente, Soraya de Souza Mannato

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, onde exerce a funcao de editora-adjunta desde 2020.

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Carlos Manato Prefeitura de Vitória Soraya Manato Vitória (ES) Progressistas Letícia Gonçalves Eleições 2024 Eleições ES 2024
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