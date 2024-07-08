De Benedita da Silva a Romeu Zema: os novos cidadãos espírito-santenses

Marcelo Santos, Benedita da Silva e Iriny Lopes na entrega do título de cidadã espírito-santense à deputada federal Crédito: Ellen Campanharo/Ales

A Assembleia Legislativa do Espírito Santo concedeu títulos de cidadão espírito-santense a diversos políticos de outros estados. Na última sexta-feira (5), a deputada federal Benedita da Silva (PT-RJ) recebeu a homenagem das mãos do presidente da Casa, Marcelo Santos (União Brasil). A proponente foi a deputada estadual Iriny Lopes (PT).

Naquele mesmo dia, mais cedo, o Diário do Legislativo registrou outros títulos aprovados pelo Legislativo estadual. Os novos cidadãos espírito-santeneses são bastante diversos:

Romeu Zema (Novo), governador de Minas Gerais; Osmar Terra (MDB-RS), deputado federal famoso por divulgar desinformação durante a pandemia de Covid-19 — o apelido do parlamentar é Osmar Terra Plana — e o também deputado federal Sargento Fahur (PSD-PR), que integra as fileiras bolsonaristas no Congresso Nacional.

Benedita da Silva participou, na sexta, de um debate na Assembleia sobre o papel e a importância das mulheres negras na sociedade. Os deputados estaduais aproveitaram a ocasião para entregar o título a ela, é uma plaquinha.