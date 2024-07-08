Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Assembleia Legislativa

De Benedita da Silva a Romeu Zema: os novos cidadãos espírito-santenses

Além da deputada federal e do governador de Minas Gerais, Legislativo estadual concedeu homenagens a Osmar Terra e a outro parlamentar bolsonarista

Públicado em 

08 jul 2024 às 09:52
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Marcelo Santos, Benedita da Silva e Iriny Lopes
Marcelo Santos, Benedita da Silva e Iriny Lopes na entrega do título de cidadã espírito-santense à deputada federal Crédito: Ellen Campanharo/Ales
A Assembleia Legislativa do Espírito Santo concedeu títulos de cidadão espírito-santense a diversos políticos de outros estados. Na última sexta-feira (5), a deputada federal Benedita da Silva (PT-RJ) recebeu a homenagem das mãos do presidente da Casa, Marcelo Santos (União Brasil). A proponente foi a deputada estadual Iriny Lopes (PT).
Naquele mesmo dia, mais cedo, o Diário do Legislativo registrou outros títulos aprovados pelo Legislativo estadual. Os novos cidadãos espírito-santeneses são bastante diversos:
Romeu Zema (Novo), governador de Minas Gerais; Osmar Terra (MDB-RS), deputado federal famoso por divulgar desinformação durante a pandemia de Covid-19 — o apelido do parlamentar é Osmar Terra Plana — e o também deputado federal Sargento Fahur (PSD-PR), que integra as fileiras bolsonaristas no Congresso Nacional.
Benedita da Silva participou, na sexta, de um debate na Assembleia sobre o papel e a importância das mulheres negras na sociedade. Os deputados estaduais aproveitaram a ocasião para entregar o título a ela, é uma plaquinha.
Não necessariamente os demais homenageados vão protagonizar cena semelhante. O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), por exemplo, foi agraciado com o título de cidadão espírito-santense em 2023, mas não foi à Assembleia buscar.
A Lei  7.832/2004 estabelece que a honraria deve ser concedida "a personalidade que tenha prestado relevantes serviços e incontestável benefício ao estado".

LEIA MAIS COLUNAS DE LETÍCIA GONÇALVES

Coronel Ramalho: "O bolsonarismo não é minha única plataforma"

Arnaldinho Borgo rebate adversários: "O choro é livre"

Um novo deputado vai chegar à Assembleia do ES

O "Dia D" de Casagrande e Arnaldinho Borgo em Vila Velha

Gilvan da Federal X Marcos do Val: do ringue às urnas

Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, onde exerce a funcao de editora-adjunta desde 2020.

Tópicos Relacionados

Assembleia Legislativa do ES Marcelo Santos Iriny Lopes Romeu Zema Osmar Terra Letícia Gonçalves
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alcolumbre destrava indicação de Messias para o STF, e sabatina é marcada
Imagem de destaque
Hipertensão: veja como a alimentação pode elevar ou não a pressão arterial
Imagem de destaque
Amigos de menina atropelada oram e protestam na Avenida Leitão da Silva

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados