Arnaldinho Borgo rebate adversários: "O choro é livre"

O prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, é filiado ao Podemos Crédito: Podemos/Divulgação

Na cidade, entretanto, o chefe do Executivo municipal também tem adversários. Para petistas, que têm a pré-candidatura do ex-vereador João Batista Gagno Intra, o Babá, em Vila Velha, a "paternidade" das obras e serviços municipais é, na verdade, do Palácio Anchieta. O PT faz parte da gestão estadual.

A parceria CasaDinho está dando o que falar.

O ex-secretário estadual de Segurança Pública Coronel Ramalho (PL), pré-candidato a prefeito, é um dos críticos mais mordazes de Arnaldinho.

O militar da reserva da PM aponta o que considera o uso das máquinas municipal e estadual em prol da reeleição de Arnaldinho e ainda critica o fato de partidos considerados de esquerda estarem ao lado do atual prefeito, entre eles o PSB de Casagrande.

O próprio Ramalho, cabe lembrar, integrou, até janeiro de 2024, o primeiro escalão do governo estadual, mas sustenta que sua participação foi técnica e não política.

Na última terça-feira (2), a coluna questionou o prefeito de Vila Velha sobre essas observações. Normalmente, ele se esquiva do assunto "eleições 2024". Arnaldinho nem se declarou, até agora, pré-candidato à reeleição, embora o seja.

Desta vez, contudo, na entrevista, ele rebateu os adversários:

"O choro é livre. Isso não é crítica. É mostrar a capacidade que o prefeito de Vila Velha tem de dialogar. Antes de eu chegar, a maior bronca dos moradores era que os prefeitos brigavam com o governador. Diferentemente deles, eu chamei o governador para ajudar a cidade e estamos melhorando a vida das pessoas".

GUERRA IDEOLÓGICA

O Podemos, partido do prefeito, no Espírito Santo, reúne, principalmente, políticos de centro-direita, como o próprio Arnaldinho. Nacionalmente, não tem uma identidade ideológica.

Já entre as siglas aliadas ao chefe do Executivo de Vila Velha, há o PSB, uma legenda de centro-esquerda, o MDB, de centro, e o Republicanos, cujo slogan é "o verdadeiro partido conservador do Brasil".

"Quem não tem projeto para a cidade tenta ludibriar a população com essa questão do extremismo. O extremismo não gera emprego, não constrói unidade de saúde, não faz pavimentação asfáltica, não constrói creche (...) O extremismo só serve para quem não tem projeto", afirmou Arnaldinho.

"Sou um prefeito equilibrado, dialogo com a sociedade. A sociedade é feita do plural e não do singular", complementou.

Enquanto o PT exalta o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, Ramalho exalta o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O coronel, porém, faz questão de frisar que não baseia a pré-campanha apenas nisso.

É preciso lembrar que, se dependesse apenas dos eleitores da cidade canela-verde, Bolsonaro teria sido reeleito em 2022 com 60,92% dos votos no segundo turno

O que explica o flerte com os bolsonaristas.