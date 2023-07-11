Assembleia do ES concede título de cidadão espírito-santense a Eduardo Bolsonaro

Eduardo Bolsonaro Crédito: Maryanna Oliveira/Câmara dos Deputados

A Assembleia Legislativa do Espírito Santo concedeu o título de cidadão espírito-santense ao deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL). O decreto que oficializa a homenagem foi publicado nesta terça-feira (11).

O parlamentar nasceu no Rio de Janeiro e é deputado por São Paulo. A Lei 7.832/2004 estabelece que a honraria é destinada a "personalidade que tenha prestado relevantes serviços e incontestável benefício" ao estado do Espírito Santo.

Quem propôs a concessão do título a Eduardo Bolsonaro foi o deputado estadual Capitão Assumção (PL), ainda em 2021.

Na justificativa do projeto de decreto legislativo, ele destacou que Eduardo é "o terceiro filho do Presidente da República Exmo. Sr. Jair Messias Bolsonaro". Hoje, ele é ex-presidente.

O título de cidadão espírito-santense deveria ser concedido, de acordo com Assumção, devido à "contribuição dada pelo Deputado Federal Exmo. Sr. Eduardo Nantes Bolsonaro ao longo de sua história até os dias de hoje", sem mencionar qual seria essa contribuição.

A maioria dos deputados concordou com a ideia e coube à Mesa Diretora da Assembleia, integrada pelo petista João Coser, materializar o decreto legislativo.

Decreto publicado nesta terça (11) Crédito: Reprodução

Bahia e Sergipe foram considerados, no mapa do deputado, integrantes da região Sudeste e São Paulo, da região Sul. O Espírito Santo, porém, foi marcado, corretamente, como um estado do Sudeste.