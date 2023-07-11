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Decreto publicado

Assembleia do ES concede título de cidadão espírito-santense a Eduardo Bolsonaro

Honraria é destinada a "personalidade que tenha prestado relevantes serviços e incontestável benefício ao estado"

Publicado em 11 de Julho de 2023 às 10:44

Públicado em 

11 jul 2023 às 10:44
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Deputado federal Eduardo Bolsonaro
Eduardo Bolsonaro Crédito: Maryanna Oliveira/Câmara dos Deputados
A Assembleia Legislativa do Espírito Santo concedeu o título de cidadão espírito-santense ao deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL). O decreto que oficializa a homenagem foi publicado nesta terça-feira (11).
O parlamentar nasceu no Rio de Janeiro e é deputado por São Paulo. A Lei 7.832/2004 estabelece que a honraria é destinada a "personalidade que tenha prestado relevantes serviços e incontestável benefício" ao estado do Espírito Santo.
Quem propôs a concessão do título a Eduardo Bolsonaro foi o deputado estadual Capitão Assumção (PL), ainda em 2021.
Na justificativa do projeto de decreto legislativo, ele destacou que Eduardo é "o terceiro filho do Presidente da República Exmo. Sr. Jair Messias Bolsonaro". Hoje, ele é ex-presidente.
O título de cidadão espírito-santense deveria ser concedido, de acordo com Assumção, devido à "contribuição dada pelo Deputado Federal Exmo. Sr. Eduardo Nantes Bolsonaro ao longo de sua história até os dias de hoje", sem mencionar qual seria essa contribuição.
A maioria dos deputados concordou com a ideia e coube à Mesa Diretora da Assembleia, integrada pelo petista João Coser, materializar o decreto legislativo.
Assembleia do ES concede título de cidadão espírito-santense a Eduardo Bolsonaro
Decreto publicado nesta terça (11) Crédito: Reprodução
Eduardo ao menos sabe onde fica o Espírito Santo. Recentemente, ele publicou nas redes sociais um mapa para ilustrar o Brasil com uma geografia bastante, digamos, original.
Bahia e Sergipe foram considerados, no mapa do deputado, integrantes da região Sudeste e São Paulo, da região Sul. O Espírito Santo, porém, foi marcado, corretamente, como um estado do Sudeste.
Após ser alertado sobre as incorreções, Eduardo Bolsonaro apagou o post e fez outra publicação, com o mapa certo.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

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