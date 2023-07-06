Eduardo Bolsonaro posta mapa com Bahia e Sergipe no Sudeste e SP no Sul

Eduardo Bolsonaro posta mapa do Brasil com São Paulo na Região Sul e apaga post

A imagem exibe um país dividido no recorte regional de 1913: Setentrional, Norte Oriental, Central, Oriental e Meridional e não no atual modelo Norte, Centro-Oeste, Nordeste, Sudeste e Sul. Não existem na ilustração Roraima, Rondônia, Amapá, Mato Grosso do Sul, Tocantins e o Distrito Federal.