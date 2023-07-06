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Eduardo Bolsonaro posta mapa com Bahia e Sergipe no Sudeste e SP no Sul

Deputado errou divisão dos Estados por região ao criticar reforma tributária e depois apagou postagem

Publicado em 06 de Julho de 2023 às 11:01

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

06 jul 2023 às 11:01
Eduardo Bolsonaro posta mapa do Brasil com São Paulo na Região Sul e apaga post
Eduardo Bolsonaro posta mapa do Brasil com São Paulo na Região Sul e apaga post Crédito: Reprodução
O deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) publicou um mapa para ilustrar o Brasil em uma publicação contra a reforma tributária. Na imagem divulgada pelo parlamentar a Bahia e o Sergipe estão na Região Sudeste. São Paulo, Estado pelo qual o deputado foi eleito, aparece na Região Sul.
O desenho falava de um possível aumento nos impostos da cesta básica que seriam provocados pela reforma tributária.

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A imagem exibe um país dividido no recorte regional de 1913: Setentrional, Norte Oriental, Central, Oriental e Meridional e não no atual modelo Norte, Centro-Oeste, Nordeste, Sudeste e Sul. Não existem na ilustração Roraima, Rondônia, Amapá, Mato Grosso do Sul, Tocantins e o Distrito Federal.
Ele apagou a publicação no Twitter. No Instagram, a publicação aparece corrigida.
Na postagem, ele justifica o posicionamento contrário à reforma. Como mostrou o Estadão, aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, são favoráveis a atual proposta, que tramita na Câmara dos Deputados.
Tarcísio de Freitas pretende procurar Bolsonaro para convencê-lo a mudar de ideia sobre a reforma.

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