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Câmara dos Deputados

Lira quer iniciar votação da reforma tributária nesta quinta-feira às 18h

A partir das 11 horas, será aberta uma sessão para dar continuidade às discussões sobre a matéria

Publicado em 06 de Julho de 2023 às 09:10

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

06 jul 2023 às 09:10
O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), afirmou no final da noite desta quarta-feira (5), que iniciará nesta quinta-feira (6), por volta das 18h, a votação em primeiro turno da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da reforma tributária em plenário da Casa. Às 11 horas, será aberta uma sessão para dar continuidade às discussões sobre a matéria.
"Espero que tenha sido e seja tempo suficiente para finalizar as conversas e a gente ter o texto definitivo para ir para a votação em primeiro turno", disse Lira em plenário. O novo substitutivo da proposta foi apresentado nesta quarta pelo relator Aguinaldo Ribeiro (PP-PB). A primeira sessão de discussão foi encerrada no final da noite pelo presidente da Câmara.
Mudanças constitucionais, como a reforma tributária, precisam do apoio de ao menos 308 deputados, em dois turnos de votação. Em acordo com Lira, o líder do PT na Casa, Zeca Dirceu (PR), e o do governo, José Guimarães (PT-CE), apresentaram na última segunda-feira (3), um requerimento para permitir a quebra de interstício na votação da PEC. Na prática, o mecanismo, que precisa ser aprovado em plenário, autoriza a votação em segundo turno da PEC sem o cumprimento do prazo regimental de cinco sessões.

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