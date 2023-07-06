Relator vota para aposentar juiz do ES acusado de deixar o trabalho de lado para cuidar de granja

Valeriano Cezário Bolzan, juiz titular de Venda Nova do Imigrante Crédito: Edson Chagas/Arquivo

O desembargador do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) Raphael Câmara votou, nesta quinta-feira (06), para condenar o juiz de Direito Valeriano Cezário Bolzan, de Venda Nova do Imigrante, à pena de aposentadoria compulsória com remuneração proporcional ao tempo de serviço.

Câmara é o relator do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) que apurou a conduta do magistrado. O destino de Bolzan vai ser definido pelo Pleno do TJES, formado por todos os desembargadores da Corte.

A sessão do Tribunal, marcada para 14h, começou por volta de 16h. Desde 13h30, os desembargadores ficaram reunidos, a portas fechadas, na sala da presidência.

Após mais de duas horas de voto do relator, os desembargadores Annibal de Rezende Lima, Samuel Meira Brasil Jr. e Carlos Simões Fonseca acompanharam o entendimento do colega.

Namyr Carlos de Souza Filho pediu vista, para analisar os autos, adiando o desfecho do caso.

O PAD investigou se Valeriano deixou de lado o trabalho na Vara Única de Venda Nova para exercer atividades como empresário, o que é proibido aos magistrados.

Podem até ser sócios de empresas, mas não administrá-las.

O relator, ao votar, destacou ter constatado uma “confusão pública entre as figuras de juiz e empresário”, sendo a última “a principal”.

O processo envolve a atividade de empresas do ramo do agronegócio, com destaque para uma granja.

A propriedade tem 10 galpões, com 33 mil frangos para corte em cada um deles.

No curso da apuração, a situação de Valeriano Bolzan se complicou com o testemunho de pessoas que contaram que ele usava servidores comissionados e/ou terceirizados do fórum, pagos pelo Judiciário, para realizar serviços diários na granja Viva Frangos Ltda, que fica em Muniz Freire, a 40 quilômetros da sede da comarca.

O Ministério Público (MPES) sustentou, na sessão desta quinta, as acusações.

O subprocurador-geral de Justiça Judicial, Josemar Moreira, afirmou que o magistrado demonstrou “desprezo pela atividade judicante” e que “causa arrepio” a ausência do juiz na maioria de 116 audiências, gravadas, realizadas em Venda Nova.

A granja, embora tenha sido, a partir de 2020, registrada em nome da esposa e da sogra do juiz, na prática, segundo o relator, era de propriedade do magistrado e gerida por ele.

“Não passou de artifício, ação estratégica para esconder sua verdadeira condição de gestor ativo e efetivo, um sócio oculto, uma eminência parda de todos os negócios das empresas, desde o começo até os dias atuais”, escreveu o corregedor-geral da Justiça, desembargador Carlos Simões Fonseca, ao votar, ainda na abertura do PAD, em novembro de 2022.

A manifestação da Corregedoria, no âmbito da Reclamação Disciplinar – a investigação preliminar que deu origem ao PAD – foi sigilosa, mas a coluna obteve acesso aos autos.

No rol de acusações, há ainda uma decisão assinada por Bolzan em meio à greve dos caminhoneiros de 2018 para a liberação de uma rodovia, o que beneficiaria, indiretamente, a granja do próprio magistrado.

“(Um juiz atuar como empresário) gera descrédito ao Tribunal de Justiça do Espírito Santo como um todo e permite questionamentos a respeito da legitimidade de determinadas decisões judiciais em que pode haver conflito de interesses”, registrou Raphael Câmara, nesta quinta.

Para Câmara, houve “inegável mistura de interesses públicos e privados”.

Até com uso do apartamento funcional, que fica dentro do fórum de Venda Nova, para encontros íntimos do juiz com uma mulher, o que, ainda segundo o relator, era de conhecimento público.

Valeriano Cezário Bolzan tem 20 anos de magistratura, sendo 18 com atuação em Venda Nova.

Ele está afastado do cargo desde que o PAD foi aberto, mas recebendo salário.

Antes de ser juiz, foi assessor de desembargadores e da presidência do TJES. Em mais de uma ocasião, foi destacado pelo Tribunal como modelo de gestão e produtividade.

Ao se dedicar ao agronegócio, contudo, passou a ser referenciado pela atividade de criação de frangos. Em um grupo de WhatsApp formado por advogados, por exemplo, era chamado de “juiz das galinhas”.

O Ministério Público arrolou 12 testemunhas e a defesa, 55, ouvidas pelo relator no âmbito do PAD.

“ONDE ESTÁ O ABANDONO?”

"A granja recebe pintinhos da Uniaves, presta serviço de engorda desses pintinhos e, depois de 90 dias, os pintinhos estão prontos para abate. A própria Uniaves vai lá, pega os pintos e leva para o seu abatedouro normal. Não tem comércio, não tem compra, não tem venda", argumentou o advogado Flávio Cheim Jorge, em sustentação oral no Tribunal quando da abertura do PAD.

Nesta quinta, ele, que atua na defesa de Valeriano Bolzan, reforçou essas alegações e rebateu a acusação de que o juiz abandonou as atividades relativas à magistratura.

“A Comarca de Venda Nova é a mais produtiva do estado. Onde está o abandono?”, questionou Cheim Jorge.

Sobre a ausência do juiz em audiências, o advogado afirmou que o juiz estava no fórum, mas, para ser mais produtivo, “deixava de obedecer algumas formalidades”.

A defesa pediu que, se o Tribunal entendesse por aplicar alguma punição, que fosse a remoção, ou seja, a transferência de Valeriano Bolzan para outra comarca.

“O juiz que fica muito tempo na mesma comarca acaba atuando de maneira mais informal”, pontuou o advogado.