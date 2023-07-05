O futuro da direita no ES com Bolsonaro fora das urnas

Jair Bolsonaro, ex-presidente da República Crédito: Isac Nóbrega/Divulgação

Já escrevi diversas vezes que o bolsonarismo é maior que Jair Bolsonaro (PL). Os valores que movem os eleitores do ex-presidente da República não desapareceram quando ele perdeu o pleito de 2022 e tampouco no último dia 30, quando o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) o tornou inelegível por oito anos.

Recente pesquisa Datafolha mostrou que 29% dos eleitores se identificam como petistas (não necessariamente são filiados ao Partido dos Trabalhadores) e 25% abraçam o rótulo bolsonarista.

Esse, porém, talvez nem seja o termo mais preciso para descrever os adeptos do populismo de extrema direita.

O vácuo deixado pelo ex-presidente no tabuleiro eleitoral vai ser preenchido e já há movimentações e especulações de nomes, como a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Todos candidatos a pai, ou mãe, dos órfãos de Jair.

A próxima eleição, em 2024, contudo, não vai ser para escolher quem vai comandar a Presidência da República e sim os futuros vereadores e prefeitos das cidades brasileiras.

No Espírito Santo, há diversos expoentes do bolsonarismo, que orbitam da extrema direita à centro-direita, embora nenhum deles aceite o primeiro rótulo.

Considerando que, se dependesse apenas dos capixabas, Bolsonaro teria sido reeleito, ainda no primeiro turno, com 52,23% dos votos, os candidatos a esses cargos não vão se furtar a se associar a ele.

Via de regra, as eleições municipais não seguem os mesmos ditames das nacionais, mas há quem aposte que o componente ideológico vai ser um fator relevante desta vez, principalmente em Vitória.

Na Câmara da Capital e na Assembleia Legislativa, vereadores e deputados fazem discursos que parecem ser mais adequados à Câmara dos Deputados, criticando ou elogiando o presidente Lula (PT) ou seu antecessor.

A inelegibilidade de Bolsonaro dá o recado de que ataques ao sistema eleitoral cheios de desinformação não serão tolerados.

Mas, por outro lado, reforça a narrativa – palavra da moda – que ele é "perseguido pelo sistema", embora integre esse mesmo "sistema" há décadas.

É algo que pode calar fundo nos seguidores da extrema direita, que, no Espírito Santo, representam um número significativo de eleitores.

A transferência de votos não é uma ciência exata. Bolsonaro pode não conseguir eleger quem quiser para a presidência da República em 2026, mas pode, como ocorreu em 2022, ajudar outros adeptos a obter um mandato.

" Não é o fim da direita no Brasil " Jair Bolsonaro (PL) - Ex-presidente da República

A direita tem uma oportunidade após a inelegibilidade de seu principal líder, que é a de reforçar o campo democrático e se afastar do radicalismo e do reacionarismo, que é diferente de conservadorismo.

A julgar pelos discursos na Câmara de Vitória e na Assembleia Legislativa, porém, não parece ser esse o caminho escolhido pelos políticos locais.

Em 2020, a estratégia não deu muito certo. O deputado estadual Capitão Assumção (PL), um dos principais bolsonaristas do estado, ficou em quarto lugar na corrida pela Prefeitura de Vitória, com 7,22% dos votos.

Assumção é, novamente, cotado para disputar a prefeitura da Capital. Mas o PL agora tem também o deputado federal Gilvan da Federal.

Outros expoentes da direita, os deputados federais Evair de Melo e Da Vitória, ambos do PP, já ensaiam disputar o governo estadual em 2026.