O futuro da direita no ES com Bolsonaro fora das urnas

Recente pesquisa Datafolha mostrou que 29% dos eleitores se identificam como petistas (não necessariamente são filiados ao Partido dos Trabalhadores) e 25% abraçam o rótulo bolsonarista.
Esse, porém, talvez nem seja o termo mais preciso para descrever os adeptos do populismo de extrema direita.
O vácuo deixado pelo ex-presidente no tabuleiro eleitoral vai ser preenchido e já há movimentações e especulações de nomes, como a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).
Todos candidatos a pai, ou mãe, dos órfãos de Jair.
A próxima eleição, em 2024, contudo, não vai ser para escolher quem vai comandar a Presidência da República e sim os futuros vereadores e prefeitos das cidades brasileiras.
No Espírito Santo, há diversos expoentes do bolsonarismo, que orbitam da extrema direita à centro-direita, embora nenhum deles aceite o primeiro rótulo.
Considerando que, se dependesse apenas dos capixabas, Bolsonaro teria sido reeleito, ainda no primeiro turno, com 52,23% dos votos, os candidatos a esses cargos não vão se furtar a se associar a ele.
Via de regra, as eleições municipais não seguem os mesmos ditames das nacionais, mas há quem aposte que o componente ideológico vai ser um fator relevante desta vez, principalmente em Vitória.
Na Câmara da Capital e na Assembleia Legislativa, vereadores e deputados fazem discursos que parecem ser mais adequados à Câmara dos Deputados, criticando ou elogiando o presidente Lula (PT) ou seu antecessor.
A inelegibilidade de Bolsonaro dá o recado de que ataques ao sistema eleitoral cheios de desinformação não serão tolerados.
Mas, por outro lado, reforça a narrativa – palavra da moda – que ele é "perseguido pelo sistema", embora integre esse mesmo "sistema" há décadas.
É algo que pode calar fundo nos seguidores da extrema direita, que, no Espírito Santo, representam um número significativo de eleitores.
A transferência de votos não é uma ciência exata. Bolsonaro pode não conseguir eleger quem quiser para a presidência da República em 2026, mas pode, como ocorreu em 2022, ajudar outros adeptos a obter um mandato.
A direita tem uma oportunidade após a inelegibilidade de seu principal líder, que é a de reforçar o campo democrático e se afastar do radicalismo e do reacionarismo, que é diferente de conservadorismo.
A julgar pelos discursos na Câmara de Vitória e na Assembleia Legislativa, porém, não parece ser esse o caminho escolhido pelos políticos locais.
Em 2020, a estratégia não deu muito certo. O deputado estadual Capitão Assumção (PL), um dos principais bolsonaristas do estado, ficou em quarto lugar na corrida pela Prefeitura de Vitória, com 7,22% dos votos.
Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.