Lei Anticorrupção: ministro da CGU de Lula critica multa que "inviabiliza empresas"

Ministro da CGU, Vinícius de Carvalho, ao microfone Crédito: Letícia Gonçalves

O advogado Vinícius de Carvalho assumiu o comando da Controladoria-Geral da União em janeiro, a convite do presidente Lula (PT). O órgão, com status de ministério, é responsável por aplicar a Lei Anticorrupção, que completa dez anos em agosto. A Lei 12.846 foi sancionada pela então presidente Dilma Rousseff (PT) em 2013.

Antes de virar ministro, Carvalho, ex-presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), criticou a Operação Lava Jato e a própria lei. "A Lei Anticorrupção não trata de pessoas físicas (...) A Lei Anticorrupção pune empresas", afirmou, em entrevista à Conjur, em 2021

É verdade e poderia ser apenas uma constatação. Ele frisou, na ocasião, contudo, que empresas atingidas pela Lava Jato "sangraram muito". O futuro ministro enfatizava, em outras palavras, que a punição deveria recair mais sobre pessoas físicas, não jurídicas. Mas a lei existe e tem que ser cumprida, pela CGU, inclusive.

A coluna questionou Vinícius de Carvalho em São Paulo, na última sexta-feira (30), onde ele participou do 18º Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo, realizado pela Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji). O ministro foi lá falar sobre a Lei de Acesso à Informação (LAI).

Ao sair do evento, contudo, deparou-se com perguntas sobra a outra lei, feitas pela coluna. Carvalho, ao ouvir que, antes de assumir a pasta, adotou uma postura crítica à regra que pune empresas, apressou-se a negar: "Não, não".

"A lei existe para punir empresas e vai punir empresas" Vinícius de Carvalho - Ministro da CGU

Ele ressaltou que o governo atual aplicou mais multas do que foi efetivado nos primeiros seis meses do governo anterior, de Jair Bolsonaro (PL).

"O que eu acho é que as punições não podem ser utilizadas para inviabilizar a atividade empresarial", complementou.

A Lei Anticorrupção prevê aplicação de multa de até 20% do faturamento bruto anual a empresa que cometer irregularidade em processos de licitação ou contratação com o setor público.

"Essa multa pode ser aplicada em situações drásticas", avaliou.

"Aplicar uma multa de 20% do faturamento de qualquer empresa, no Brasil, inviabiliza a empresa" Vinícius de Carvalho - Ministro da CGU

"Veja que não é 20% do lucro, é 20% do faturamento. Isso implica que você muitas vezes inviabiliza a empresa. E há outras formas, você pode fazer desconsideração de personalidade jurídica para atingir o patrimônio dos sócios. Você precisa pode ser rígido em outras dimensões para ter várias punições que, somadas, gerem o efeito pedagógico que precisa", propôs o ministro.

A aplicação da multa máxima, de 20%, de acordo com pessoas que atuam na aplicação da Lei Anticorrupção e na defesa de empresas, é rara, tanto no governo federal quanto nos estaduais.

R$ 6 mil Foi o valor da 1ª multa aplicada pelo ES a uma empresa, em 2016

"No Espírito Santo, raramente a multa passa de 5% (do faturamento bruto anual da empresa)", revela um operador do Direito.

Multas milionárias ocorrem quando o faturamento da empresa é muito alto. Afinal, 5% de R$ 100 mil são R$ 5 mil, mas 5% de R$ 100 milhões são R$ 5 milhões.

Para que o percentual aplicado seja ampliado, pelos termos da Lei Anticorrupção, a empresa tem que incorrer em reincidência, por exemplo, o que é difícil, uma vez que a legislação é relativamente nova.

Por outro lado, quem tem programas de integridade, como um setor de compliance (departamento responsável por garantir o cumprimento de regras legais e éticas), tem a punição reduzida.

Assim, a preocupação do ministro com a multa de 20% não tem muita reverberação, na prática.

A penalidade que deixa os empresários de cabelo em pé mesmo é a proibição participar de concorrências públicas. Essa sanção está prevista na Lei Geral de Licitações (Lei 8.666/1993) e em outras. Não na Lei Anticorrupção.

Esta prevê apenas que governos federal, estaduais ou municipais, ou o Ministério Público, acionem o Judiciário para pedir a "suspensão ou interdição parcial" das atividades empresariais.

Tudo depende da gravidade da irregularidade cometida e de agravantes (como a reincidência) ou atenuantes (ter sistema de compliance), para a definição da sanção a ser aplicada.

Isso é feito após a instauração de um Processo Administrativo de Responsabilização (PAR), no qual a empresa tem direito a defesa.

"A Lei Anticorrupção é aplaudida por grande parte dos empresários, que precisam de um ambiente de contratação limpo e aberto na administração pública" Edmar Camata - Secretário de Controle e Transparência do governo do ES