Após fusão de PSC e Podemos, presidente de uma das siglas vai sair do partido no ES

TSE aprovou incorporação do PSC ao Podemos no último dia 15 Crédito: LR Moreira / TSE

O PSC (Partido Social Cristão) deixou de existir. Em sessão plenária virtual realizada entre os dias 9 e 15 de junho, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou a incorporação da sigla ao Podemos.

Com a formalização da fusão, o presidente de um dos partidos no Espírito Santo está de malas prontas para deixar a legenda. Trata-se do ex-deputado estadual Reginaldo Almeida, que comandava o PSC.

À frente do Podemos, agora turbinado, segue o deputado federal Gilson Daniel.

À coluna, na quarta-feira (21), Almeida confirmou que as conversas com o Republicanos estão adiantadas. O presidente estadual desse partido é o também ex-deputado estadual Erick Musso.

A principal vitrine da legenda no Espírito Santo é a Prefeitura de Vitória. Reginaldo Almeida, por sua vez, tem domicílio eleitoral em Vila Velha. "Tenho conversado com Erick e com o líder do Republicanos em Vila Velha, o vereador Devanir Ferreira", pontuou.

"Estou bem propenso a me filiar ao Republicanos. É um partido de direita, que dialoga bem com o meu segmento", observou Almeida, que é pastor evangélico e ex-marido da cantora gospel Lauriete.

A cantora, aliás, não conseguiu se reeleger deputada federal em 2022, pelo PSC. Agora, os dois não vão estar mais no mesmo partido.

"Fiz movimentos pró-Erick Musso no ano passado, quando ele foi candidato ao Senado, e gostei de fazer política com ele, me aproximei do grupo liderado por ele", complementou Reginaldo Almeida.

A coluna tentou contato com Erick Musso, mas não obteve retorno até a publicação deste texto.