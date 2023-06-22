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Tabuleiro eleitoral

Após fusão de PSC e Podemos, presidente de uma das siglas vai sair do partido no ES

Destino do ex-deputado estadual Reginaldo Almeida, ex-marido de Lauriete, deve ser o Republicanos

Públicado em 

22 jun 2023 às 11:15
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Prédio do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), em Brasília (DF)
TSE aprovou incorporação do PSC ao Podemos no último dia 15 Crédito: LR Moreira / TSE
O PSC (Partido Social Cristão) deixou de existir. Em sessão plenária virtual realizada entre os dias 9 e 15 de junho, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou a incorporação da sigla ao Podemos.
Com a formalização da fusão, o presidente de um dos partidos no Espírito Santo está de malas prontas para deixar a legenda. Trata-se do ex-deputado estadual Reginaldo Almeida, que comandava o PSC.
À frente do Podemos, agora turbinado, segue o deputado federal Gilson Daniel.
À coluna, na quarta-feira (21), Almeida confirmou que as conversas com o Republicanos estão adiantadas. O presidente estadual desse partido é o também ex-deputado estadual Erick Musso.
A principal vitrine da legenda no Espírito Santo é a Prefeitura de Vitória. Reginaldo Almeida, por sua vez, tem domicílio eleitoral em Vila Velha. "Tenho conversado com Erick e com o líder do Republicanos em Vila Velha, o vereador Devanir Ferreira", pontuou.
"Estou bem propenso a me filiar ao Republicanos. É um partido de direita, que dialoga bem com o meu segmento", observou Almeida, que é pastor evangélico e ex-marido da cantora gospel Lauriete.
A cantora, aliás, não conseguiu se reeleger deputada federal em 2022, pelo PSC. Agora, os dois não vão estar mais no mesmo partido.
"Fiz movimentos pró-Erick Musso no ano passado, quando ele foi candidato ao Senado, e gostei de fazer política com ele, me aproximei do grupo liderado por ele", complementou Reginaldo Almeida.
A coluna tentou contato com Erick Musso, mas não obteve retorno até a publicação deste texto.
Em fevereiro, o republicano afirmou que o partido tem como meta eleger de oito a dez prefeitos no Espírito Santo no ano que vem.
Almeida, a princípio, diz não ter planos eleitorais para 2024.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, onde exerce a funcao de editora-adjunta desde 2020.

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