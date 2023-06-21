Cais das Artes: na retomada da obra, pagamentos antecipados são proibidos

A história da obra do Cais das Artes, um complexo cultural que reuniria museu, teatro e espaço para exposições, na Enseada do Suá, em Vitória, começou em 2010.

Em abril daquele ano, a empresa Santa Bárbara Construções e Incorporações Ltda, “que soma 40 anos de história e mais de mil obras espalhadas pelo país”, destacou, na época, a Secretaria Estadual de Cultura, iniciou a construção.

Os trabalhos deveriam custar R$ 115,5 milhões e durar 18 meses. Era o último ano do governo Paulo Hartung (MDB) e a coordenadora do projeto era a então primeira-dama Cristina Gomes.

O diretor-geral do Instituto de Obras Públicas do Espírito Santo na época, Pedro Firme, falava em “marco na arquitetura capixaba”, “metodologias construtivas diferenciadas” e “know-how em obras de grande porte”.



Em dezembro de 2010, Hartung, Cristina e o então senador Renato Casagrande (PSB) – eles eram aliados – visitaram o canteiro. Pelo cronograma, a obra deveria ter sido entregue no segundo semestre de 2011.

Mas a Santa Bárbara, à beira da falência, não cumpriu o combinado. O contrato foi rescindido pelo Iopes em junho de 2012, no governo Casagrande.



Foi feita nova licitação. E o consórcio Andrade Valladares-Topus Cais das Artes venceu. A assinatura do contrato ocorreu em maio de 2013, com prazo de 18 meses para a conclusão da obra.

Informal e depois até formalmente, foram feitos pagamentos antecipados, por meio de "eventogramas" ao consórcio.

E os trabalhos estavam atrasados.

Em dezembro de 2014, no apagar das luzes da gestão socialista, o consórcio pediu o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.



Em fevereiro de 2015, com Hartung de volta ao poder, foram empenhados (reservados) apenas R$ 5 milhões para a conclusão da obra.

Em novembro daquele ano, o consórcio acionou a Justiça pedindo para receber valores que alegava serem devidos pelo governo. Aí a queda de braço jurídica começou, terminando somente agora, quase oito anos depois.



