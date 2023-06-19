O que fazem dois deputados do ES na CPI do MST

CPI do MST na Câmara dos Deputados Crédito: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados

Os deputados federais do Espírito Santo Evair de Melo (PP) e Messias Donato (Republicanos) integram a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga "o real propósito" e "os financiadores" do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST). A CPI foi instaurada em 18 de maio e tem duração de 120 dias, prorrogáveis.

Na prática, a comissão é protagonizada por detratores do governo Lula (PT), como o ex-ministro do Meio Ambiente de Jair Bolsonaro Ricardo Salles (PL), relator do colegiado.

Evair faz oposição ao governo federal. O Republicanos de Messias Donato não integra a base aliada ao governo petista. Vez por outra, a bancada do partido vota a favor dos projetos do Executivo federal, mas Donato não tem simpatia pela gestão do PT.

Os dois deputados do Espírito Santo participaram de audiências realizadas pela CPI. Uma com um casal ex-integrante do MST e outra com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União).

A tônica de Evair e de Donato é de questionamento e contrariedade em relação ao movimento dos sem-terra.

O parlamentar do PP é vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, a chamada bancada ruralista. "Sou do agro", ressaltou, à coluna.

O do Republicanos está no primeiro mandato como deputado federal e diz que o objetivo da CPI é proteger o produtor rural.

Deputado federal Evair de Melo Crédito: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados

Para Evair, há, no Brasil, uma "indústria de sem-terra". Donato, por sua vez, visitou uma propriedade no interior de São Paulo e contou ter se deparado com "um centro de catequização do comunismo", porque lá havia frases de "Che Guevara e de Lênin".

Lembrado que não é crime citar frases desses dois personagens históricos, ainda que sejam figuras, no mínimo, controversas, o deputado se surpreendeu. "Quero acreditar que você não defenda o comunismo", respondeu à coluna.

Não, não defendo. Avalio que é preciso uma certa dose de ingenuidade e de esperança para apostar em uma sociedade igualitária a ser viabilizada por um Estado totalitário.

Algo que não combina com minha inclinação ao ceticismo.

Já para a CPI do MST, vale a máxima aplicada a todas as Comissões Parlamentares de Inquérito: sabe-se como começa, não como termina.

Formalmente, pode render sugestões de indiciamento e propostas legislativas.

Quem ganha mais visibilidade são o relator, Ricardo Salles, e o presidente do colegiado, Tenente-coronel Zucco (Republicanos-RS).

Deputado federal Messias Donato na CPI do MST Crédito: Myke Sena/Câmara dos Deputados

ELEIÇÕES 2026

As eleições de 2022 para o Congresso Nacional foram marcadas por um componente ideológico centrado no bolsonarismo X lulismo ou direita X esquerda, ainda que tais conceitos não sejam dominados por grande parte do eleitorado.

Lula e integrantes do PT têm proximidade com o movimento dos sem-terra.

Evair de Melo e Messias Donato podem usar a participação no grupo como um ativo.

Evair, aliás, quer ser candidato ao governo do Espírito Santo em 2026 e já se movimenta para tal.

Donato, primeiro, está de olho em 2024. No ano que vem, o prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio (União Brasil), vai tentar a reeleição. A prioridade do deputado federal é ajudá-lo.

"Me sinto desafiado a ser o principal cabo eleitoral do prefeito Euclério Sampaio em 2024", cravou o parlamentar.

Messias Donato foi secretário municipal na gestão de Euclério e contou com o apoio do prefeito para chegar à Câmara.

Além da CPI, o deputado integra outros grupos, como a Frente Contra a Sexualização Precoce de Crianças, proposta pelo próprio republicano, "sempre em defesa da família, dos valores cristãos e conservadores".

Ele é fã do ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL), assim com o Evair.

MST

Artigo publicado no site do MST , avalia que a CPI, em vez de ameaçar, "torna o movimento ainda mais forte":

"O Movimento tem recebido uma onda de mensagens e atos de solidariedade em todo o país e de outros países, garantindo um espaço de discussão nunca antes alcançado", diz o texto.