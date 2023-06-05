Cais das Artes e Kleber Andrade: governo do ES investiga empresas por fraude

As histórias da obra do Cais das Artes, um complexo cultural que reuniria museu, teatro e espaço para exposições, em Vitória, e do estádio Kleber Andrade, em Cariacica, começaram em 2010.

Em abril daquele ano, a empresa Santa Bárbara Construções e Incorporações Ltda, “que soma 40 anos de história e mais de mil obras espalhadas pelo país”, destacou, na época, a Secretaria Estadual de Cultura, começou a erguer a estrutura gigante que marcaria a paisagem da Enseada do Suá, na Capital.

Os trabalhos deveriam custar R$ 115,5 milhões e durar 18 meses. Era o último ano do governo Paulo Hartung (MDB) e a coordenadora do projeto era a então primeira-dama Cristina Gomes. O diretor-geral do Instituto de Obras Públicas do Espírito Santo na época, Pedro Firme, falava em “marco na arquitetura capixaba”, “metodologias construtivas diferenciadas” e “know-how em obras de grande porte”.

Em dezembro de 2010, Hartung, Cristina e o então senador Renato Casagrande (PSB) – eles eram aliados – visitaram o canteiro. Pelo cronograma, a obra deveria ter sido entregue no segundo semestre de 2011. Mas a Santa Bárbara, à beira da falência, não cumpriu o combinado. O contrato foi rescindido pelo Iopes em junho de 2012, no governo Renato Casagrande (PSB).

Já em Cariacica, a Empresa Blokos Engenharia Ltda deveria realizar as obras do estádio Kleber Andrade entre abril de 2010 e abril de 2012. Em meio a greves de trabalhadores e outros percalços, ela também não cumpriu o contrato. Em junho de 2012, o acordo foi rescindido pelo Iopes.

Além das empresas executoras, no Cais das Artes e no Kleber Andrade havia uma só para gerenciar e fiscalizar. Em novembro de 2010, a Concremat Engenharia assinou a parceria com o Iopes.

“A empresa terá o compromisso de gerenciar de forma eficiente as duas importantes obras, alocando e dirigindo recursos humanos, financeiros e técnicos para execução dos serviços dentro do prazo, custo e qualidades estabelecidos pelo governo do estado. A empresa vai gerenciar tanto elementos isolados das construções como o empreendimento como um todo”, divulgou o instituto.

De nada adiantou.

O consórcio Andrade Valladares-Topus, que havia ficado em segundo lugar na licitação, assumiu a obra do Kleber Andrade após a saída da Blokos. O contrato foi assinado pelo consórcio com o Iopes em julho de 2012.

Já para o Cais das Artes foi aberto novo processo de licitação. E o consórcio Andrade Valladares-Topus Cais das Artes venceu. A assinatura do contrato ocorreu em maio de 2013, com prazo de 18 meses para a conclusão da obra.

Assim, o consórcio, como executor, e a Concremat, como gerenciadora, passaram a tomar conta dos dois empreendimentos.

Desde julho de 2015, a obra do Cais das Artes está parada.

Há uma disputa judicial entre o governo do Espírito Santo e o Andrade Valladares-Topus. O processo está suspenso, em busca de acordo entre as partes. Acordo esse que nunca sai. Enquanto isso, materiais se deterioram no canteiro abandonado.

O Kleber Andrade, por sua vez, foi parcialmente entregue pelo consórcio em junho de 2014 e reinaugurado em dezembro daquele ano. Mas não estava, realmente, pronto.

Em março de 2015, o governo anunciou o término e a não renovação do contrato e informou que realizaria um inventário das obras pendentes antes de definir sobre nova licitação.

Foi somente em 2019 que isso ocorreu. A Deck Construtora e Incorporadora Ltda venceu. O Kleber Andrade foi entregue, de novo, no final de 2020.