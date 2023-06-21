Renúncia e "falta de coragem": direita racha na Câmara de Vitória

Os vereadores Luiz Emanuel, Leonardo Monjardim e Karla CoserCrédito: Reprodução
Normalmente, o que gera debates acalorados na Câmara de Vitória são atos ou omissões do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), embora a Capital do Espírito Santo esteja a 1,4 mil quilômetros da sede do Executivo federal.
O corregedor-geral, Leonardo Monjardim (Patriota), e o vereador Luiz Emanuel (Republicanos) concordaram com a petista.
Os outros dois membros da Corregedoria, Davi Esmael (PSD) e André Brandino (PSC), não apenas se abstiveram na votação como anunciaram que vão sair do colegiado.
Eles apontaram que os demais corregedores – Karla, Monjardim e Luiz Emanuel (Republicanos) – não têm isenção para tratar do caso de Armandinho.
Davi, por mais de uma vez, não somente na reunião desta quarta, foi chamado pelo corregedor-geral de "advogado de defesa", por ter argumentado, desde o início, em prol do arquivamento da representação feita contra o vereador afastado.
Davi, Luiz Emanuel, Monjardim e André Brandino identificam-se como políticos de direita e integram partidos que seguem, ao menos em tese, os ditames "conservadores", "da família cristã" e "patrióticos".
Em plenário, estão do mesmo lado da trincheira quando o tema é criticar o atual governo federal ou elogiar a gestão bolsonarista. Na Corregedoria, porém, a história é outra.
Na representação feita à Corregedoria, assinada por um empresário, ataques verbais a autoridades são citados, mas também outros processos aos quais Armandinho responde, como o em que é acusado de praticar "rachid" ou "rachadinha" – ficar com parte dos salários dos servidores de gabinete –, e o fato de ter dado voz de prisão a um morador de Vitória durante sessão da Câmara.
AS VOLTAS QUE A VIDA DÁ
Os cinco membros da Corregedoria foram eleitos em fevereiro, antes de a representação ser protocolada. E gerou uma situação inusitada.
Luiz Emanuel já foi chefe de Armandinho. O primeiro era vereador e o segundo, servidor comissionado da Câmara, quando, em 2013, Armandinho foi flagrado por uma câmera de videomonitoramento batendo o ponto e saindo sem trabalhar.
O caso viralizou em 2015, quando o então ex-servidor integrava o movimento "Vem Pra Rua", que pedia o impeachment de Dilma Rousseff (PT).
Nesta quarta, o republicano discursou e afirmou que Armandinho "é um criminoso".
"Ao longo dos meus três mandatos, ninguém ouviu nenhuma fala minha atacando o vereador", ressaltou.
Até agora. Luiz Emanuel afirmou que há "falta de decência" de Armandinho para usar o parlamento, entre outros petardos.
Davi Esmael, por outro lado, sempre defensor de Armandinho, declarou que Luiz Emanuel, Monjardim e Karla já estão com "a decisão tomada" sobre a cassação do colega e que "o julgamento já foi feito". Assim, anunciou a saída da Corregedoria.
No que foi seguido por André Brandino: "No formato que está, não me sinto confortável para permanecer". Ele lembrou da "relação trabalhista" que Luiz Emanuel e Monjardim tiveram com Armandinho.
Assim, o republicano, o corregedor-geral e a petista ficaram de um lado e a dupla, de outro.
Cabe ressaltar que Davi e Brandino não votaram contra o relatório de Karla Coser. Abstiveram-se.
A divisão deu-se até, contudo, na disposição dos vereadores no plenário, onde foi realizada a reunião da Corregedoria.
Monjardim, como líder do grupo, sentou-se ao centro da mesa, ladeado por Luiz Emanuel e Karla. Davi e André Brandino nem tomaram assento.
"Vocês tinham que botar a cara a tapa, sentar ali", bradou Monjardim, dirigindo-se aos desertores.
Para o corregedor, André Brandino e Davi Esmael não querem desagradar ao eleitorado de direita e, por isso, resolveram fazer uma espécie de vista grossa a eventuais erros cometidos por Armandinho Fontoura.
O que irritou mesmo Monjardim, entretanto, foram as insinuações de que não está sendo isento na condução do processo.
"Não é porque o vereador é de direita que vou colocar o processo na gaveta"
Leonardo Monjardim (Patriota) - Corregedor da Câmara de Vitória
"Se tem eleitor de direita que apoia coisa errada, esse voto eu não quero", complementou.
Ano que vem tem eleição para vereador e prefeito.
O corregedor-geral afirmou que faltou coragem a Davi e a Brandino. Karla Coser seguiu o mesmo tom:
"Abandonar a Corregedoria neste momento é falta de coragem
"
Karla Coser (PT) - Vereadora
A "antecipação" de decisão sobre a qual Davi Esmael reclamou é o fato de a petista ter pedido, no relatório preliminar, a perda do mandato de Armandinho Fontoura.
É o Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara de Vitória que determina, porém, que o relatório preliminar já indique uma sanção, além de apontar se há ou não "indícios suficientes da prática de ato atentatório ao decoro parlamentar".
O processo ainda precisa ser instruído, em busca de provas, e nova defesa vai ser apresentada. Para essa etapa, o relator foi, mais uma vez, definido por sorteio entre os membros da Corregedoria.
E, de novo, Karla Coser foi a sorteada.
E AGORA?
O destino de Armandinho está longe de ser selado. Falta escolher os novos membros da Corregedoria, após a renúncia de dois deles, a apresentação de mais um relatório e a palavra final, que cabe ao plenário da Câmara.
O que já está claro, contudo, é o racha na direita.
Em tempo: Sandro Luiz da Rocha, o empresário morador de Bairro República que assinou a representação contra Armandinho, meses depois, pediu a retirada da assinatura, alegando ter sido enganado.
Luiz Emanuel disse ter "convicção" de que Sandro foi pressionado para atuar a favor do vereador afastado. Karla Coser, no relatório preliminar, frisou que o empresário não conseguiu comprovar que a autoria da representação não é válida.
Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, onde exerce a funcao de editora-adjunta desde 2020.