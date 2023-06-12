O voto decisivo para derrubar veto de Pazolini a reajuste salarial de vereadores

Câmara de Vitória, localizada em Bento Ferreira Crédito: Fernando Madeira

A arrastada novela do reajuste salarial dos vereadores de Vitória chegou ao fim. A partir de 2025, o salário dos parlamentares vai aumentar de R$ 8,9 mil para R$ 17,6 mil. E eles ainda vão passar a contar com pagamento de 13º. Para garantir isso, a Câmara de Vitória derrubou, nesta segunda-feira (12), o veto do prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) ao Projeto de Lei 62/2023.

O veto somente poderia ser rejeitado se ao menos oito dos 15 vereadores se posicionassem contra o prefeito. Como exatamente oito votaram a favor do projeto de lei, em maio, bastaria que esses mesmos parlamentares se expusessem à crítica pública mais uma vez em prol de uma pauta impopular.

Entre os favoráveis ao aumento, contudo, um, Chico Hosken (Podemos), não compareceu à sessão desta segunda. Os outro sete, incluindo o líder de Pazolini na Câmara, Duda Brasil (União Brasil), votaram para derrubar o veto.

Faltaria um e definitivo voto. E ele veio do presidente da Casa, Leandro Piquet (Republicanos).

Em projetos de lei, ele não vota, a não se em caso de empate. Desde maio, Piquet se coloca, em entrevistas e discursos, contra o reajuste salarial.

Na apreciação de vetos, porém, cabe ao chefe do Legislativo municipal se posicionar oficialmente. Aliado e correligionário do prefeito, o vereador selou o destino do reajuste nesta segunda. Em até 48h, a lei vai ser promulgada por Piquet.

Esta história, como revelaram os capítulos da novela, tem muitas camadas. Não se trata apenas de cifras.

O X da questão é que, de acordo com vereadores que compõem a base de Pazolini, a prefeitura, nos bastidores, havia dado o aval para o reajuste salarial.

De acordo com Anderson Goggi (PP), que quase virou secretário municipal , um dos principais integrantes do primeiro escalão da gestão, Aridelmo Teixeira (Novo), titular da pasta de Governo, telefonou para integrantes da base aliada, antes de o Projeto de Lei 62/2023 ir a plenário.

Aridelmo, ainda segundo Goggi, pediu que os vereadores votassem a favor do reajuste, garantiu o apoio político da prefeitura à proposta. Piquet também afirmou, em discurso na semana passada, que Aridelmo participou das articulações.

O prefeito não usou argumentos políticos contra a medida. Ele poderia, por exemplo, alegar que aumentar os salários dos vereadores de R$ 8,9 mil para R$ 17,6 mil contraria o interesse público.

Pazolini, entretanto, baseou-se em um parecer da Procuradoria Municipal e considerou que a aprovação do projeto, da forma que se deu, foi inconstitucional. A argumentação jurídica frágil e o que Piquet chamou de "falha na comunicação" entornaram o caldo.

O presidente da Câmara chegou a devolver o veto. Depois, decidiu pautá-lo. Após uma série de vaivéns e adiamentos, finalmente, houve a votação e a derrubada.

REUNIÃO NOS BASTIDORES

No domingo (11), conforme a coluna apurou, os vereadores se reuniram para decidir o que fazer. Piquet já havia dado uma espécie de "grito de independência", na última quarta-feira (7), em defesa da autonomia do Legislativo.

Desde o dia seguinte ao veto, o republicano adotou uma postura "para dentro" do próprio parlamento. Fortaleceu-se como líder dos colegas, ainda que tenha feito alguns recuos.

Na reunião, ele garantiu que votaria contra o veto, caso isso fosse necessário para derrubar a decisão de Pazolini.

Vereadores da base tentaram convencer o oposicionista André Moreira (PSOL) a votar contra o veto do prefeito ou a ao menos se abster.

Moreira, porém, já havia votado contra o reajuste salarial e avisado que, apesar de discordar dos argumentos do parecer da Procuradoria Municipal, votaria com Pazolini, algo raro, por uma questão de coerência política.

Dos 15 vereadores, três não compareceram à sessão desta segunda. Além de Chico Hosken, Vinícius Simões (Cidadania) e Luiz Emanuel (Republicanos), faltaram. Esses dois justificaram a ausência por questões de saúde.

Em maio, Hosken havia votado a favor do reajuste salarial; Simões havia sido contra e Luiz Emanuel também não votou, na ocasião, porque havia sido submetido a uma cirurgia no joelho.

Diante da baixa de Chico Hosken, Piquet cumpriu a palavra e votou contra o veto.

POR QUE?

Há quem avalie que o presidente da Câmara agiu assim com o aval do próprio Pazolini. O prefeito, como um "prêmio de consolação" aos vereadores da base, teria liberado a derrubada do veto.

Uma pessoa próxima a Leandro Piquet garante, por sua vez, que não houve esse "combinado" e que o vereador agiu por iniciativa própria, "em nome da independência do Legislativo".

É o mesmo argumento que Anderson Goggi usou na última quarta-feira:

"Se querem fazer firula, podem fazer. Mas desmoralizar esse parlamento, não. Se esse parlamento tiver coragem, vai derrubar o veto do prefeito " Anderson Goggi (PP) - Verador de Vitória, na sessão do dia 7 de junho de 2023

Piquet pode até não ter combinado nada com Pazolini, mas difícil crer que o líder do prefeito na Casa, Duda Brasil, tenha agido à revelia do chefe do Executivo municipal.

Duda votou a favor do reajuste, em maio. Depois, na Comissão de Constituição e Justiça, foi favorável ao veto do prefeito, no que tange ao preenchimento das formalidades.

Já no plenário, votou para derrubar o veto. Foi coerente com seu primeiro posicionamento. Mas, ao menos oficialmente, contrário a Pazolini.

BEM NA FOTO

O fato é que Pazolini ficou bem na foto com os eleitores, em pleno ano pré-eleitoral, embora ele não tenha dito se vai ou não tentar a reeleição.

É o prefeito que foi contra a gastança na Câmara. Já os vereadores favoráveis ao aumento são os que, na prática, por duas vezes, assinaram embaixo de um reajuste de 97% aos salários deles mesmos, caso sejam reeleitos.

"Vocês estão pagando o preço de terem acreditado num prefeito que deixou vocês levarem um projeto até o final e, na hora, vetou para poder ficar bem com a população", provocou André Moreira, na sessão desta segunda.

Desde quarta-feira, a coluna entrou em contato com o secretário de Governo, Aridelmo Teixeira, mas ele não deu retorno até a publicação deste texto.

Piquet, por outro lado, apesar de ter se posicionado contra o reajuste, pode ter dado munição para os adversários por ter votado contra o veto. Afinal, é graças a isso que os salários dos vereadores vão aumentar de R$ 8,9 mil para R$ 17,6 mil.

Certamente para reparar o dano iminente, o vereador diz que vai protocolar um compromisso em cartório em que abre mão do reajuste, caso seja reeleito.

"Renuncio à fixação do subsídio dos vereadores para a 20ª Legislatura (01/01/2025 a 31/12/2028), no valor de R$ 17.681,99, mantendo como recebimento, o subsídio dos vereadores vigente na 19ª Legislatura (01/01/2021 a 31/12/2024), no valor de R$8.966,26".

Resta a dúvida sobre como isso seria feito. A Câmara poderia pagar um salário mais baixo a apenas um vereador? O parlamentar avalia que haveria uma forma de materializar a medida. A ver.

BAIXARIA E SESSÃO ENCERRADA

A sessão desta quarta durou cerca de 25 minutos. Ao final, André Moreira discursava quando, ao fundo, foi possível ouvir gritos e uma discussão em curso.

Um grupo de manifestantes que se identifica como de direita acompanhou, das galerias da Câmara, a votação do veto. Em determinado momento, uma mulher passou a gritar. "Não xinguei", prosseguiu ela.

"Não é porque é uma vereadora, não. É uma pessoa que precisa ser respeitada. A gente não pode deixar que esse tipo de manifestação nos atinja", bradou Moreira.

Duda Brasil, vice-presidente, encerrou a sessão devido a "grave tumulto".

Depois, em entrevista à coluna, André Moreira contou que uma das manifestantes referiu-se à vereadora Karla Coser (PT) com palavras de baixo calão, aos gritos.

A mulher era contrária ao reajuste salarial dos vereadores. Karla é a favor. Contra os vereadores, homens, de esquerda ou direita, que também votaram para derrubar o veto do prefeito, não houve agressões verbais desse tipo.

"Não vejo problema em manifestação, o problema foi a forma agressiva. Falavam que estavam lutando contra 'o comunismo'. Ou seja, temos vereadores de direita comunistas em Vitória agora. E eu deixei de ser comunista", ironizou André Moreira.

O PLACAR

Votaram contra o veto/a favor do reajuste:

Aloísio Varejão (PSB)

Anderson Goggi (PP)



Dalto Neves (PDT)



Duda Brasil (União Brasil)



Karla Coser (PT)



Leandro Piquet (Republicanos) *



Luiz Paulo Amorim (SDD)



Maurício Leite (Cidadania)



*Piquet manifestou-se contra o reajuste, mas votou para derrubar o veto

Votaram a favor do veto/contra o reajuste:

André Brandino (PSC)

(PSC) André Moreira (PSOL)



(PSOL) Davi Esmael (PSD)



(PSD) Leonardo Monjardim (Patriota)



Não compareceram à sessão: