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Edifício Ricamar

OAB-ES desiste de nova sede e vai permanecer no Centro de Vitória

Presidente da Ordem, José Carlos Rizk Filho, desde 2019 falava do "sonho" de mudar a entidade de endereço. O Conselho Federal  havia até garantido recursos para tal. Mas estratégia mudou. Veja o motivo

Públicado em 

07 jun 2023 às 02:10
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Fachada da OAB localizada no Centro de Vitória
OAB-ES está localizada no Edifício Ricamar, no Centro de Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
Quatro anos após revelar o sonho de construir uma nova sede para a Ordem dos Advogados do Brasil – seccional Espírito Santo (OAB-ES), o presidente da entidade, José Carlos Rizk Filho, afirmou à coluna, na semana passada, que desistiu da ideia. A Ordem vai permanecer no Centro de Vitória, no tradicional Edifício Ricamar. 
Em 2019, no início do primeiro mandato à frente da OAB-ES, Rizk Filho contou o que tinha em mente: comprar um terreno, ou obter o imóvel por meio de doação, e receber recursos do Conselho Federal da Ordem para a obra.
A nova sede, projetava o presidente da seccional, poderia nem ser no Centro. A preferência era pelos bairros Enseada do Suá ou Bento Ferreira. 
"A Ordem sofre muito de falta de visibilidade. Infelizmente, estou escondido aqui. É um prédio velho aqui no Centro de Vitória. Quando eu viajo, vejo outras seccionais da Ordem com prédios (voltados) para as ruas, com diálogo com os cidadãos. Eu me sinto às vezes escondido. E a classe também se queixa da falta de acessibilidade", elencou, em junho de 2019.
A eventual saída da OAB do Centro contrariaria a política de revitalização da região, capitaneada, na época, pela Prefeitura de Vitória e pelo governo estadual. Mas Rizk Filho estava disposto a enfrentar resistências. 
Ele não havia prometido, na campanha, quando foi eleito para presidir a entidade, que realizaria a obra, mas entusiasmava-se com a perspectiva de fazê-lo.
E o Conselho Federal apoiava a ideia. Em fevereiro de 2020, o então presidente da OAB nacional, Felipe Santa Cruz, avisou que "em breve", visitaria Vitória para lançar a pedra fundamental da nova sede. 
"O Conselho Federal já admitiu que precisa ajudar o Espírito Santo, porque reconhece que temos a pior sede do país. Um problema histórico que vamos corrigir,”, informou Rizk Filho, na ocasião. 
Em outubro daquele ano, o Conselho bateu o martelo e aprovou a liberação de recursos para a compra de um terreno
"Vitória é uma capital apertada, com poucas opções de imóveis disponíveis, o que, infelizmente, tem gerado grande dificuldade na escolha e compra. Mas, quero crer que, se a aquisição estiver consolidada no primeiro semestre de 2021, provavelmente no segundo assinaremos novo contrato contemplando a execução do projeto", afirmou o presidente da seccional, em dezembro de 2020. 
De lá pra cá, ele mudou de ideia. Ao ser questionado pela coluna, no último dia 1º, sobre a nova sede, respondeu o seguinte:
"Entendemos que os espaços que temos hoje, em Vitória, são relativamente suficientes"
José Carlos Rizk Filho - Presidente da OAB-ES, em 1º de junho de 2023
Em janeiro de 2020, a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional devido aos casos de Covid-19. A primeira morte provocada pela doença no Espírito Santo foi registrada em abril. 
Depois, vieram muitas mais. Nos primeiros quatro meses daquele ano, a Covid já havia se tornado a principal causa de mortes no estado, superando o câncer.
E, não, não é porque "tudo agora é Covid". É estatística. Negar a realidade não a faz desaparecer. Só te faz negacionista. 
Para conter a doença, foi necessário, por um tempo, o distanciamento social e a adaptação a outras formas de trabalhar. Empresas fecharam as portas, o desemprego aumentou. Auxílio emergencial foi pago pelo governo federal à população para mitigar os danos econômicos.  
O negacionismo e a desinformação atrapalharam o controle da pandemia.
Ainda assim, frise-se, em dezembro de 2020, Rizk Filho seguia sonhando com a nova sede.
A situação melhorou apenas após a vacinação em massa, que começou em janeiro de 2021. O número de casos da doença aumentou, mas os óbitos, graças à proteção conferida pelos imunizantes, caíram.
Como já mencionado, toda essa odisseia impôs mudanças e adaptações.
Em novembro de 2021, Rizk Filho foi reeleito presidente da OAB-ES. Em entrevista à reportagem de A Gazeta, logo após o resultado do pleito, já falou da possibilidade de "reavaliar os espaços":  “É o nosso sonho (a construção da nova sede), mas Vitória é uma ilha e os lotes não estão à disposição. Mas agora vamos reavaliar os espaços. Ou a gente garante uma nova sede ou descentraliza e enfrentamos este tema”.
A segunda opção prevaleceu:
"Decidimos manter a sede em Vitória da forma que ela se encontra em razão de que, na pandemia, os espaços foram otimizados"
José Carlos Rizk Filho - Presidente da OAB-ES, em 1º de junho de 2023
Em vez de construir um prédio ou investir em melhorias nas salas do Edifício Ricamar, a seccional decidiu apoiar as subseções que representam os advogados no interior do Espírito Santo. 
Os recursos enviados pelo Conselho Federal, segundo Rizk Filho, foram redirecionados. 
"No interior, há muitas estruturas em que não existe sede alguma, auditório, salas para a advocacia...", destacou. 
"Em vez construir a sede em Vitória, estamos fazendo no interior: Iúna, Colatina, Guaçuí, Ibiraçu e Aracruz"
José Carlos Rizk Filho - Presidente da OAB-ES, em 1º de junho de 2023
Na Capital, a OAB-ES funciona no 3º e no 4º andares do Edifício Ricamar desde 4 de junho de 2002. A sede é própria.
A inauguração ocorreu em um período tenebroso da história do Espírito Santo, em que chegou a ser aventada uma intervenção federal.
Quem pediu a intervenção foi, justamente, a OAB-ES. A entidade apontou que organizações criminosas estavam infiltradas no poder público estadual, favorecendo a impunidade.
O pedido foi arquivado, mas o Ministério da Justiça enviou ao Espírito Santo uma missão especial formada por procurador da República, promotor de Justiça, delegados da Polícia Federal, da Polícia Civil e tenente-coronel da Polícia Militar, entre outros. A portaria que criou a força-tarefa foi publicada em 20 de junho de 2002.
Reportagem de A Gazeta sobre inauguração da sede da OAB-ES no Edifício Ricamar, em junho de 2002
Reportagem publicada em A Gazeta em 5 de junho de 2002 sobre inauguração da sede da OAB-ES no Edifício Ricamar Crédito: Reprodução/A Gazeta

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no Gazeta Online/ CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, onde exerce a função de editora-adjunta desde 2020.

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