OAB-ES desiste de nova sede e vai permanecer no Centro de Vitória

OAB-ES está localizada no Edifício Ricamar, no Centro de Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

Em 2019, no início do primeiro mandato à frente da OAB-ES, Rizk Filho contou o que tinha em mente: comprar um terreno, ou obter o imóvel por meio de doação, e receber recursos do Conselho Federal da Ordem para a obra.

A nova sede, projetava o presidente da seccional, poderia nem ser no Centro. A preferência era pelos bairros Enseada do Suá ou Bento Ferreira.

"A Ordem sofre muito de falta de visibilidade. Infelizmente, estou escondido aqui. É um prédio velho aqui no Centro de Vitória. Quando eu viajo, vejo outras seccionais da Ordem com prédios (voltados) para as ruas, com diálogo com os cidadãos. Eu me sinto às vezes escondido. E a classe também se queixa da falta de acessibilidade", elencou, em junho de 2019.

A eventual saída da OAB do Centro contrariaria a política de revitalização da região, capitaneada, na época, pela Prefeitura de Vitória e pelo governo estadual. Mas Rizk Filho estava disposto a enfrentar resistências.

Ele não havia prometido, na campanha, quando foi eleito para presidir a entidade, que realizaria a obra, mas entusiasmava-se com a perspectiva de fazê-lo.

"O Conselho Federal já admitiu que precisa ajudar o Espírito Santo, porque reconhece que temos a pior sede do país. Um problema histórico que vamos corrigir,”, informou Rizk Filho, na ocasião.

"Vitória é uma capital apertada, com poucas opções de imóveis disponíveis, o que, infelizmente, tem gerado grande dificuldade na escolha e compra. Mas, quero crer que, se a aquisição estiver consolidada no primeiro semestre de 2021, provavelmente no segundo assinaremos novo contrato contemplando a execução do projeto", afirmou o presidente da seccional, em dezembro de 2020.

De lá pra cá, ele mudou de ideia. Ao ser questionado pela coluna, no último dia 1º, sobre a nova sede, respondeu o seguinte:

"Entendemos que os espaços que temos hoje, em Vitória, são relativamente suficientes" José Carlos Rizk Filho - Presidente da OAB-ES, em 1º de junho de 2023

Em janeiro de 2020, a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional devido aos casos de Covid-19. A primeira morte provocada pela doença no Espírito Santo foi registrada em abril.

E, não, não é porque "tudo agora é Covid". É estatística. Negar a realidade não a faz desaparecer. Só te faz negacionista.

Para conter a doença, foi necessário, por um tempo, o distanciamento social e a adaptação a outras formas de trabalhar. Empresas fecharam as portas, o desemprego aumentou. Auxílio emergencial foi pago pelo governo federal à população para mitigar os danos econômicos.

O negacionismo e a desinformação atrapalharam o controle da pandemia.

Ainda assim, frise-se, em dezembro de 2020, Rizk Filho seguia sonhando com a nova sede.

A situação melhorou apenas após a vacinação em massa, que começou em janeiro de 2021 . O número de casos da doença aumentou, mas os óbitos, graças à proteção conferida pelos imunizantes, caíram.

Como já mencionado, toda essa odisseia impôs mudanças e adaptações.

Em novembro de 2021, Rizk Filho foi reeleito presidente da OAB-ES. Em entrevista à reportagem de A Gazeta , logo após o resultado do pleito, já falou da possibilidade de "reavaliar os espaços": “É o nosso sonho (a construção da nova sede), mas Vitória é uma ilha e os lotes não estão à disposição. Mas agora vamos reavaliar os espaços. Ou a gente garante uma nova sede ou descentraliza e enfrentamos este tema”.

A segunda opção prevaleceu:

"Decidimos manter a sede em Vitória da forma que ela se encontra em razão de que, na pandemia, os espaços foram otimizados" José Carlos Rizk Filho - Presidente da OAB-ES, em 1º de junho de 2023

Em vez de construir um prédio ou investir em melhorias nas salas do Edifício Ricamar, a seccional decidiu apoiar as subseções que representam os advogados no interior do Espírito Santo.

Os recursos enviados pelo Conselho Federal, segundo Rizk Filho, foram redirecionados.

"No interior, há muitas estruturas em que não existe sede alguma, auditório, salas para a advocacia...", destacou.

"Em vez construir a sede em Vitória, estamos fazendo no interior: Iúna, Colatina, Guaçuí, Ibiraçu e Aracruz" José Carlos Rizk Filho - Presidente da OAB-ES, em 1º de junho de 2023

Na Capital, a OAB-ES funciona no 3º e no 4º andares do Edifício Ricamar desde 4 de junho de 2002. A sede é própria.

A inauguração ocorreu em um período tenebroso da história do Espírito Santo, em que chegou a ser aventada uma intervenção federal.

Quem pediu a intervenção foi, justamente, a OAB-ES. A entidade apontou que organizações criminosas estavam infiltradas no poder público estadual, favorecendo a impunidade.

O pedido foi arquivado, mas o Ministério da Justiça enviou ao Espírito Santo uma missão especial formada por procurador da República, promotor de Justiça, delegados da Polícia Federal, da Polícia Civil e tenente-coronel da Polícia Militar, entre outros. A portaria que criou a força-tarefa foi publicada em 20 de junho de 2002.