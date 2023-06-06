"Ordem de despejo" que inflamou a OAB-ES termina em acordo

Sede da OAB-ES está localizada no Edifício Ricamar, Centro de Vitória, mesmo endereço da Caixa de Assistência dos Advogados Crédito: Ricardo Medeiros

Em novembro de 2022, a Ordem dos Advogados do Brasil – seccional Espírito Santo ingressou com uma ação de reintegração/manutenção de posse para que uma instituição coirmã, a Caixa de Assistência dos Advogados do Espírito Santo (CAAES), desocupasse o térreo do Edifício Ricamar, no Centro de Vitória. No mesmo prédio, está localizada a sede da própria OAB-ES.

A Caixa não pagava aluguel à seccional e o presidente da Ordem, José Carlos Rizk Filho, planejava abrigar no espaço serviços ligados às comissões temáticas da entidade que representa a advocacia estadual.

A CAAES, por sua vez, recusava-se a efetuar os pagamentos, uma vez que funciona no Ricamar há cerca de 20 anos por meio de contrato de comodato, sem custos.

O contrato, entretanto, prevê que a Ordem pode pedir as salas de volta a qualquer tempo, basta conceder 90 dias para a desocupação. A CAAES não queria sair.

Poderia ser apenas um enfrentamento burocrático, ou administrativo. Como pano de fundo, porém, estão as eleições para o comando da OAB-ES, a serem realizadas no ano que vem.

O presidente da Caixa de Assistência, Ben-Hur Farina, é um possível adversário de Rizk Filho ou de algum nome apoiado pelo grupo do atual presidente da seccional.

Assim, a "ordem despejo" repercutiu politicamente.

Na última sexta-feira (2), houve o desfecho do caso. "Vamos assinar um acordo em que a Caixa reconhece o valor do aluguel a ser pago à seccional e a seccional se compromete a fazer os repasses que são da Caixa", adiantou Rizk Filho à coluna, um dia antes.

R$ 5 mil É o valor do aluguel que a CAAES vai pagar, mensalmente, à OAB-ES

"Desde antes da eleição (de 2021), Zé Rizk tinha conhecimento que eu viria como candidato (a presidente da OAB-ES, no pleito de 2024), respeitando o mandato dele e respeitando se ele quiser vir (...) Não acreditava que ele entraria com essa ação. A CAAES não tem para onde ir. Quem mais se prejudica é a advocacia", afirmou Ben-Hur, ainda em dezembro do ano passado.

Nesta segunda (5), o presidente da Caixa evitou tratar da eleição do ano que vem. "Já manifestei que tenho interesse, mas não posso ser candidato de mim mesmo. Isso é assunto para o ano que vem", ponderou.

"Preciso que OAB-ES tenha uma relação respeitosa conosco (com a CAAES), ninguém precisa ser amigo de ninguém, mas a OAB não pode permitir picuinhas. Eleição deixa para mais para frente. Isso já deu um desgaste muito grande", complementou Ben-Hur.

Ele apenas frisou que uma coisa é certa: não vai disputar a reeleição à presidência da Caixa de Assistência dos Advogados.

Quanto ao acordo, o presidente da Caixa de Assistência contou que aceitou, a contragosto, que a entidade pague R$ 5 mil mensais de aluguel à seccional porque "a Ordem começou a represar valores devidos à CAAES".

"Tivemos que aceitar. Do contrário, quem perderia seria advocacia", criticou Ben-Hur.

O pagamento do aluguel é retroativo, começa a valer a partir de janeiro de 2023.

As cláusulas do acordo preveem uma contrapartida por parte da OAB-ES. A seccional vai repassar à CAAES valores referentes a um termo de quitação assinado em agosto de 2022.

Trata-se de transferências obrigatórias, previstas no Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia, alusivas ao exercício do ano passado.

R$ 367.347,78 É quanto a OAB-ES vai repassar à CAAES, em três parcelas, referente ao ano de 2022

"A CAAES tem que receber 20% de tudo que a OAB-ES arrecada com as anuidades pagas pelos advogados. Quando o advogado paga por meio de boleto, essa divisão já ocorre automaticamente: 80% vão para a seccional e 20% para a Caixa de Assistência. Mas quando o pagamento da anuidade é feito por Pix, Picpay, cartão de crédito ou protesto, vai tudo direto para a seccional", narrou Ben-Hur.

"E a seccional não estava fazendo o repasse dos 20% à CAAES. Estávamos recebendo de 40% a 50% do total que deveríamos receber", complementou.

Há valores pendentes em relação ao exercício de 2023 também: R$ 216,8 mil referentes aos primeiros três meses do ano, devem ser pagos de uma vez só, no dia 29 de junho.

O acordo foi assinado por Ben-Hur e Rizk Filho no âmbito do processo que tramita na 3ª Vara Federal de Vitória e tem caráter "irrevogável, irretratável e irrenunciável".

Ben-Hur segue como presidente da CAAES até 31 de dezembro de 2024. Mesma data em que se encerra o atual mandato de Rizk Filho à frente da Ordem.

Arquivos & Anexos O acordo firmado entre OAB-ES e CAAES Leia a íntegra do documento, obtido pela coluna Tamanho do arquivo: 4mb Baixar