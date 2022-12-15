Eleição 2024 já começou na OAB-ES: veja intrigas e pré-candidatos

Fachada da OAB-ES, localizada no Centro de Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

O atual presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – seccional Espírito Santo (OAB-ES), José Carlos Rizk Filho, foi reeleito para o cargo em novembro de 2021 . O próximo pleito para decidir a direção da entidade vai ser realizado somente no mesmo mês de 2024. Nos bastidores e, em alguns casos, até publicamente, entretanto, a disputa já começou.

O debate público quanto à corrida eleitoral foi acelerado, entre outros fatores, após a OAB-ES processar a Caixa de Assistência dos Advogados do Espírito Santo (CAAES), órgão vinculado à Ordem.

A gestão de Rizk quer que a Caixa desocupe a área em que funciona, no térreo do Edifício Ricamar, Centro de Vitória. A própria OAB-ES está localizada no mesmo edifício. A Caixa de Assistência está lá há 19 anos e, por meio de contrato de comodato, não paga aluguel.

A ideia é alocar no térreo instalações e serviços ligados às comissões temáticas da OAB. "Ele (Rizk) diz que vai precisar do espaço para ampliar as comissões que ele criou, mas isso não é justificativa", diz o presidente da CAAES, Ben-Hur Farina.

Ben-Hur foi eleito na chapa de Rizk em 2021, os dois eram aliados, mas romperam.

"Meu Facebook e meu Instagram só têm elogios a Rizk e à gestão dele. Eu dei um pito nele um dia desses na frente de dois funcionários, em agosto. E ele ficou chateado, mas se esse fosse o motivo era só me chamar, me dar um esporro e a gente resolvia. Mas não é isso", afirmou o advogado à coluna.

"Desde antes da eleição (de 2021) Zé Rizk tinha conhecimento que eu viria como candidato, respeitando o mandato dele e respeitando se ele quisesse vir (candidato novamente)", revelou. "Aliás, todos os presidentes de subseções da OAB-ES sabem disso também".

"E ele disse várias vezes, em público, que não seria candidato à reeleição (em 2024)", complementou Ben-Hur.

"Eu não acreditava que ele ia entrar com essa ação. A Caixa não tem para onde ir. Se a Justiça determinar que a gente saia a gente vai ter que pedir um tempo para arrumar outro local e pagar um aluguel. Quem mais se prejudica é a advocacia", critica o presidente da CAAES.

Ele ressaltou, em conversa com a coluna, que não faz nem vai fazer críticas à administração de Rizk Filho. Questionado sobre o motivo de querer presidir a Ordem, elencou apenas seus próprios predicados:

"Estou com 61 anos. Fui secretário-geral do Homero (Mafra), conselheiro com Agesandro e Genelhu, presidente estadual da comissão de prerrogativas e hoje estou na Caixa. Sinto-me preparado e com jovialidade para fazer algo diferente para a advocacia. Não tenho projetos político-partidários".

As especulações sobre o fato de Rizk Filho poder ser candidato não ao comando da Ordem, mas a um cargo como o de deputado, por exemplo, são usadas por adversários para criticá-lo.

Rizk Filho nunca afirmou publicamente ter essa pretensão. Sempre que questionado, ele brinca, diz que a esposa não deixaria.

Erica Neves, que disputou contra Rizk em 2021, com o apoio do ex-presidente da OAB-ES Homero Mafra, também afirma desde já que vai concorrer novamente ao comando da Ordem.

Ela, embora não esteja alinhada com Ben-Hur, criticou a ação movida contra a Caixa de Assistência.

"Há perseguição política implantada pela OAB contra quem quer que seja que tenha vontade de disputar", apontou a advogada.

"É uma disputa interna de poder, deixando em segundo lugar os interesses da advocacia. Ele ajuizou uma ação contra o braço social da Ordem", criticou.

"Quero começar justamente por isso. O sistema democrático tem que ser respeitado, não se pode oprimir quem quer se candidatar", afirmou, ao justificar o motivo de pretender disputar a presidência da Ordem.

Neves diz que não está mais na mesma trincheira política que Homero: "Homero tem o caminho dele e eu tenho o meu".

Aliás, Homero, em uma solenidade pública, prestou solidariedade a Ben-Hur, postado à mesa ao lado dele.

"Vítima de uma ação cruel, desumana e infantil do presidente José Carlos Rizk Filho, que faz uma ação de despejo contra a Caixa, prejudicando toda a advocacia capixaba", afirmou o ex-presidente, olhando para o presidente da CAAES.

"Diante da advocacia criminal capixaba, presto minha solidariedade pessoal. O presidente do conselho seccional (Rizk Filho) não tem o direito de, por picuinha pessoal, pensando na sua sucessão, prejudicar a advocacia", complementou.

Um aliado de Rizk Filho nega qualquer viés eleitoral quanto à ação ajuizada na 3ª Vara Federal de Vitória e sustenta que o objetivo é apenas obter mais espaço para que a entidade exerça suas atribuições.

A Caixa de Assistência pode desocupar o térreo do edifício ou pagar aluguel para que, com o recurso, a OAB-ES, por sua vez, alugue um local.

E RIZK FILHO?

A coluna procurou Rizk Filho, que reservou poucas palavras para falar sobre todo esse episódio:

"Não vamos nos manifestar sobre ações ajuizadas. Confiamos no Judiciário e sem dúvida alguma haverá solução vinda dele".

Questionado sobre se vai disputar mais um mandato como presidente da OAB-ES, saiu pela tangente.

"Penso em trabalhar em prol da advocacia. A eleição só acontece em 2024. É bíblico, 'cada angústia no seu dia'", respondeu.

Até citou um trecho da Bíblia, para ser mais exato. "Não se preocupe com o dia de amanhã, basta cada dia o seu mal (Mateus 6:34)".

OUTROS POSSÍVEIS CANDIDATOS

Daqui até 2024 muita coisa pode acontecer. Há quem considere as declarações de Ben-Hur e Erica Neves, já se postando como pré-candidatos, como uma antecipação indevida do processo eleitoral.

Nos bastidores, até outros nomes são cotados. Se, ao frigir dos ovos, todos vão mesmo concorrer, aí é outra história.

Hoje especula-se que, a depender do desenrolar do cenário político interno, podem disputar:

Alberto Nemer , secretário-geral da gestão Rizk Filho (se Rizk não disputar mais um mandato)

, secretário-geral da gestão Rizk Filho (se Rizk não disputar mais um mandato) Ben-Hur Farina , presidente da Caixa de Assistência



, presidente da Caixa de Assistência Kelly Andrade , presidente da subseção da OAB de Cariacica



, presidente da subseção da OAB de Cariacica José Antonio Neffa Jr , presidente da subseção da OAB de Vila Velha

, presidente da subseção da OAB de Vila Velha Erica Neves , que ficou em segundo lugar na última disputa



, que ficou em segundo lugar na última disputa A volta ou não de Homero Mafra à corrida é uma incógnita

Mas atenção: dos mencionados acima, apenas Ben-Hur e Erica Neves confirmaram à coluna que são pré-candidatos. Por isso, notem, trata-se de especulação.

A CAIXA DE ASSISTÊNCIA E O PROCESSO

À parte a confabulação eleitoral, há os dados concretos. A Caixa de Assistência dos Advogados do Espírito Santo é vinculada à OAB-ES, mas tem autonomia jurídica e financeira.

A entidade é mantida pelo repasse de fração das anuidades pagas pelos advogados à seccional, bem como pelo recebimento de percentual dos serviços prestados pelos parceiros conveniados à instituição.

A CAAES, como o nome sugere, presta assistência aos advogados, como o serviço de psicólogos, nutricionistas e orientações sobre como utilizar o processo judicial eletrônico, que vem sendo implementado no Judiciário Estadual. Advogados mais antigos têm certa dificuldade ao lidar com a nova tecnologia.

"Até o presente momento, foram 15.084 (quinze mil e oitenta e quatro) atendimentos, apenas no ano de 2022", registrou a CAAES em defesa prévia apresentada à Justiça Federal. Ao todo, 21 pessoas trabalham lá.

Em 2003, a OAB-ES e a Caixa assinaram um contrato de comodato que autoriza a entidade de assistência a ocupar o local por prazo indefinido e sem pagar aluguel.

Mas o mesmo texto prevê que a Ordem pode pedir o espaço de volta, dando um prazo de 90 dias para a CAAES. A OAB-ES enviou tal ofício à Caixa e ficou sem resposta.

Aí veio a ação judicial.

"Eu enviei vários emissários (após receber o ofício) porque somos entidades coirmãs. Ele (Rizk Filho) me desbloqueou esses dias (do WhatsApp) e pediu para a gente repassar valores para a OAB, pagar aluguel. Fiz reunião ontem (terça, dia 13) com a diretoria da Caixa e definimos que, para conversar, ele teria que desistir da ação. Ele respondeu 'vamos deixar na Justiça'. Isso é uma doideira sem tamanho!", narrou, e exclamou, Ben-Hur Farina.