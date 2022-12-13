Secretário do partido de Pazolini diz que prefeito deve eleição à Capitã Estéfane

O vereador de Vila Velha Devanir Ferreira, que é secretário-geral do Republicanos no Espírito Santo, cobriu de elogios a vice-prefeita de Vitória, Capitã Estéfane (Patriota), e ainda criticou o colega de partido Lorenzo Pazolini, prefeito da Capital.
Estéfane foi à Câmara canela-verde na segunda-feira (12). Lá, ouviu Devanir discursar:
“Se Pazolini hoje é prefeito da Capital, ele deve isso a Deus, ao povo e à vossa excelência, que era o nome que nós explorávamos. Capitã Estéfane, mulher, negra, da região da Grande São Pedro”.
“Essa história ninguém nunca irá apagar com atitudes desastrosas e impensadas”, disparou, ainda, o vereador.
Em uma solenidade pública, Pazolini tirou o microfone das mãos da capitã para impedi-la de falar.
Aliás, o chefe do Executivo municipal não abraçou oficialmente nenhuma candidatura à Câmara, nem mesmo as de seus correligionários.
Devanir também tentou, sem sucesso, obter uma cadeira de deputado federal.
O Republicanos, devido à postura de oposição ao governador Renato Casagrande (PSB) protagonizada por Pazolini e pelo presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso, é distante do Palácio Anchieta.
Capitã Estéfane, por sua vez, declarou apoio ao socialista no segundo turno. Não parece ser um problema para Devanir.
“A senhora não deixou sua carreira para ser vice e sim para construir uma história na nossa Capital. Não desista porque essa história ainda não está completa”, exortou.
Mas não foi apenas isso. O marido da Capitã Estéfane, cabo da PM Fábio Ferreira da Silva, comentou na publicação do vereador no Instagram que chama a vice-prefeita de “uma mulher exemplar para a política capixaba”.
O cabo escreveu o seguinte: “2024 vem aí m, esse prefeitinho que não perca por esperar (sic). Obrigado, Devanir Ferreira, por dar honra a quem honra”.
Devanir, por sua vez, não retrucou para defender Pazolini e ainda respondeu: “Ela merece”.