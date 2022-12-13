Torta de climão

Secretário do partido de Pazolini diz que prefeito deve eleição à Capitã Estéfane

Vereador de Vila Velha enalteceu a vice-prefeita da Capital e criticou atitudes “desastrosas e impensadas”

Publicado em 13 de Dezembro de 2022 às 13:38

13 dez 2022 às 13:38
Letícia Gonçalves

Colunista

Lorenzo Pazolini e Capitã Estéfane, prefeito e vice-prefeita de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
O vereador de Vila Velha Devanir Ferreira, que é secretário-geral do Republicanos no Espírito Santo, cobriu de elogios a vice-prefeita de Vitória, Capitã Estéfane (Patriota), e ainda criticou o colega de partido Lorenzo Pazolini, prefeito da Capital.
Estéfane foi à Câmara canela-verde na segunda-feira (12). Lá, ouviu Devanir discursar:
“Se Pazolini hoje é prefeito da Capital, ele deve isso a Deus, ao povo e à vossa excelência, que era o nome que nós explorávamos. Capitã Estéfane, mulher, negra, da região da Grande São Pedro”.
“Essa história ninguém nunca irá apagar com atitudes desastrosas e impensadas”, disparou, ainda, o vereador.
No dia 9 de novembro, um episódio trouxe à tona o rompimento entre o prefeito e a vice, que já era conhecido nos bastidores.
Em uma solenidade pública, Pazolini tirou o microfone das mãos da capitã para impedi-la de falar.
Em 2020, Estéfane concorreu pelo Republicanos, mas em 2022 tentou se eleger deputada federal pelo Patriota, iniciativa que não contou com o apoio do prefeito.
Aliás, o chefe do Executivo municipal não abraçou oficialmente nenhuma candidatura à Câmara, nem mesmo as de seus correligionários.
Devanir também tentou, sem sucesso, obter uma cadeira de deputado federal.

Veja Também

Pazolini X Casagrande: a denúncia que foi sem nunca ter sido

Republicanos sai em defesa de Pazolini após críticas do secretário do partido

Casagrande

O Republicanos, devido à postura de oposição ao governador Renato Casagrande (PSB) protagonizada por Pazolini e pelo presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso, é distante do Palácio Anchieta.
Capitã Estéfane, por sua vez, declarou apoio ao socialista no segundo turno. Não parece ser um problema para Devanir.
“A senhora não deixou sua carreira para ser vice e sim para construir uma história na nossa Capital. Não desista porque essa história ainda não está completa”, exortou.

"Prefeitinho"

Mas não foi apenas isso. O marido da Capitã Estéfane, cabo da PM Fábio Ferreira da Silva, comentou na publicação do vereador no Instagram que chama a vice-prefeita de “uma mulher exemplar para a política capixaba”.
O cabo escreveu o seguinte: “2024 vem aí m, esse prefeitinho que não perca por esperar (sic). Obrigado, Devanir Ferreira, por dar honra a quem honra”.
Devanir, por sua vez, não retrucou para defender Pazolini e ainda respondeu: “Ela merece”.

LEIA MAIS DA COLUNA LETÍCIA GONÇALVES

Daniel Silveira vai compor equipe de Magno Malta no Senado

Campanha de Lula pede que Magno Malta fique inelegível

Gilson Daniel não vai virar secretário e, assim, Ramalho não vai para Brasília

O destino de Amaro Neto nas eleições de 2024

Após tumultuada passagem de ex-secretário na Fazenda, Casagrande decide não mexer no time

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ataque a tiros em pirâmides do México deixa turista morta e várias pessoas feridas
Imagem BBC Brasil
Governo Trump manda delegado da PF que ajudou ICE a prender Ramagem deixar os EUA
Agência do Banco do Brasil em Baixo Guandu voltou a funcionar normalmente
Agência do Banco do Brasil volta a funcionar e não vai fechar em Baixo Guandu

