Republicanos sai em defesa de Pazolini após críticas do secretário do partido

Prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini Crédito: Divulgação/Jansen Lube/PMV

Pois bem. O Republicanos reagiu. E saiu em defesa do prefeito.

"A direção estadual do Partido Republicanos no Espírito Santo vem a público informar que a manifestação do vereador Devanir Ferreira, ocorrida na última segunda-feira (12) durante sessão na Câmara Municipal de Vila Velha, sobre a eleição municipal em Vitória e as falas direcionadas à gestão do prefeito da capital, Lorenzo Pazolini, são posicionamentos pessoais do parlamentar e não expressam a opinião do partido", diz nota enviada à coluna.

Para Devanir, a eleição de Pazolini em 2020 deveu-se a Deus, ao povo e à capitã que, na época, era filiada ao Republicanos.

"(A direção estadual) reitera ainda que a vitoriosa e importante eleição em Vitória se deveu, sim, a um trabalho que contou com a participação não só do Republicanos, como também de partidos aliados, de vários setores da sociedade civil organizada e, principalmente, dos eleitores de nossa capital", diz o texto do partido.

"Nunca se apostou em personalismo. Muito pelo contrário. Sempre se defendeu que as conquistas políticas devem estar amparadas no coletivo. A campanha da chapa puro sangue do Republicanos, formada por Pazolini e Estéfane – que à época integrava os quadros do partido – , visando a Prefeitura de Vitória, foi feita de forma decente e responsável com a meta de oferecer uma administração competente, ética e transparente aos contribuintes de nossa capital", segue a nota.

Na conclusão, o Republicanos do Espírito Santo registra que "reitera seu apoio à gestão do prefeito Lorenzo Pazolini, de sua vice, capitã Estéfane e de toda sua equipe, que vem trabalhando sempre no sentido de levar a melhor gestão pública para o munícipe".

O CONTEXTO

O pleito de 2022 gerou críticas a Pazolini, nos bastidores, entre filiados ao Republicanos . Isso porque o prefeito de Vitória não apoiou abertamente nenhum candidato a deputado federal. Esteve ao lado, basicamente, de Erick Musso (Republicanos) que tentou o Senado, sem sucesso.

E apareceu no horário eleitoral pedindo votos para Denninho Silva (União Brasil), eleito deputado estadual.

Já em relação à corrida pelo Palácio Anchieta, Pazolini não declarou voto nem em Renato Casagrande (PSB), ao qual faz oposição, nem a Manato (PL), que disputou o segundo turno contra o socialista e foi a escolha de alguns republicanos, entre eles Devanir.