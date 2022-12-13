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Republicanos sai em defesa de Pazolini após críticas do secretário do partido

Vereador de Vila Velha Devanir Ferreira elogiou a vice-prefeita da Capital, Capitã Estéfane, e mandou indiretas para o prefeito

Publicado em 13 de Dezembro de 2022 às 17:30

Públicado em 

13 dez 2022 às 17:30
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Prefeito Lorenzo Pazolini anuncia
Prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini  Crédito: Divulgação/Jansen Lube/PMV
Como a coluna mostrou, o vereador de Vila Velha Devanir Ferreira, que é secretário-geral do Republicanos no Espírito Santo, elogiou publicamente a vice-prefeita de Vitória, Capitã Estéfane (Patriota), que está rompida com o prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos).
O parlamentar ainda criticou "atitudes desastrosas e impensadas”. Não citou o nome de Pazolini, mas, certamente, referia-se ao episódio em que o prefeito tirou o microfone das mãos da vice em uma solenidade pública, impedindo-a de falar.
Pois bem. O Republicanos reagiu. E saiu em defesa do prefeito.
"A direção estadual do Partido Republicanos no Espírito Santo vem a público informar que a manifestação do vereador Devanir Ferreira, ocorrida na última segunda-feira (12) durante sessão na Câmara Municipal de Vila Velha, sobre a eleição municipal em Vitória e as falas direcionadas à gestão do prefeito da capital, Lorenzo Pazolini, são posicionamentos pessoais do parlamentar e não expressam a opinião do partido", diz nota enviada à coluna.
Para Devanir, a eleição de Pazolini em 2020 deveu-se a Deus, ao povo e à capitã que, na época, era filiada ao Republicanos.
"(A direção estadual) reitera ainda que a vitoriosa e importante eleição em Vitória se deveu, sim, a um trabalho que contou com a participação não só do Republicanos, como também de partidos aliados, de vários setores da sociedade civil organizada e, principalmente, dos eleitores de nossa capital", diz o texto do partido.
"Nunca se apostou em personalismo. Muito pelo contrário. Sempre se defendeu que as conquistas políticas devem estar amparadas no coletivo. A campanha da chapa puro sangue do Republicanos, formada por Pazolini e Estéfane – que à época integrava os quadros do partido – , visando a Prefeitura de Vitória, foi feita de forma decente e responsável com a meta de oferecer uma administração competente, ética e transparente aos contribuintes de nossa capital", segue a nota.
Na conclusão, o Republicanos do Espírito Santo registra que "reitera seu apoio à gestão do prefeito Lorenzo Pazolini, de sua vice, capitã Estéfane e de toda sua equipe, que vem trabalhando sempre no sentido de levar a melhor gestão pública para o munícipe".
O CONTEXTO
O pleito de 2022 gerou críticas a Pazolini, nos bastidores, entre filiados ao Republicanos. Isso porque o prefeito de Vitória não apoiou abertamente nenhum candidato a deputado federal. Esteve ao lado, basicamente, de Erick Musso (Republicanos) que tentou o Senado, sem sucesso.
E apareceu no horário eleitoral pedindo votos para Denninho Silva (União Brasil), eleito deputado estadual.
Já em relação à corrida pelo Palácio Anchieta, Pazolini não declarou voto nem em Renato Casagrande (PSB), ao qual faz oposição, nem a Manato (PL), que disputou o segundo turno contra o socialista e foi a escolha de alguns republicanos, entre eles Devanir.
O prefeito, entretanto, segue como o titular do mandato que é o de maior visibilidade do partido no estado. E tem boa relação com o presidente estadual da legenda, Roberto Carneiro.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

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