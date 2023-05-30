Pazolini veta reajuste nos salários de vereadores de Vitória

Prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini Crédito: Divulgação

Aos 45 do segundo tempo, o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), vetou, nesta segunda-feira (29), o Projeto de Lei 62/2023, aprovado pela Câmara Municipal no último dia 2 . Pela proposta, os salários dos vereadores da cidade seriam reajustados de R$ 8,9 mil para R$ 17,6 mil, a partir de 2025. O texto ainda instituiria o pagamento de 13º aos parlamentares.

Tudo isso ainda pode acontecer. Basta que os vereadores derrubem o veto de Pazolini e a Câmara promulgue a lei.

O prefeito tinha três opções: sancionar, o que pegaria mal, visto que a medida é impopular; vetar, o que poderia causar atrito com a própria base aliada na Câmara; ou não fazer nem uma coisa nem outra. O silêncio do prefeito, contudo, significaria sanção tácita.

Ao se omitir, Pazolini chancelaria, de qualquer forma, o reajuste e o 13º salário dos vereadores.

A diferença é que não haveria um ato com a assinatura dele. A promulgação da lei caberia à Câmara. Isso estaria de acordo com o discurso que o republicano vem adotando até aqui, de não interferir em assuntos do Legislativo.

A coluna até apostou que essa seria a escolha de Pazolini.

OS MOTIVOS

De acordo com a Câmara de Vitória, o prazo para Pazolini se manifestar terminaria nesta terça-feira (30). A um dia do limite, portanto, no final da tarde, o prefeito assinou o veto.

A decisão está baseada em parecer da Procuradoria-Geral da Prefeitura de Vitória. Para o órgão, o projeto aprovado pelos vereadores é inconstitucional.

A Câmara, ainda segundo a Procuradoria Municiopal, deveria reajustar os salários dos parlamentares por meio de resolução e não por lei. Na primeira hipótese, o texto não iria para a mesa de Pazolini, a própria Câmara publicaria a norma.

O parecer evoca decisões do Supremo Tribunal Federal que autorizam a fixação dos subsídios de vereadores, "sendo desnecessária a veiculação por meio de lei" e devendo, "em regra, ser exercida pela espécie normativa resolução".

"Se a Câmara escolheu estabelecer por meio de lei o subsídio dos Vereadores, ao invés de uma resolução, decorre daí inafastável inconstitucionalidade formal" Tarek Moyses Moussallem - Procurador-geral da PMV, no texto do parecer

É um argumento frágil. O STF dizer que a aprovação por meio de lei não é necessária e que uma resolução serviria não é o mesmo que afirmar que a remuneração dos vereadores tem que, obrigatoriamente, ser feita por resolução.

O parecer também se insurge contra o pagamento de 13º salário aos parlamentares de Vitória.

A Procuradoria lembra que o prefeito não recebe 13º, pois não há lei, na cidade, para tal. O salário do chefe do Executivo, de acordo com o parecer, é de R$ 18.478,00 e isso representa o teto remuneratório municipal.

Se os vereadores recebessem 13º, passariam a ter uma remuneração maior que a do prefeito, frisa o texto.

"Logo, a criação da gratificação natalina em favor dos Nobres Vereadores (...) acabaria criando rubrica que ultrapassa o limite da remuneração anual do prefeito, que, frise-se, sequer percebe tal gratificação, implicando verdadeiro vício material", escreveu o procurador-geral.

De acordo com o Portal da Transparência da Prefeitura de Vitória, porém, o salário do prefeito é de R$ 19.217,12 brutos.

"Em conformidade com o Parecer nº 962/2023, da Procuradoria Geral do Município, veto a matéria em sua totalidade" Lorenzo Pazolini (Republicanos) - Prefeito de Vitória, no texto do veto enviado à Câmara

No ofício enviado à Câmara, Pazolini, além de citar o parecer da Procuradoria, diz esperar o apoio dos vereadores "para manutenção do veto aposto".

O Projeto de Lei 62/2023 foi aprovado, no início de maio, por oito votos favoráveis. Cinco parlamentares se posicionaram de forma contrária.

A Câmara tem 30 dias para apreciar o veto. Pode manter a decisão de Pazolini e barrar o reajuste salarial ou derrubá-la e reabilitar o aumento.

Para a rejeição do veto são necessários, justamente, ao menos oito votos, a maioria absoluta dos vereadores (são 15, no total).

Assim, basta que quem votou a favor do reajuste vote contra o veto. Então a lei seria promulgada e passaria a valer, como previsto, a partir de 2025.

Com esse movimento, Pazolini tira a pressão política das próprias costas e a joga sobre os vereadores que foram favoráveis ao aumento, entre eles o próprio líder do prefeito na Câmara, Duda Brasil (União).

VOTARAM A FAVOR DO REAJUSTE (EM 2 DE MAIO):

Aloísio Varejão (PSB)

Anderson Goggi (PP)

Chico Hosken (Podemos)

Dalto Neves (PDT)

Duda Brasil (União)

Karla Coser (PT)

Luiz Paulo Amorim (SDD)

Maurício Leite (Cidadania)

VOTARAM CONTRA O REAJUSTE (EM 2 DE MAIO):

André Brandino (PSC)

André Moreira (PSOL)

Davi Esmael (PSD)

Leonardo Monjardim (Patriota)

Vinícius Simões (Cidadania)