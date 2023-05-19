Os 50 cargos comissionados extintos por Pazolini em Vitória

Prefeito Lorenzo Pazolini sanciona lei que extinguiu 50 cargos comissionadosCrédito: Leonardo Duarte/PMV
O prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) sancionou e o diário oficial da Prefeitura de Vitória registrou, na quinta-feira (18), a Lei 9.931/2023, que extinguiu 50 cargos comissionados na estrutura da gestão municipal. A administração divulgou que esses cargos não estavam providos, mas não é bem assim.
De qualquer forma, a projeção é que, em três anos, a economia seja de R$ 4,2 milhões.
De acordo com o secretário de Gestão e Planejamento, Regis Mattos, há cerca de 7 mil servidores efetivos na Prefeitura de Vitória. E entre 700 e 750 cargos comissionados, de livre nomeação e exoneração.
"No passado, chegou a haver cerca de mil. Quando o prefeito Pazolini assumiu, eram em torno de 900", observou Mattos. O republicano exonerou diversos comissionados logo que passou a comandar o Executivo municipal, em 2021, mas preencheu a maioria das vagas novamente, com pessoas escolhidas por ele e seus aliados.
Quarenta e nove, contudo, foram extintas. Agora, mais 50. São cargos de chefia, que poderiam ser exercidos por pessoas que não pertencem, originalmente, aos quadros da prefeitura.
Pelo que se pode depreender do próprio diário oficial de quinta-feira, até quarta (17), essas vagas estavam, sim, preenchidas. Mas por servidores efetivos, que recebiam parte do salário de um comissionado, somada à remuneração do cargo efetivo, para exercer a função de liderança.
Com a extinção, eles foram exonerados (dos cargos comissionados) e nomeados para receber funções gratificadas.
A mesma lei que eliminou 50 cargos comissionados criou 40 funções gratificadas.
"Para fazer a extinção, nos últimos meses viemos nos organizando, para não termos nos (50) cargos comissionados pessoas de fora do quadro da prefeitura", narrou o secretário de Gestão e Planejamento.
A função gratificada nada mais é, como o nome sugere, que uma gratificação paga ao servidor efetivo pelo exercício de uma função de chefia.
"Uma pessoa de fora recebe R$ 5 mil, por exemplo, para exercer o cargo comissionado. O efetivo recebe o salário que ele tem (pelo cargo efetivo) e mais R$ 2 mil para exercer aquela função. É isso que gera a economia", exemplificou Regis Mattos.
Os cargos extintos estavam espalhados em diversas secretarias. O mesmo vale para as funções gratificadas criadas.
Entre os 50, foram eliminados 20 cargos padrão PC-T, por exemplo.
Cada um com salário de R$ 3.250,05, mais R$ 1.504,57 de "representação" e ainda valores referentes a 1/3 de férias, 13º salário e contribuição ao INSS. Por fim, cada um custava à prefeitura R$ 6.448,56 mensais.
Já entre as 40 funções gratificadas, foram criadas 20 do tipo FG-T.
O "T" é de "tático". Os ocupantes devem exercer funções de gerência. A gratificação é de R$ 3.245,48. Somando valores relativos a 1/3 de férias e 13º salário, cada um custa R$ 3.606,09aos cofres públicos por mês.
Então, isso é mais econômico mesmo, em termos financeiros.
"O prefeito se comprometeu, no programa de governo e no planejamento estratégico, em não ter indicação política para cargos de liderança. Estamos tornando isso estrutural, garantindo que seja uma prática que se perpetue, por meio de lei", ressaltou o secretário municipal.
A extinção de 99 cargos comissionados (49 no início da gestão e 50 agora), não impede, no entanto, as indicações políticas. Afinal, restam 700 vagas comissionadas na Prefeitura de Vitória.
E nem sempre é possível encontrar, no quadro de servidores efetivos, pessoas com aptidão para funções de chefia.
Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, onde exerce a funcao de editora-adjunta desde 2020.