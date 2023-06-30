Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Decisão do TSE

'Luto' e 'grande dia': políticos do ES reagem à inelegibilidade de Bolsonaro

Aliados do ex-presidente da República lamentaram a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), enquanto oposicionistas comemoraram o resultado do julgamento
Ednalva Andrade

Ednalva Andrade

Publicado em 

30 jun 2023 às 18:20

Publicado em 30 de Junho de 2023 às 18:20

Jair Bolsonaro, ex-presidente
Jair Bolsonaro foi declarado inelegível pelo TSE por oito anos Crédito: Eduardo Anizelli/Folhapress
decisão do plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que tornou o ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) inelegível pelo prazo de oito anos por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação provocou reações antagônicas entre os políticos capixabas.
De um lado, os aliados do ex-presidente usaram as redes sociais para lamentar a decisão e alguns chegaram a usar o termo "luto" ao citar a decisão. De outro, parlamentares de oposição a Bolsonaro comemoraram o resultado do julgamento usando a expressão "grande dia".
Entre os representantes do Espírito Santo no Congresso Nacional, mais da metade usaram as redes sociais para comentar a decisão da Corte Superior, incluindo os senadores Fabiano Contarato (PT) e Magno Malta (PL), que ficam em lados completamente opostos. Enquanto Magno postou mensagem e vídeo de apoio ao ex-presidente no Instagram, lamentando a decisão e declarando ao final "estou contigo", Contarato disse no Twitter que espera que a condenação seja apenas o início das medidas de justiça contra Bolsonaro. "Espero que seja apenas o começo: seus crimes devem levá-lo à prisão!", comentou o petista.
Os deputados federais aliados de Bolsonaro, como Gilvan da Federal (PL), Messias Donato (Republicanos) e Evair de Melo (PP), também usaram as redes sociais para se posicionar a respeito da decisão do TSE. Eles usaram termos como repúdio e repulsa para reagir ao resultado do julgamento e prometeram que não vão desistir ou retroceder do apoio ao ex-presidente. "Quem perde é a democracia brasileira", alegou Evair.
'Luto' e 'grande dia' políticos do ES reagem à inelegibilidade de Bolsonaro
No lado contrário, os deputados federais petistas Helder Salomão e Jack Rocha celebraram a inelegibilidade de Bolsonaro. O deputado fez diversas postagens no Twitter, finalizando com "grande dia" e uma figurinha indicando sinal de positivo. Ele compartilhou vídeo com parte do voto da ministra Cármem Lúcia, que garantiu maioria para tornar o ex-presidente inelegível. Já a deputada petista ressaltou que "nenhum crime contra a democracia brasileira passará impune", ao falar sobre o assunto.
Embora não tenha se manifestado nas redes sociais, o deputado federal Da Vitória (PP), líder da bancada federal capixaba, se manifestou por nota lamentando a decisão, mas acreditando que o ex-presidente "continuará a ser a principal liderança de direita e seu apoio nas próximas eleições será decisivo".
"O presidente Bolsonaro fica inelegível sem ter cometido nenhum crime, sem ser condenado por qualquer prática ilegal e sem nenhum caso de corrupção. Enquanto condenados criminalmente têm o direito eleitoral preservado", afirmou Da Vitória.
Os deputados Amaro Neto (Republicanos), Paulo Foletto (PSB), Victor Linhalis e Gilson Daniel (ambos Podemos) não se manifestaram sobre a decisão. O senador Marcos do Val (Podemos) está com as redes sociais suspensas por decisão judicial.
A decisão repercutiu também entre os parlamentares que ocupam cadeira na Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Vários se manifestaram nas redes, com comemorações dos petistas João Coser e Iriny Lopes, e da deputada Camila Valadão (Psol), enquanto o deputado bolsonarista Lucas Polese (PL) disse que está de "luto" pela decisão do TSE.
Confira o que disseram alguns parlamentares capixabas nas redes sociais:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assembleia Legislativa do ES Fabiano Contarato Jair Bolsonaro magno malta Evair de Melo TSE Congresso Nacional Núcleo ag
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Amado Batista e BYD entram na 'lista suja do trabalho escravo' de ministério
Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados