Jair Bolsonaro foi declarado inelegível pelo TSE por oito anos Crédito: Eduardo Anizelli/Folhapress

De um lado, os aliados do ex-presidente usaram as redes sociais para lamentar a decisão e alguns chegaram a usar o termo "luto" ao citar a decisão. De outro, parlamentares de oposição a Bolsonaro comemoraram o resultado do julgamento usando a expressão "grande dia".

Entre os representantes do Espírito Santo no Congresso Nacional , mais da metade usaram as redes sociais para comentar a decisão da Corte Superior, incluindo os senadores Fabiano Contarato (PT) e Magno Malta (PL), que ficam em lados completamente opostos. Enquanto Magno postou mensagem e vídeo de apoio ao ex-presidente no Instagram, lamentando a decisão e declarando ao final "estou contigo", Contarato disse no Twitter que espera que a condenação seja apenas o início das medidas de justiça contra Bolsonaro. "Espero que seja apenas o começo: seus crimes devem levá-lo à prisão!", comentou o petista.

Os deputados federais aliados de Bolsonaro, como Gilvan da Federal (PL), Messias Donato (Republicanos) e Evair de Melo (PP), também usaram as redes sociais para se posicionar a respeito da decisão do TSE. Eles usaram termos como repúdio e repulsa para reagir ao resultado do julgamento e prometeram que não vão desistir ou retroceder do apoio ao ex-presidente. "Quem perde é a democracia brasileira", alegou Evair.

Your browser does not support the audio element. 'Luto' e 'grande dia' políticos do ES reagem à inelegibilidade de Bolsonaro

No lado contrário, os deputados federais petistas Helder Salomão e Jack Rocha celebraram a inelegibilidade de Bolsonaro. O deputado fez diversas postagens no Twitter, finalizando com "grande dia" e uma figurinha indicando sinal de positivo. Ele compartilhou vídeo com parte do voto da ministra Cármem Lúcia, que garantiu maioria para tornar o ex-presidente inelegível. Já a deputada petista ressaltou que "nenhum crime contra a democracia brasileira passará impune", ao falar sobre o assunto.

Embora não tenha se manifestado nas redes sociais, o deputado federal Da Vitória (PP), líder da bancada federal capixaba, se manifestou por nota lamentando a decisão, mas acreditando que o ex-presidente "continuará a ser a principal liderança de direita e seu apoio nas próximas eleições será decisivo".

"O presidente Bolsonaro fica inelegível sem ter cometido nenhum crime, sem ser condenado por qualquer prática ilegal e sem nenhum caso de corrupção. Enquanto condenados criminalmente têm o direito eleitoral preservado", afirmou Da Vitória.

Os deputados Amaro Neto (Republicanos), Paulo Foletto (PSB), Victor Linhalis e Gilson Daniel (ambos Podemos) não se manifestaram sobre a decisão. O senador Marcos do Val (Podemos) está com as redes sociais suspensas por decisão judicial.

A decisão repercutiu também entre os parlamentares que ocupam cadeira na Assembleia Legislativa do Espírito Santo . Vários se manifestaram nas redes, com comemorações dos petistas João Coser e Iriny Lopes, e da deputada Camila Valadão (Psol), enquanto o deputado bolsonarista Lucas Polese (PL) disse que está de "luto" pela decisão do TSE.

Confira o que disseram alguns parlamentares capixabas nas redes sociais:

A inelegibilidade é uma medida de justiça que chega tarde, mas necessária, contra um populista autoritário e inescrupuloso que sempre abusou das prerrogativas conferidas pelas urnas que covardemente atacou. Espero que seja apenas o começo: seus crimes devem levá-lo à prisão! — Fabiano Contarato (@ContaratoSenado) June 30, 2023

Não iremos desistir, não iremos retroceder. Somos um ideal que se espalha na cabeça de milhões de brasileiros e que a cada eleição viremos mais fortes. Pessoas comuns, que acreditam em valores, no Brasil, na família, na honestidade e na liberdade. @jairbolsonaro @BolsonaroSP pic.twitter.com/ICju4d4UfH — Gilvan Da Federal (@GilvanDaFederal) June 30, 2023

BOLSONARO INELEGÍVEL ✔️



• Vitória da democracia

• Vitória das instituições

• Vitória dos sistema eleitoral brasileiro

• Vitória do povo brasileiro



G R A N D E D I A ? — Helder Salomão (@heldersalomao) June 30, 2023

Quem perde hoje somos nós, brasileiros, que acreditamos em futuro melhor, em um país administrado com responsabilidade, com eficiência e, acima de tudo, com respeito ao povo.

Meu sentimento é de repulsa pelo o que aconteceu nesta tarde.



Leia mais em https://t.co/tVwMBzeYEz pic.twitter.com/H2qvSjgZHX — Evair de Melo (@EvairdeMelo) June 30, 2023

Hoje, Jair Bolsonaro, que sequer foi condenado, que não foi preso, que não liderou esquemas de corrupção, não teve dinheiro na cueca, não teve malas de dinheiro em seu apartamento, não participou do mensalão e nem do petrolão, teve sua voz silenciada.@jairbolsonaro pic.twitter.com/NpPh7Nwme7 — Messias Donato (@MessiasDonato) June 30, 2023

Não adianta estufar o peito para atacar a democracia e, em seguida, fugir como se golpista não fosse. O julgamento do TSE deu os elementos suficientes para não ter dúvidas do golpismo. Bolsonaro inelegível até 2030 e nenhum crime contra a democracia brasileira passará impune. — Jack Rocha (@JackRochaes) June 30, 2023

Bolsonaro é o 1º presidente da história condenado por não ser corrupto.



O sistema deixou seu recado: ou é BANDIDO, ou aqui não é lugar para você.



Dia de LUTO para o Brasil. — Lucas Polese (@lucaspoleseES) June 30, 2023