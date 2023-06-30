A decisão do plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que tornou o ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) inelegível pelo prazo de oito anos por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação provocou reações antagônicas entre os políticos capixabas.
De um lado, os aliados do ex-presidente usaram as redes sociais para lamentar a decisão e alguns chegaram a usar o termo "luto" ao citar a decisão. De outro, parlamentares de oposição a Bolsonaro comemoraram o resultado do julgamento usando a expressão "grande dia".
Entre os representantes do Espírito Santo no Congresso Nacional, mais da metade usaram as redes sociais para comentar a decisão da Corte Superior, incluindo os senadores Fabiano Contarato (PT) e Magno Malta (PL), que ficam em lados completamente opostos. Enquanto Magno postou mensagem e vídeo de apoio ao ex-presidente no Instagram, lamentando a decisão e declarando ao final "estou contigo", Contarato disse no Twitter que espera que a condenação seja apenas o início das medidas de justiça contra Bolsonaro. "Espero que seja apenas o começo: seus crimes devem levá-lo à prisão!", comentou o petista.
Os deputados federais aliados de Bolsonaro, como Gilvan da Federal (PL), Messias Donato (Republicanos) e Evair de Melo (PP), também usaram as redes sociais para se posicionar a respeito da decisão do TSE. Eles usaram termos como repúdio e repulsa para reagir ao resultado do julgamento e prometeram que não vão desistir ou retroceder do apoio ao ex-presidente. "Quem perde é a democracia brasileira", alegou Evair.
'Luto' e 'grande dia' políticos do ES reagem à inelegibilidade de Bolsonaro
No lado contrário, os deputados federais petistas Helder Salomão e Jack Rocha celebraram a inelegibilidade de Bolsonaro. O deputado fez diversas postagens no Twitter, finalizando com "grande dia" e uma figurinha indicando sinal de positivo. Ele compartilhou vídeo com parte do voto da ministra Cármem Lúcia, que garantiu maioria para tornar o ex-presidente inelegível. Já a deputada petista ressaltou que "nenhum crime contra a democracia brasileira passará impune", ao falar sobre o assunto.
Embora não tenha se manifestado nas redes sociais, o deputado federal Da Vitória (PP), líder da bancada federal capixaba, se manifestou por nota lamentando a decisão, mas acreditando que o ex-presidente "continuará a ser a principal liderança de direita e seu apoio nas próximas eleições será decisivo".
"O presidente Bolsonaro fica inelegível sem ter cometido nenhum crime, sem ser condenado por qualquer prática ilegal e sem nenhum caso de corrupção. Enquanto condenados criminalmente têm o direito eleitoral preservado", afirmou Da Vitória.
Os deputados Amaro Neto (Republicanos), Paulo Foletto (PSB), Victor Linhalis e Gilson Daniel (ambos Podemos) não se manifestaram sobre a decisão. O senador Marcos do Val (Podemos) está com as redes sociais suspensas por decisão judicial.
A decisão repercutiu também entre os parlamentares que ocupam cadeira na Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Vários se manifestaram nas redes, com comemorações dos petistas João Coser e Iriny Lopes, e da deputada Camila Valadão (Psol), enquanto o deputado bolsonarista Lucas Polese (PL) disse que está de "luto" pela decisão do TSE.
Confira o que disseram alguns parlamentares capixabas nas redes sociais: