Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Números da violência

ES teve 270 confrontos entre policiais e bandidos em 2023, com 21 mortes

Coordenador do Programa Estado Presente, Álvaro Duboc cita dados e sustenta que a PM é legalista e pouco letal. Ele rebateu o padre Kelder Brandão, para quem "a violência do tráfico de drogas e armas" está intimamente ligada à "violência do braço armado do Estado, a Polícia Militar"

Publicado em 11 de Julho de 2023 às 02:10

Públicado em 

11 jul 2023 às 02:10
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Sargento da PM é baleado no braço no Bairro da Penha, em Vitória
Sargento da PM foi baleado no braço no Bairro da Penha Crédito: Pablo Campos
De janeiro a junho de 2023, houve 270 confrontos entre a polícia (Civil e Militar, mas, sobretudo, a Militar) e bandidos no Espírito Santo, de acordo com o coordenador do Programa Estado Presente, Álvaro Duboc. Tais embates resultaram em 21 mortos, nenhum deles era policial. 
Duboc, que é secretário de Economia e Planejamento do governo Renato Casagrande (PSB) e atuou por 32 anos na Polícia Federal, usa os números para sustentar que a Polícia Militar do Espírito Santo é legalista e uma das menos letais do país.
O secretário concedeu entrevista à coluna nesta segunda-feira (10), por ocasião das críticas feitas pelo padre Kelder Brandão à política de segurança pública estadual.
Em homilia durante a missa de domingo (9), na paróquia de Itararé, em Vitória, o religioso considerou "obscena" a atuação da Secretaria Estadual de Segurança Pública e do comandante-geral da PM, coronel Douglas Caus.
O padre também criticou o silêncio dos políticos eleitos com os votos dos moradores do Território do Bem, região formada por nove bairros e que registrou duas mortes no último final de semana, no Bairro da Penha e no Bonfim.
Um dos mortos era um homem de 24 anos com mandado de prisão em aberto, alvejado pela polícia. De acordo com a Secretaria Estadual de Segurança Pública, ele atirou contra policiais militares, que revidaram.
O padre, durante a missa, fez algumas generalizações e insinuações, como ao dizer que há "íntima relação" entre a violência do tráfico de drogas e armas "com a violência do braço armado do Estado, a Polícia Militar", e que há corrupção nas forças de segurança, o que resultaria em "pistolas e fuzis nas mãos de jovens, crianças e adolescentes".
Mas um fato é objetivo: o coronel Caus afirmou, em vídeo publicado nas redes sociais, que o homem que atacou a tiros o Destacamento da Polícia Militar (DPM) do Bairro da Penha e baleou um sargento, na última quarta-feira (5), deveria se entregar à Polícia Civil ou desceria o morro "no saco preto".
Na quinta-feira (6), o suspeito apareceu morto. De acordo com a Sesp, foi assassinado por traficantes.
Duboc creditou o arroubo do comandante-geral da PM à "trajetória profissional" do militar, mas frisou que a orientação do governo e do governador Renato Casagrande (PSB) é que a polícia haja sempre dentro da lei. 
"A prova de que a orientação é essa e é cumprida é o número de mortes em confrontos. Em 270 confrontos, 21 mortes, em seis meses. No Rio de Janeiro, em apenas uma operação policial, às vezes há esse número de mortos", exemplificou.
"A Polícia Militar do Espírito Santo é legalista e uma das menos letais do país. Aplicamos o método Giraldi para responder à agressão de forma segura", complementou o secretário.
CONFRONTOS AUMENTARAM
Duboc revelou à coluna que, desde 2019, o número de confrontos entre policiais e bandidos tem crescido no Espírito Santo. 
"Nossos policiais são recebidos a tiros em muitas comunidades. Tínhamos uma média de 20 confrontos por mês até 2019. Foi quando o governo federal adotou a política de flexibilização de acesso a armas de fogo (para a população). Saímos de 20 para 45 confrontos por mês nesse período", contou o secretário.
Em março, por exemplo, um homem com registro de Colecionador, Atirador Esportivo e Caçador (CAC) foi preso pela Polícia Civil suspeito de comprar armas legalmente e vendê-las a traficantes de Vitória e Vila Velha.
"É importante ressaltar que o aumento do número de confrontos não se reflete no número de óbitos. No primeiro semestre de 2022, registramos 21 mortes em confrontos com a polícia, o mesmo número de 2023", frisou Duboc.
É, em termos. Dados do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) mostram que, em 2022, considerando todo o ano, o Espírito Santo atingiu o maior número de óbitos em confrontos com a polícia nos últimos sete anos. Foram 60, contra 43 em 2021.

Veja Também

Deputado do ES: "Se for parado em dez blitze, recuso o bafômetro nas dez"

Ataques a escolas: soluções simples para problemas complexos

Não ignoro que tem gente que acha que as mortes em confronto com a polícia são boa notícia, que isso vai diminuir a criminalidade, e "só morre quem é bandido".
Assim, o discurso do "saco preto" ou do "pra cima deles" faz sucesso.
Trata-se, contudo, de um raciocínio raso. E não estou nem entrando no mérito moral/ético (cristão?) e legal da história.
Pragmaticamente, ainda que todos os mortos fossem criminosos, pouco adiantaria para enguiçar a engrenagem do crime. Esses bandidos são peças rapidamente substituíveis.
Fora que, se o criminosos esperam um comportamento violento da polícia, podem simplesmente atirar primeiro em qualquer situação, certos de que não serão presos e sim mortos, o que coloca em risco a segurança dos próprios policiais e de quem mais estiver por perto.
Intervenções pontuais, precedidas de investigação e inteligência, dão muito mais resultado, como escreveu o ex-secretário de Segurança Pública Henrique Herkenhoff, em coluna em A Gazeta.
ESTADO PRESENTE
A segurança pública é um tema caro a Renato Casagrande. Em 2022, ele conseguiu se reeleger, mas a duras penas.
A taxa de homicídios tem caído ano a ano, mas a sensação de insegurança, não, o que é um prato cheio para os críticos do governo estadual. 
A cobertura por vezes sensacionalista de parte da mídia, movida pela estranha curiosidade mórbida da audiência, colabora para isso, é verdade. Mas os crimes contra o patrimônio – furtos e roubos – também.
Eis que o padre Kelder diz que o governo estadual e a Prefeitura de Vitória optam por "investir milhões de reais em armas" em vez de em políticas sociais que poderiam afastar os jovens da influência dos traficantes.
Tal crítica parte não de um religioso bolsonarista, como os muitos que há por aí, mas de alguém com um discurso progressista. Ou seja, a política de segurança pública acaba alvejada de todos os lados.
Para afastar esse argumento, certamente, é que Duboc foi escalado para falar com a coluna. Ele elencou, na entrevista, as ações do Estado Presente na região do Bairro da Penha e do Bonfim. 
"Lá perto da paróquia dele mesmo tem um Centro de Referência das Juventudes, que atende a quatro mil jovens por mês", exemplificou o secretário.
É o Centro de Referência das Juventudes (CRJ) Território do Bem, que fica em Itararé e foi inaugurado em junho de 2022.
O governo também aposta na ampliação do número de escolas em tempo integral.

510

Foi o número de homicídios no ES no 1º semestre de 2023, 36 a mais que no mesmo período de 2022
Duboc ainda afirmou que o Espírito Santo investe em inteligência e "na transição da segurança pública analógica para a digital", como sempre diz o próprio governador.
Entram aí as câmeras do cerco inteligente, que flagram carros roubados ou usados em crimes, e o programa de microcomparação balística.
"Hoje, conseguimos, dentro do banco de dados da polícia técnico-científica, pegar as armas apreendidas e os projéteis encontrados em locais de crimes, fazer um cruzamento e identificar que uma mesma arma participou de mais de um evento com morte no Espírito Santo", narrou o coordenador do Estado Presente.
Outras câmeras, a serem acopladas às fardas dos policiais militares, seguem em estudo, sem prazo para instalação.
Como já registrei neste espaço, os equipamentos seriam aliados do policial honesto e não afeito à violência gratuita e contraproducente.
Ele poderiam rechaçar, de pronto, quaisquer tentativas de chamar de execução uma morte que ocorreu quando tentava apenas não ser ele mesmo a vítima.

LEIA MAIS COLUNAS DE LETÍCIA GONÇALVES

Lei que proíbe sátira com religiões entra em vigor no ES

Relator vota para aposentar juiz do ES acusado de deixar o trabalho de lado para cuidar de granja

Piquet X Aridelmo + Pazolini: o que está por trás da treta

O futuro da direita no ES com Bolsonaro fora das urnas

Lei Anticorrupção: ministro da CGU de Lula critica multa que "inviabiliza empresas"

Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

Tópicos Relacionados

alvaro duboc Polícia Civil Segurança Pública Polícia Militar Letícia Gonçalves
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quem é o delegado da PF alvo de ordem do governo Trump para deixar os EUA
Veja como é a declaração do IR do MEI e por que categoria entrega dois documentos
Imagem de destaque
Frango malpassado: entenda os riscos à saúde e como evitar contaminações

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados