'Pra cima deles': como lidar com confrontos entre policiais e criminosos?

Região em Vitória onde foi registrado tiroteio entre a noite de sábado (24) e domingo (25) de junho Crédito: Fernando Madeira

Como prometido na semana passada, vamos continuar analisando a questão das balas perdidas sob outros pontos de vista que não seriam possíveis abordar em uma única coluna, agora falando da gestão de confrontos entre policiais e criminosos.

Em 2018, foram registradas 34 ocorrências desse tipo, que crescerem de maneira rápida e sistemática nos anos seguintes, chegando a 150 em 2020, um aumento de 441% em cinco anos. Como não bastasse, o secretário de Segurança afirma que já foram 203 confrontos apenas nos cinco primeiros meses de 2023 , o que sugere que um número próximo de 500 trocas de tiros em ações policiais ao final deste ano.

Um aumento em torno de 1.500% em apenas cinco anos. Felizmente, graças ao profissionalismo de nossas forças de segurança pública, o número de vítimas fatais entre suspeitos, policiais e transeuntes ainda está longe do que se vê no nosso vizinho Rio de Janeiro, mas em que direção estamos caminhando?

Note-se que não se devem apenas contar as vítimas fatais, mas também o clima opressivo que se forma em qualquer local que seja palco constante de bangue-bangue e o quanto isso assusta até quem, mesmo morando mais distante, percebe que está no alcance teórico de um tiro de fuzil.

Claro que o criminoso não tem nenhuma espécie de justificativa para atentar contra a vida dos trabalhadores da segurança pública. Também é indiscutível que um policial não pode se acovardar, devendo cumprir suas missões mesmo com risco pessoal. Contudo, as coisas são postas de maneira maniqueísta, como houvesse a escolha apenas entre a omissão diante dos crimes ou o confronto armado, que seria uma decisão exclusiva dos meliantes; como se a exposição de servidores públicos e cidadãos próximos fosse inevitável. Isso simplesmente não é verdade.

Filmes de faroeste ficariam muito sem graça sem aqueles tradicionais duelos, mas essa não é a única maneira de atuação das polícias; na verdade, além dos efeitos colaterais, é a menos eficaz de todas. É perfeitamente possível substituir muito disso por investigação e levantamentos de inteligência, reduzindo não apenas quantidade de operações como a probabilidade de resistência armada com um aumento na efetividade prática. Ou seja, mais resultados com menos riscos.

Quem diz isso não é este colunista, mas as Forças Armadas norte-americanas que, depois de muitos anos de experiência enfrentando insurgentes no Oriente Médio, perceberam ser contraproducente ter muitos mortos, mesmo que exclusivamente entre terroristas.

Os generais americanos passaram a utilizar quase exclusivamente operações “stitch”, em que unidades pequenas, altamente treinadas e dispondo de muita informação desempenham missões cirúrgicas contra alvos de alto valor estratégico, em vez de tentar exterminar os talibãs aos milhares, coisa que eles descobriram ser impossível.