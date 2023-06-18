Tráfico de drogas: os cavalos do cão

Toda vez que esta coluna trata do tema das drogas , chovem comentários desairosos sobre este articulista, frequentemente em linguagem de baixo calão. Tento não ligar para isso. Muitas pessoas estão apavoradas com a acelerada difusão do consumo de substâncias psicoativas, sendo que de vez em quando surge uma nova droga.

Outros já perderam entes queridos para o vício, sofreram ou estão sofrendo demais. Esses que me ofendem, mesmo sendo eu um aliado nessa luta, tomam como ameaça as luzes racionais que tentamos colocar sobre o problema. A maioria nem lê a coluna, começa a xingar só com o título. Têm medo da doença, porém mais ainda do tratamento.

É mais ou menos esse mesmo grupo que fica enfurecido quando o STF ou mesmo o STJ põem um freio na estratégia estúpida de subir o morro atirando, exigem maior critério nas abordagens policiais, menor número de vítimas da ação policial etc. Como dissemos nos domingos passados, se o STF estabelecer que não se considera tráfico quando a quantidade de substância apreendida for inferior a um certo limite , estará fazendo um grande favor a quem, sinceramente e com conhecimento de causa, quer combater esse câncer na saúde pública que é o consumo abusivo de substâncias psicoativas, lícitas ou ilícitas.

Deus perdoa essa multidão assustada que exige mais prisões e maiores penas para os traficantes, ou mesmo a pena de morte, como se eles não se matassem entre si muito mais rápido do que o Estado é capaz de fazer. Afinal, eles padecem muito e ainda por cima estão assombrados por fantasmas que inventaram para eles. São manipulados por interesses inconfessáveis.

É, todavia, preciso reconhecer que Judiciário não seria o melhor lugar para esse debate. O problema é que discussões sérias e bem intencionadas nunca ganham corpo no Congresso e, depois de mais de um século de fracasso na repressão criminal, é inevitável que o STF acabe sendo empurrado para esse papel.

Ora, podemos falar mal o quanto quisermos dos políticos, mas os burros ou desinformados não se elegem. Como diria Erving Goffman, se poucos querem participar de uma conversa respeitosa e de alto nível é porque sabem que acabarão precisando debater a necessidade de um processo, ainda que lento e gradual, de descriminalização do tráfico (o que não é sinônimo de legalização), mas esse é um assunto que tira votos.

Pior ainda são aqueles que ganham votos ou dinheiro iludindo e manipulando a população, inventando pecados e ameaças irreais, prometendo soluções fáceis e risivelmente ineficazes.

Congresso Nacional, em Brasília Crédito: Roque de Sá/Agência Senado

Não, não há solução rápida, fácil, barata ou garantida para o problema das drogas. Mas há aquelas demoradas, difíceis, um tanto caras e de eficácia prática suficiente para que sejam ao menos levadas em consideração. O desafio é enorme, mas não impossível.

Só que não aparece espaço para saídas praticáveis porque estamos ensurdecidos pelos gritos de quem ganha indiretamente com o sofrimento alheio. Esses sabem o que fazem e Deus não perdoa.