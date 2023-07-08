Tensão em Vitória: confrontos entre suspeitos e PM terminam em mortes

Em uma semana marcada por conflitos, em poucas horas dois novos confrontos envolvendo traficantes e policiais militares foram registrados em Vitória. As ações terminaram com duas pessoas mortas.

O primeiro confronto ocorreu no Bairro da Penha, na noite de sexta-feira (7), por volta das 22h30. Segundo o secretário de Estado da Segurança Pública, coronel Ramalho, equipes faziam patrulhamento na região quando foram surpreendidas com disparos de arma de fogo e revidaram. Na ação, Natanaeliton da Mota, de 24 anos, foi baleado. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital.

De acordo com Ramalho, a vítima possuía ficha criminal e mandado de prisão em aberto. Com ele foram encontradas arma e drogas.

"Repeliram [os militares] a injusta agressão e um indivíduo, com ficha criminal, demonstrando permanência no tráfico de drogas e tentativa de homicídio, foi atingido, vindo a óbito. Com o mesmo foi encontrada uma pistola .40 e dois carregadores”, afirmou Ramalho.

Mais tiroteio

A ação de patrulhamento nos bairros São Benedito, Jaburu, Gurigica e Bairro da Penha teve início às 17h e foi finalizada às 23h. Ainda assim, durante a madrugada e o início da manhã deste sábado, moradores relataram ter escutado barulho de muitos tiros nas imediações.

Novo confronto e mais morte

A Polícia Militar informou na manhã deste sábado que, durante o reforço de patrulhamento na região, policiais constataram que criminosos fizeram barricadas para tentar impedir a presença deles. Houve um novo confronto, no bairro Bonfim, e um homem acabou morto, por volta das 7h30. Ainda durante o conflito, uma viatura da PM foi apedrejada.

A vítima, segundo moradores, seria um morador em situação de rua, com cerca de 45 anos, conhecido apenas como “Mineiro”. A morte dele será investigada e somente a perícia da Polícia Civil vai apontar se o tiro fatal foi disparado por policiais ou por traficantes.

"Não vamos tolerar", diz secretário

Em entrevista para a TV Gazeta, o secretário coronel Ramalho relembrou os conflitos dos últimos dias, e enfatizou que as forças de segurança não permitirão que o tráfico ataque sem punições.

Policiais militar no bairro Bonfim, em Vitória Crédito: Roberto Pratti

No início desta semana, outros confrontos foram registrados no Bairro da Penha. Na quinta-feira (6), o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Douglas Caus, chegou a determinar que a Polícia Militar ocupasse o bairro e só deixasse a comunidade após prender o responsável por ferir o sargento Jocelino Alves Freitas, baleado no braço após um homem efetuar disparos contra o destacamento da corporação (DPM) na localidade, na noite da última quarta-feira (5) . O suspeito foi morto no dia seguinte. Segundo a polícia, ele foi executado a mando de traficantes.

“Nós tivemos um senhor morto no hospital, e nessa semana nós tivemos duas mortes protagonizadas pelo tráfico tão presente no bairro da Penha. (...) Ontem foi mais um dia. Nossa patrulha foi encurralada, disparos foram realizados e respondemos à altura. Vamos continuar respondendo. Sempre lembrando que nós estamos em desvantagens tática. Eles estão no alto do morro, atirando para baixo. Nós temos que entrar com cautela, com o treinamento que possuímos, armamentos de ponta, e vamos continuar dando a resposta para levar a segurança às comunidades", afirmou Ramalho.

O policiamento na região segue reforçado com equipes de área especializadas e apoio do Núcleo de Operações Táticas e Transporte Aéreo (NOTAer), segundo a PM.

Morte no dia 25 de junho

Um paciente de 68 anos que estava internado em um hospital na Avenida Leitão da Silva, em Vitória, morreu após ser atingido por uma bala perdida durante um tiroteio registrado durante a madrugada na região de Gurigica. Daniel Ribeiro Campos da Silva estava internado havia dois anos em uma clínica de cuidados paliativos, após ter sofrido um AVC. A bala atravessou a parede e atingiu o paciente.

Ataque ao DPM e sargento baleado

No início da semana, outros confrontos foram registrados no Bairro da Penha. Na quinta-feira (6), o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Douglas Caus, chegou a determinar que a Polícia Militar ocupasse o bairro e só deixasse a comunidade após prender o responsável por ferir o sargento Jocelino Alves Freitas, baleado no braço após um homem efetuar disparos contra o destacamento da corporação (DPM) na localidade, na noite da última quarta-feira (5).

Suspeito de atirar em sargento é morto

O suspeito de atirar contra o sargento foi morto a tiros na manhã de quinta-feira (6), em Gurigica. Segundo o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Douglas Caus, as primeiras apurações dão conta de que Luciano da Silva Pereira teve um surto psicótico quando atacou o Destacamento Policial Militar (DPM) da comunidade. Ainda segundo a autoridade policial, o homem foi executado por traficantes.

Luciano da Silva Pereira, suspeito de atirar em sargento no Bairro da Penha, foi morto Crédito: Arquivo