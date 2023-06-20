Polícia de Santa Teresa procura mulheres foragidas por tráfico e assassinatos

Da esquerda para a direita: Aline, Thayla, Rúbia, Elis e Iven Crédito: Divulgação/PCES

De acordo com o delegado Leandro Barbosa, chefe da Delegacia Regional de Santa Teresa, responsável pelas buscas, a população pode ajudar. “Para combater o fenômeno da inserção das mulheres na criminalidade, a regional de Santa Teresa espera a cooperação da população para capturá-las. Qualquer informação sobre seus paradeiros vai auxiliar a polícia a chegar a essas criminosas para a prisão”, explicou.

Foragidas por crimes em Santa Teresa

- Aline Rodrigues Felipe, 26 anos: "a Aline tinha a função de fazer o transporte da droga da Grande Vitória para Santa Teresa em transporte coletivo (ônibus). Ela agia assim para não chamar atenção das forças de segurança", disse o delegado.

- Iven Silva da Rosa Santos, 26 anos: ela atuava como uma espécie de 'pombo correio' do tráfico de drogas. "Iven ficou responsável por transmitir recados de seu companheiro, que estava preso, para os demais componentes da organização criminosa", pontuou Barbosa.

- Thaylla Costa Brasiliense, 31 anos: ela é procurada por envolvimento em uma tentativa de homicídio. "Ela é mandante de uma tentativa de homicídio por disparo de arma de fogo, ocorrida em 09 de julho do ano passado, em Vila Torezani, São Roque do Canaã", contou.

Foragida por crimes em Santa Maria de Jetibá

- Elis Regina da Rocha Fernandes, 53 anos: procurada por homicídio. O processo é do ano de 2014.

Foragida por crimes em Itaguaçu

- Rúbia Cássia Silva Santos de Souza, 31 anos: procurada por homicídio. "Ela figura como envolvida no homicídio que teria sido motivado por disputa por tráfico de drogas", relatou o delegado Leandro Barbosa.

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