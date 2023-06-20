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Polícia de Santa Teresa procura mulheres foragidas por tráfico e assassinatos

As cinco suspeitas possuem mandados de prisão em aberto por crimes nas regiões Serrana e Noroeste do Espírito Santo
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

20 jun 2023 às 12:09

Publicado em 20 de Junho de 2023 às 12:09

Da esquerda para a direita: Aline, Thayla, Rúbia, Elis e Iven
Da esquerda para a direita: Aline, Thayla, Rúbia, Elis e Iven Crédito: Divulgação/PCES
Cinco mulheres estão sendo procuradas por envolvimento em crimes como o tráfico de drogas e homicídios em Santa TeresaSanta Maria de Jetibá, na Região Serrana, e Itaguaçu, na Região Noroeste do Espírito Santo. Elas são consideradas foragidas, com mandados de prisão em aberto. A Polícia Civil divulgou as fotos das suspeitas para tentar obter mais informações sobre as suspeitas.
De acordo com o delegado Leandro Barbosa, chefe da Delegacia Regional de Santa Teresa, responsável pelas buscas, a população pode ajudar. “Para combater o fenômeno da inserção das mulheres na criminalidade, a regional de Santa Teresa espera a cooperação da população para capturá-las. Qualquer informação sobre seus paradeiros vai auxiliar a polícia a chegar a essas criminosas para a prisão”, explicou.

Foragidas por crimes em Santa Teresa

- Aline Rodrigues Felipe, 26 anos: "a Aline tinha a função de fazer o transporte da droga da Grande Vitória para Santa Teresa em transporte coletivo (ônibus). Ela agia assim para não chamar atenção das forças de segurança", disse o delegado.
- Iven Silva da Rosa Santos, 26 anos: ela atuava como uma espécie de 'pombo correio' do tráfico de drogas. "Iven ficou responsável por transmitir recados de seu companheiro, que estava preso, para os demais componentes da organização criminosa", pontuou Barbosa.
- Thaylla Costa Brasiliense, 31 anos: ela é procurada por envolvimento em uma tentativa de homicídio. "Ela é mandante de uma tentativa de homicídio por disparo de arma de fogo, ocorrida em 09 de julho do ano passado, em Vila Torezani, São Roque do Canaã", contou.

Foragida por crimes em Santa Maria de Jetibá

- Elis Regina da Rocha Fernandes, 53 anos: procurada por homicídio. O processo é do ano de 2014.

Foragida por crimes em Itaguaçu

- Rúbia Cássia Silva Santos de Souza, 31 anos: procurada por homicídio. "Ela figura como envolvida no homicídio que teria sido motivado por disputa por tráfico de drogas", relatou o delegado Leandro Barbosa.

Onde fazer denúncias?

Qualquer cidadão que tiver informações sobre o paradeiro das mulheres investigadas pode auxiliar o trabalho da polícia de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181. Não é necessário se identificar. No site www.disquedenuncia181.es.gov.br também é possível fazer denúncias anônimas, além de enviar fotos e vídeos para a polícia.

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