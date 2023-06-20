Homem usou fio de ferro para matar empresário estrangulado em Vitória

Breno chegou a tentar jogar o carro para cima de policiais militares, que atiraram para forçá-lo a parar. "Ele confessou que, na data de ontem (domingo), conheceu a vítima por meio de aplicativo de relacionamento", iniciou o cabo Boisco, da Polícia Militar.

"Ele relata que teve uma briga e ele, por ter um porte menor que o da vítima, tentou encaixar o golpe 'mata-leão' (golpe de estrangulamento), só que não surtiu efeito e ele viu próximo a ele um fio de ferro, que ele enrolou no pescoço da vítima e estrangulou até a vítima vir a óbito" Boisco - Cabo da Polícia Militar

David Dal Rio da Silva foi morto dentro do próprio apartamento Crédito: Acervo Pessoal

TV Gazeta, na segunda-feira (19), como o empresário não apareceu no trabalho e não atendia as ligações, uma amiga foi até o apartamento dele em Jardim Camburi e encontrou David morto. A De acordo com apuração do repórter Eduardo Dias, da, na segunda-feira (19), como o empresário não apareceu no trabalho e não atendia as ligações, uma amiga foi até o apartamento dele em Jardim Camburi e encontrou David morto. A Polícia Civil foi ao local e iniciou as investigações.

A autoria do crime e a forma como a vítima foi morta era um mistério, mas a Polícia Civil descobriu que o carro do empresário não estava na garagem. A corporação rastreou o veículo e descobriu que estava com Breno. Na tentativa de abordagem, o suspeito tentou fugir, dando início à perseguição, que se seguiu por diversas ruas de Vitória.

“Foram três cercos próximo à Avenida Dante Michelini, na Mata da Praia e em Jardim da Penha, e no terceiro cerco foi possível abordar o indivíduo e identificá-lo. Ele trafegou diversas vezes na contramão e em calçada, botando em risco a vida das pessoas que estavam trafegavam”, disse o cabo Boisco, da PM.

Breno Ribeiro Freire é o suspeito pelo crime e foi preso após perseguição policial em Vitória Crédito: Pablo Campos

O policial militar contou ainda à reportagem que Breno não tem carteira de motorista e acabou causando diversos acidentes. “Ele não obedeceu ao cerco ou à ordem de parada e, tendo em vista que ele acelerou de forma brusca, botando em risco a integridade dos militares, foi necessário efetuar disparos”, relatou.

Breno foi encaminhado para a Delegacia Regional de Vitória e autuado em flagrante pelos crimes de resistência, desobediência e dirigir sem habilitação, sendo encaminhado ao Centro de Triagem de Viana nesta terça-feira (20). Como já havia passado o tempo de flagrante, ele não foi autuado pelo crime contra o empresário.

Segundo a Polícia Civil, o corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para ser examinado e, posteriormente, liberado para os familiares. Ainda de acordo com a polícia, apenas após a conclusão dos exames será possível confirmar a causa da morte. O caso segue sob investigação.

Prisão convertida