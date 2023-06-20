Homem usou fio de ferro para matar empresário estrangulado em Vitória

O suspeito de assassinar David Dal Rio da Silva, de 34anos, dentro do apartamento da vítima em Jardim Camburi, Vitória, na noite de domingo (19), Breno Ribeiro Freire, de 26 anos, confessou ter usado um fio de ferro para estrangular o empresário. O homem foi preso após uma perseguição policial e tiros, que assustaram moradores de Mata da Praia e Jardim da Penha, na Capital.
Breno chegou a tentar jogar o carro para cima de policiais militares, que atiraram para forçá-lo a parar. "Ele confessou que, na data de ontem (domingo), conheceu a vítima por meio de aplicativo de relacionamento", iniciou o cabo Boisco, da Polícia Militar.
"Ele relata que teve uma briga e ele, por ter um porte menor que o da vítima, tentou encaixar o golpe 'mata-leão' (golpe de estrangulamento), só que não surtiu efeito e ele viu próximo a ele um fio de ferro, que ele enrolou no pescoço da vítima e estrangulou até a vítima vir a óbito"
De acordo com apuração do repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta, na segunda-feira (19), como o empresário não apareceu no trabalho e não atendia as ligações, uma amiga foi até o apartamento dele em Jardim Camburi e encontrou David morto. A Polícia Civil foi ao local e iniciou as investigações.
A autoria do crime e a forma como a vítima foi morta era um mistério, mas a Polícia Civil descobriu que o carro do empresário não estava na garagem. A corporação rastreou o veículo e descobriu que estava com Breno. Na tentativa de abordagem, o suspeito tentou fugir, dando início à perseguição, que se seguiu por diversas ruas de Vitória.
“Foram três cercos próximo à Avenida Dante Michelini, na Mata da Praia e em Jardim da Penha, e no terceiro cerco foi possível abordar o indivíduo e identificá-lo. Ele trafegou diversas vezes na contramão e em calçada, botando em risco a vida das pessoas que estavam trafegavam”, disse o cabo Boisco, da PM.
O policial militar contou ainda à reportagem que Breno não tem carteira de motorista e acabou causando diversos acidentes. “Ele não obedeceu ao cerco ou à ordem de parada e, tendo em vista que ele acelerou de forma brusca, botando em risco a integridade dos militares, foi necessário efetuar disparos”, relatou.
Breno foi encaminhado para a Delegacia Regional de Vitória e autuado em flagrante pelos crimes de resistência, desobediência e dirigir sem habilitação, sendo encaminhado ao Centro de Triagem de Viana nesta terça-feira (20). Como já havia passado o tempo de flagrante, ele não foi autuado pelo crime contra o empresário.
Segundo a Polícia Civil, o corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para ser examinado e, posteriormente, liberado para os familiares. Ainda de acordo com a polícia, apenas após a conclusão dos exames será possível confirmar a causa da morte. O caso segue sob investigação.
Prisão convertida
Na tarde desta segunda-feira (20), Breno Ribeiro Freire passou por audiência de custódia, onde teve sua prisão em flagrante convertida para preventiva. Conforme consta na audiência, o juiz de direito afirma que a liberdade do suspeito se torna “temerária” pois além de se evadir da abordagem policial, praticou manobras perigosas, expondo risco a outros cidadãos, além da confissão de Breno em relação ao homicídio do empresário.