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Perseguição e tiros

Empresário é morto dentro de apartamento e suspeito é preso em Vitória

Segundo a PM, Breno Ribeiro Freire, de 26 anos, confessou que conheceu David Dal Rio da Silva, de 34 anos, em um aplicativo de relacionamento e que matou a vítima na noite de domingo (18)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jun 2023 às 07:43

Publicado em 20 de Junho de 2023 às 07:43

Um jovem de 26 anos foi preso após perseguição policial e tiros que assustaram moradores de Mata da Praia e Jardim da Penha, em Vitória, na noite de segunda-feira(19). A Polícia Militar precisou realizar três cercos para prender Breno Ribeiro Freire. Ele é suspeito de matar o empresário David Dal Rio da Silva, de 34 anos, na noite de domingo (18), e tentou jogar o carro contra os policiais durante a fuga. Os militares atiraram para forçá-lo a parar. 
David Dal Rio da Silva
David Dal Rio da Silva foi assassinado dentro do apartamento dele em Jardim Camburi Crédito: Acervo Pessoal
A reportagem da TV Gazeta apurou que Breno confessou o crime e afirmou que teve um relacionamento com David. O crime foi descoberto somente na segunda-feira, quando o corpo da vítima foi encontrado.
"Ele confessou que, na data de ontem (domingo), conheceu a vítima por meio de aplicativo de relacionamento. Ele relata que teve uma briga e ele, por ter um porte menor que o da vítima, tentou encaixar o golpe 'mata-leão' (golpe de estrangulamento), só que não surtiu efeito e ele viu próximo a ele um fio de ferro, que ele enrolou no pescoço da vítima e estrangulou até a vítima vir a óbito"
Cabo Boisco, da PM - Cargo do Autor
Na segunda-feira, como o empresário não apareceu no trabalho e não atendia as ligações, uma amiga foi até o apartamento dele em Jardim Camburi e encontrou David morto. A Polícia Civil foi ao local e iniciou as investigações.
BRENO RIBEIRO FREIRE
Breno Ribeiro Freire matou o empresário David Dal Rio da Silva Crédito: Pablo Campos
A autoria do crime e a forma como a vítima foi morta era um mistério, mas a Polícia Civil descobriu que o carro do empresário não estava na garagem. A corporação rastreou o veículo e descobriu que estava com Breno. Na tentativa de abordagem, o suspeito tentou fugir, dando início à perseguição, que se seguiu por diversas ruas de Vitória.
“Foram três cercos próximo à Avenida Dante Michelini, na Mata da Praia e em Jardim da Penha, e no terceiro cerco foi possível abordar o indivíduo e identificá-lo. Ele trafegou diversas vezes na contramão e em calçada, botando em risco a vida das pessoas que estavam trafegavam”, disse o cabo Boisco, da PM.
O policial militar contou ainda à reportagem que Breno não tem carteira de motorista e acabou causando diversos acidentes. “Ele não obedeceu ao cerco ou à ordem de parada e, tendo em vista que ele acelerou de forma brusca, botando em risco a integridade dos militares, foi necessário efetuar disparos”, relatou.
Policial precisou disparar de dentro de viatura para impedir suspeito
Policial precisou disparar de dentro de viatura para impedir suspeito Crédito: Pablo Campos
Breno foi encaminhado para a Delegacia Regional de Vitória e autuado em flagrante pelos crimes de resistência, desobediência e dirigir sem habilitação, sendo encaminhado ao Centro de Triagem de Viana nesta terça-feira (20). Como já havia passado o tempo de flagrante, ele não foi autuado pelo crime contra o empresário.
Segundo a Polícia Civil, o corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para ser examinado e, posteriormente, liberado para os familiares. Ainda de acordo com a polícia, apenas após a conclusão dos exames será possível confirmar a causa da morte. O caso segue sob investigação. 

Prisão convertida

Na tarde desta segunda-feira (20), Breno Ribeiro Freire passou por audiência de custódia, onde teve sua prisão em flagrante convertida para preventiva. Conforme consta na audiência, o juiz de direito afirma que a liberdade do suspeito se torna “temerária”, pois além de se evadir da abordagem policial, praticou manobras perigosas, expondo risco a outros cidadãos, além da confissão de Breno em relação ao homicídio do empresário.
Com informações do repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta. 

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homicídio Vitória (ES) Polícia Militar
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