Febre maculosa: ES confirma primeira morte pela doença em 2023

Dionatas Rodrigues da Costa faleceu na segunda-feira (19) em decorrência da febre maculosa Crédito: Divulgação/Prefeitura de Barra de São Francisco

Dionatas morava no bairro Vila Santa Izabel. Segundo a Prefeitura de Barra de São Francisco, houve inicialmente a suspeita de que ele tinha meningite, mas os exames descartaram no último dia 7. No dia 13 de junho houve a confirmação do diagnóstico de febre maculosa. O homem estava internado no Hospital Estadual Dr. Alceu Melgaço Filho (HDAMF), no município.

Em entrevista para A Gazeta, o secretário de Saúde de Barra de São Francisco, Elcimar de Souza Alves, informou que Dionatas deu entrada no hospital no último dia 4 com sintomas de febre, dor de cabeça, dor abdominal, náuseas, vômito e convulsões.

De acordo com o secretário, familiares relataram para a Vigilância Epidemiológica da cidade que Dionatas teria frequentado locais onde há a presença de capivaras.

Nos humanos, a febre maculosa brasileira (FMB) é adquirida pela picada do carrapato-estrela infectado pela bactéria do gênero Rickettsia. Os sintomas geralmente envolvem febre alta, cefaleia, dor muscular intensa; mal-estar generalizado; náuseas; vômitos e dor abdominal.

O período de maior ocorrência de casos de febre maculosa ocorre entre os meses de agosto e outubro, devido ao aparecimento da fase juvenil do carrapato, informou a Sesa.

Dados da febre maculosa no ES

Segundo a secretaria estadual, o Espírito Santo registrou em 2023, até o momento, 10 casos de febre maculosa, sendo um óbito – o de Barra de São Francisco.

Os casos confirmados neste ano são dos municípios de: Afonso Cláudio (1), Barra de São Francisco (3), Colatina (1), Mimoso do Sul (2), Nova Venécia (1), Laranja da Terra (1) e Domingos Martins (1).

Em 2022, durante todo ano, foram 25 casos confirmados, sendo 14 curas e 11 óbitos.

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Dados do Ministério da Saúde desta terça-feira (13) indicam 54 casos de febre maculosa este ano. A região com mais casos é a sudeste, com 31 registros, sendo dez no Espírito Santo.

No Espírito Santo, a Secretaria de Estado da Saúde informou que, entre as ações de combate à doença, está a emissão de nota técnica com orientações para conduta clínica dos casos e alerta aos profissionais da Saúde para suspeição da doença e capacitações aos profissionais médicos, enfermeiros e agentes de saúde.