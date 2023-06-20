Febre maculosa: ES confirma primeira morte pela doença em 2023

Um homem de 32 anos, de Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo, é a primeira pessoa a morrer confirmada com febre maculosa no Espírito em 2023. Dionatas Rodrigues da Costa faleceu na segunda-feira (19) em decorrência da doença, informação confirmada pela prefeitura e pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) nesta terça-feira (20).
Dionatas morava no bairro Vila Santa Izabel. Segundo a Prefeitura de Barra de São Francisco, houve inicialmente a suspeita de que ele tinha meningite, mas os exames descartaram no último dia 7. No dia 13 de junho houve a confirmação do diagnóstico de febre maculosa. O homem estava internado no Hospital Estadual Dr. Alceu Melgaço Filho (HDAMF), no município.
Em entrevista para A Gazeta, o secretário de Saúde de Barra de São Francisco, Elcimar de Souza Alves, informou que Dionatas deu entrada no hospital no último dia 4 com sintomas de febre, dor de cabeça, dor abdominal, náuseas, vômito e convulsões.
De acordo com o secretário, familiares relataram para a Vigilância Epidemiológica da cidade que Dionatas teria frequentado locais onde há a presença de capivaras.
Nos humanos, a febre maculosa brasileira (FMB) é adquirida pela picada do carrapato-estrela infectado pela bactéria do gênero Rickettsia. Os sintomas geralmente envolvem febre alta, cefaleia, dor muscular intensa; mal-estar generalizado; náuseas; vômitos e dor abdominal.
O período de maior ocorrência de casos de febre maculosa ocorre entre os meses de agosto e outubro, devido ao aparecimento da fase juvenil do carrapato, informou a Sesa.
Dados da febre maculosa no ES
Segundo a secretaria estadual, o Espírito Santo registrou em 2023, até o momento, 10 casos de febre maculosa, sendo um óbito – o de Barra de São Francisco.
Os casos confirmados neste ano são dos municípios de: Afonso Cláudio (1), Barra de São Francisco (3), Colatina (1), Mimoso do Sul (2), Nova Venécia (1), Laranja da Terra (1) e Domingos Martins (1).
Em 2022, durante todo ano, foram 25 casos confirmados, sendo 14 curas e 11 óbitos.
Casos de mortes após festa em fazenda em SP
Dados do Ministério da Saúde desta terça-feira (13) indicam 54 casos de febre maculosa este ano. A região com mais casos é a sudeste, com 31 registros, sendo dez no Espírito Santo.
A doença tem preocupado mais os brasileiros nos últimos após casos de mortes de pessoas que se contaminaram em um evento ocorrido em uma fazenda em Campinas, São Paulo, no último dia 27.
No Espírito Santo, a Secretaria de Estado da Saúde informou que, entre as ações de combate à doença, está a emissão de nota técnica com orientações para conduta clínica dos casos e alerta aos profissionais da Saúde para suspeição da doença e capacitações aos profissionais médicos, enfermeiros e agentes de saúde.
Febre maculosa - ES confirma primeira morte pela doença em 2023