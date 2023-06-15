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Campinas

Febre maculosa: adolescente que foi à festa em fazenda morreu da doença

Jovem de 16 anos havia acompanhado o pai, que é bombeiro, em evento no dia 27 de maio; é o quarto óbito de participantes da Feijoada do Rosa cuja causa está ligada à bactéria
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

15 jun 2023 às 12:15

Publicado em 15 de Junho de 2023 às 12:15

Exames do Instituto Adolfo Lutz, ligado ao governo paulista, confirmaram a febre maculosa como causa da morte da adolescente Erissa Nicole, de 16 anos, que esteve em uma festa na Fazenda Santa Margarida, em Campinas, no dia 27 de maio. É o quarto óbito confirmado por febre maculosa de pessoas que estiveram no evento Feijoada do Rosa, na propriedade no distrito de Joaquim Egídio. A adolescente foi ao local acompanhanda o pai, que é bombeiro e trabalhou no evento.
Conforme a Secretaria de Saúde de Campinas, após apresentar sintomas, a jovem foi internada em um hospital privado no município e morreu no último dia 13. Outros dois casos suspeitos de febre maculosa em pessoas que estiveram na mesma fazenda ainda são investigados.
Secretaria de Saúde investiga morte de homem de 25 anos por febre maculosa em São Mateus
Doença é causada por bactéria e transmitida pelo carrapato-estrela  Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Um deles é de uma mulher de 40 anos, de Hortolândia, cidade vizinha, que continua hospitalizada. O outro caso é de uma mulher de 38 anos, de Campinas, que também está internada. Ela esteve em outro evento, um show do cantor Seu Jorge, realizado no dia 3 de junho, na Santa Margarida. O artista informou não ter apresentado sintomas da doença, causada por uma bactéria.

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A fazenda suspendeu os próximos eventos e ficará fechada por um período de ao menos 30 dias. A empresa de eventos informou que atende às determinações da prefeitura em relação às medidas adotadas para identificar eventuais novos casos entre os frequentadores e prevenir futuras ocorrências.
Nesta quarta-feira (14), a prefeitura anunciou um conjunto de medidas de enfrentamento à febre maculosa em resposta ao surto da doença na Fazenda Santa Margarida, ampliando as ações para todo o município. Antes do surto atual, a cidade já havia registrado duas mortes por febre maculosa neste ano, com infecção em outros locais.

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