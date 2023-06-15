Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Febre maculosa: Campinas investiga suspeita de 6° caso da doença
Em São Paulo

Febre maculosa: Campinas investiga suspeita de 6° caso da doença

A mulher, de 40 anos, apresentou sintomas no último dia 10 e está internada desde então. Dos seis casos, quatro já foram confirmados
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

15 jun 2023 às 09:37

Publicado em 15 de Junho de 2023 às 09:37

Febre maculosa: Campinas investiga suspeita de 6º caso entre pessoas que estiveram em fazenda
Febre maculosa: Campinas investiga suspeita de 6º caso entre pessoas que estiveram em fazenda Crédito: Reprodução/Redes Sociais
A Secretaria de Saúde de Campinas, no interior de São Paulo, foi notificada nesta quarta-feira, 14, de mais um caso suspeito de febre maculosa contraída no município. Agora, são seis casos na cidade - quatro confirmados e dois suspeitos - e quatro óbitos, sendo três com a causa confirmada. O novo caso é de uma mulher de 40 anos, moradora de Hortolândia, que esteve no evento Feijoada do Rosa, na Fazenda Santa Margarida, no distrito de Joaquim Egídio, no dia 27 de maio.
Conforme a pasta municipal, a mulher apresentou sintomas no dia 10 de junho e está internada em um hospital privado de Campinas. O resultado do exame laboratorial ainda não saiu. Na manhã desta quarta-feira, a secretaria havia informado um quinto caso suspeito, de uma mulher que esteve no show do cantor Seu Jorge, na mesma fazenda. Ela foi internada no dia 13 de junho, em Campinas, e ainda aguarda o resultado de exames para confirmação da doença.
Das quatro pessoas que morreram, três - a dentista de 36 anos, moradora da capital, seu namorado, o empresário e piloto de 42 anos, morador de Jundiaí, e uma professora de 28 anos, moradora de Hortolândia - foram vítimas da febre maculosa. O quarto óbito, de uma adolescente de 16 anos, apresentou sintomas da doença, mas ainda tem a causa investigada. Os dois casos de pacientes internados também estão sob investigação. Todos frequentaram a fazenda, que teve os novos eventos suspensos e está fechada por um período de 30 dias.
as quatro pessoas que morreram, três - a dentista de 36 anos, moradora da capital, seu namorado, o empresário e piloto de 42 anos, morador de Jundiaí, e uma professora de 28 anos, moradora de Hortolândia - foram vítimas da febre maculosa.
as quatro pessoas que morreram, três - a dentista de 36 anos, moradora da capital, seu namorado, o empresário e piloto de 42 anos, morador de Jundiaí, e uma professora de 28 anos, moradora de Hortolândia - foram vítimas da febre maculosa. Crédito: Reprodução/Redes Sociais
As ocorrências já caracterizam um surto de febre maculosa e o distrito de Joaquim Egídio é considerado área de risco para a doença. O município de Campinas registrou outros dois óbitos confirmados por febre maculosa este ano, que não estão relacionados com a Santa Margarida. A região de Campinas já tem o maior registro de casos da doença no País.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Ministério da Saúde São Paulo (SP) Febre Maculosa
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como desmontar e remontar a sua própria quadrilha
Imagem de destaque
Rede de academias do ES chega ao maior mercado do país
Renata Rasseli, Toninho Boechat e Marcio Rodrigues
"O Eu Sou a História será um selo capixaba", dizem Toninho Boechat e Márcio Rodrigues

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados