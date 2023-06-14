Motoboy ferido por linha de pipa volta a falar e recebe alta; veja vídeo

José Cordeiro ficou sedado na UTI, tempo que passou sem conversar com a família e tendo de se alimentar apenas com comida pastosa.

"Estou muito grato pela colaboração de todos. Que Deus abençoe cada vez mais por tudo o que tem feito nas nossas vidas. Logo logo chegando em casa para encontrar os lindos fatos que Deus fez na minha vida. Deus pode fazer infinitamente mais do que podemos imaginar" José Cordeiro de Lima Neto - Motoboy ferido por linha de pipa, em mensagem divulgada após deixar a UTI, na terça-feira (13)

O motorista que socorreu José Cordeiro chegou a fazer uma compressão no pescoço do motociclista. Segundo familiares, a vítima foi submetida a uma traqueostomia – procedimento médico que permite a passagem direta de ar para os pulmões.

A Gazeta que Na última segunda (12), a esposa do motoboy, Rita de Cássia, afirmou à reportagem deque os médicos informaram que José Cordeiro voltaria a falar . O momento era de esperança, segundo a mulher.

José Cordeiro foi ferido por linha de pipa no dia 4 e passou alguns dias na UTI Crédito: Arquivo pessoal

Na terça-feira (13), nove dias após o marido ter se ferido, Rita de Cássia escreveu: "O meu milagre está falando e já está na enfermaria. Louvado seja o nome do Senhor".

Ainda segundo a esposa, José Cordeiro deve iniciar um tratamento nos próximos dias.

Fiscalização

Em entrevista para a repórter Dani Carla, da TV Gazeta, dois dias após o caso, a esposa da vítima, Rita de Cássia, reclamou que falta fiscalização quanto ao uso de linhas de pipa com cerol. A mulher cobrou que sejam feitas fiscalizações nos locais onde a prática de soltar pipas é frequente.

A Gazeta, a Procurada pela reportagem de, a Prefeitura de Vila Velha informou que fiscaliza estabelecimentos que vendem material similar. Quando algum produto irregular é encontrado, o comércio tem o alvará cassado. A fiscalização também atua, segundo a prefeitura, por meio de denúncia.