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Motoboy ferido por linha de pipa volta a falar e recebe alta; veja vídeo

José Cordeiro de Lima Neto divulgou mensagem agradecendo a Deus pela recuperação, após ter ficado nove dias internado em UTI
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

14 jun 2023 às 13:04

Publicado em 14 de Junho de 2023 às 13:04

O motoboy e soldador José Cordeiro de Lima Neto passou por momentos de apreensão e medo durante nove dias, tempo em que ficou internado na UTI do Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha, após ser ferido no pescoço com uma linha de pipa com cerol e ficar sob suspeita de não conseguir mais falar. Na terça-feira (13), porém, o alívio veio em forma de vídeo. José Cordeiro voltou a falar e agradeceu a Deus. E, nesta quarta (14), ele teve alta e voltou para casa.
José Cordeiro ficou sedado na UTI, tempo que passou sem conversar com a família e tendo de se alimentar apenas com comida pastosa.
"Estou muito grato pela colaboração de todos. Que Deus abençoe cada vez mais por tudo o que tem feito nas nossas vidas. Logo logo chegando em casa para encontrar os lindos fatos que Deus fez na minha vida. Deus pode fazer infinitamente mais do que podemos imaginar"
José Cordeiro de Lima Neto - Motoboy ferido por linha de pipa, em mensagem divulgada após deixar a UTI, na terça-feira (13)
No último dia 4, o soldador, que também trabalha como motoboy, teve o pescoço cortado por uma linha de pipa. Testemunhas contaram que, ao ficar ferido, José Cordeiro ainda andou por cerca de 100 metros e foi socorrido por um motorista que seguia pela mesma via e percebeu que algo havia acontecido.
O motorista que socorreu José Cordeiro chegou a fazer uma compressão no pescoço do motociclista. Segundo familiares, a vítima foi submetida a uma traqueostomia – procedimento médico que permite a passagem direta de ar para os pulmões.
Na última segunda (12), a esposa do motoboy, Rita de Cássia, afirmou à reportagem de A Gazeta que os médicos informaram que José Cordeiro voltaria a falar. O momento era de esperança, segundo a mulher.
José Cordeiro foi ferido por linha de pipa no dia 4 e passou alguns dias na UTI
José Cordeiro foi ferido por linha de pipa no dia 4 e passou alguns dias na UTI Crédito: Arquivo pessoal
Na terça-feira (13), nove dias após o marido ter se ferido, Rita de Cássia escreveu: "O meu milagre está falando e já está na enfermaria. Louvado seja o nome do Senhor".
Ainda segundo a esposa, José Cordeiro deve iniciar um tratamento nos próximos dias.

Fiscalização

Em entrevista para a repórter Dani Carla, da TV Gazeta, dois dias após o caso, a esposa da vítima, Rita de Cássia, reclamou que falta fiscalização quanto ao uso de linhas de pipa com cerol. A mulher cobrou que sejam feitas fiscalizações nos locais onde a prática de soltar pipas é frequente.
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Prefeitura de Vila Velha informou que fiscaliza estabelecimentos que vendem material similar. Quando algum produto irregular é encontrado, o comércio tem o alvará cassado. A fiscalização também atua, segundo a prefeitura, por meio de denúncia.
Para denunciar o uso ou venda de linha de pipa com cerol, o cidadão pode ligar para o telefone 162 ou para o telefone 3149-7444.

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