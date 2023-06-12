"Humilhação", diz jovem agredida com prato pelo namorado em Vitória

Marcas de agressões em universitária de 20 anos agredida pelo namorado em Vitória Crédito: Rodrigo Gomes

TV Gazeta sobre os momentos de terror vividos no último domingo (11). A jovem, de 20 anos, também foi ferida nos braços e no tórax com estilhaços de um prato, quebrado pelo agressor - que tentou enforcá-la. Com várias lesões pelo corpo, a estudante de enfermagem agredida com estilhaços de um prato pelo namorado no bairro Redenção, na Grande São Pedro, em Vitória , contou à reportagem dasobre os momentos de terror vividos no último domingo (11). A jovem, de 20 anos, também foi ferida nos braços e no tórax com estilhaços de um prato, quebrado pelo agressor - que tentou enforcá-la.

TV Gazeta, a universitária contou que as agressões começaram no sábado (10) quando ela e o namorado estavam na casa da mãe dele, em , a universitária contou que as agressões começaram no sábado (10) quando ela e o namorado estavam na casa da mãe dele, em Aracruz , no Norte do Estado. Lá, ela sofreu torturas psicológicas, foi ameaçada, e deixada pelo namorado, que pegou a única chave da residência deles, na Capital. A vítima, então, precisou dormir na casa da sogra.

De acordo com a estudante, a discussão teria começado porque o namorado estaria usando drogas. Neste momento, a jovem quis terminar o relacionamento.

Já no dia seguinte, no domingo (11), a universitária conseguiu uma carona com amigos até o bairro Redenção. Ao chegar na residência do casal, o namorado fingiu que estava tudo bem. Porém, quando os amigos deixaram o local, as agressões começaram. O agressor apertou o pescoço da jovem, quebrou um prato e utilizou um caco para feri-la nos braços e no peito.

"Ele me empurrou, me enforcou na parede e depois disso ele falou: 'você quer ver? Eu me mato, eu te mato. Você quer ver? Vamos ver''. Ele ia passar o prato no meu pescoço, só que não prosseguiu" X - Estudante de enfermagem | 20 anos

A universitária ligou para a polícia e também para um amigo da família, que é policial. Quando a Polícia Militar chegou, ela saiu correndo de casa.

Segundo o boletim da PM, ao chegarem no local, os agentes encontraram a jovem chorando e com várias lesões pelo corpo. O suspeito foi encontrado embriagado, com dificuldades de falar, e confirmou as agressões.

"Ele a jogou no colchão e começou a enforcá-la, dizendo que ela poderia gritar, chamar a polícia e que ainda poderia matá-la e nada aconteceria com ele", diz o boletim da PM.

Estilhaços de prato quebrado por jovem que agrediu a namorada em Vitória Crédito: Rodrigo Gomes

A jovem pediu medida protetiva, mas disse que está com medo, já que a família do técnico em eletrotécnica a culpou por tudo o que aconteceu.

"Nunca imaginei que iria entrar aqui [na delegacia] por esse motivo. Eu imaginei que ia entrar aqui pra realizar meu sonho de passar no concurso da polícia, da Sejus [Secretaria de Justiça do ES] ou Civil, pra agregar com a enfermagem que eu faço. Nunca imaginei entrar aqui pra passar essa humilhação, essa vergonha e ser atacada como a errada. O policial falou: 'pode ficar tranquila. Isso é só uma fase ruim da sua história'. Espero que sim" Nome do Autor da Citação - Cargo do Autor

O técnico em eletrotécnica foi levado para a delegacia do Plantão Especializado da Mulher (Pem), em Vitória. Ele foi autuado em flagrante pelos crimes de lesão corporal e ameaça e encaminhado ao sistema prisional.