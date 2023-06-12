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Violência

Jovens são presos suspeitos de rodarem com carro cometendo roubos na Serra

Um dos suspeitos, de 22 anos, acionou PM informando que seus amigos haviam furtado seu carro e que obrigaram ele a cometer roubos em Serra Sede; ele e três jovens foram presos e um adolescente foi apreendido
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

12 jun 2023 às 13:47

Publicado em 12 de Junho de 2023 às 13:47

Serra
Suspeitos foram encaminhado à Delegacia Regional da Serra Crédito: Divulgação/Polícia Civil
Quatro jovens, de 21, 22, 23 e 28 anos, foram presos e um adolescente de 17 anos acabou apreendido, todos suspeitos de cometerem roubos na região do Centro da Serra, na Grande Vitória, no último domingo (11).
Polícia Militar informou que foi acionada pelo suspeito de 22 anos para ir até o bairro Residencial Centro da Serra, onde ele relatou que os amigos haviam furtado seu carro. O jovem disse que ele mesmo havia recuperado o veículo e que estava sob o efeito de cocaína.
No entanto, os policiais reconheceram o carro como envolvido em roubos em Serra Sede. Diante disso, os agentes prosseguiram na casa onde o suspeito apontou que estariam os três indivíduos.
Na residência, os militares encontraram dois celulares e um relógio, indicados pelo jovem como os objetos roubados mais cedo na região. No veículo foram encontrados 20 pinos de cocaína e instrumentos como faca, estilete e um bastão de madeira.
Os objetos também foram reconhecidos por uma das vítimas dos roubos, que relatou que após sair de um bar tentou acionar um carro de aplicativo quando indivíduos o abordaram oferecendo levá-lo ao seu destino, porém ao entrar no veículo eles anunciaram o roubo, exigindo dele a senha do cartão.
Contudo, a vítima se negou a dizer, informando que só havia R$ 30 na conta. Segundo o homem, um dos suspeitos fazia menção de puxar algo da cintura ameaçando contra sua vida caso não fizesse o que mandavam. Ele ainda disse que foi impedido de sair do carro.
Em certo ponto, os suspeitos pararam em um posto de combustíveis e sob ameaças, solicitaram que a vítima enchesse o tanque do carro, porém foram informados que não tinha dinheiro. Então eles pegaram os pertences da vítima e a abandonaram às margens da Rodovia Mário Covas.
O jovem que acionou a PM, informou que foi forçado a cometer os roubos por esses amigos. O veículo foi removido ao pátio e os suspeitos encaminhados para a 3ª Delegacia Regional da Serra.
Polícia Civil disse que os quatro suspeitos foram autuados em flagrante por roubo qualificado, corrupção de menores e Centro de Triagem de Viana (CTV). Já o adolescente de 17 anos, foi autuado em flagrante por ato infracional análogo ao crime de roubo qualificado e foi encaminhado ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase).

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