Jovens são presos suspeitos de rodarem com carro cometendo roubos na Serra

Suspeitos foram encaminhado à Delegacia Regional da Serra Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Quatro jovens, de 21, 22, 23 e 28 anos, foram presos e um adolescente de 17 anos acabou apreendido, todos suspeitos de cometerem roubos na região do Centro da Serra , na Grande Vitória, no último domingo (11).

Polícia Militar informou que foi acionada pelo suspeito de 22 anos para ir até o bairro Residencial Centro da Serra, onde ele relatou que os amigos haviam furtado seu carro. O jovem disse que ele mesmo havia recuperado o veículo e que estava sob o efeito de cocaína.

No entanto, os policiais reconheceram o carro como envolvido em roubos em Serra Sede. Diante disso, os agentes prosseguiram na casa onde o suspeito apontou que estariam os três indivíduos.

Na residência, os militares encontraram dois celulares e um relógio, indicados pelo jovem como os objetos roubados mais cedo na região. No veículo foram encontrados 20 pinos de cocaína e instrumentos como faca, estilete e um bastão de madeira.

Os objetos também foram reconhecidos por uma das vítimas dos roubos, que relatou que após sair de um bar tentou acionar um carro de aplicativo quando indivíduos o abordaram oferecendo levá-lo ao seu destino, porém ao entrar no veículo eles anunciaram o roubo, exigindo dele a senha do cartão.

Contudo, a vítima se negou a dizer, informando que só havia R$ 30 na conta. Segundo o homem, um dos suspeitos fazia menção de puxar algo da cintura ameaçando contra sua vida caso não fizesse o que mandavam. Ele ainda disse que foi impedido de sair do carro.

Em certo ponto, os suspeitos pararam em um posto de combustíveis e sob ameaças, solicitaram que a vítima enchesse o tanque do carro, porém foram informados que não tinha dinheiro. Então eles pegaram os pertences da vítima e a abandonaram às margens da Rodovia Mário Covas.

O jovem que acionou a PM, informou que foi forçado a cometer os roubos por esses amigos. O veículo foi removido ao pátio e os suspeitos encaminhados para a 3ª Delegacia Regional da Serra.