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Grande Vitória

Polícia apreende no ES 30 kg de maconha vindos da fronteira com Paraguai

Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão na Serra e em Cariacica, em endereços que serviriam a traficantes como destinatários no envio de drogas pelos Correios
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

12 jun 2023 às 12:16

Publicado em 12 de Junho de 2023 às 12:16

A Força Tarefa de Segurança Pública cumpriu quatro mandados de busca e apreensão nos municípios da Serra Cariacica, na manhã desta segunda-feira (12), com objetivo de localizar drogas que estariam sendo escondidas em endereços usados por traficantes para envio de drogas de entorpecentes pelos Correios. As informações foram divulgadas pela Polícia Federal.
Com o auxílio de policiais K9 – com apoio de cães – da Polícia Federal e a partir de informações repassadas pelo Setor de Segurança dos Correios, foram apreendidos 30 quilos de maconha em encomendas que foram enviadas de agências próximas à fronteira do Brasil com o Paraguai.
Segundo a Polícia Federal, as investigações seguem para identificar o remetente das encomendas e prender os envolvidos.

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