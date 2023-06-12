Jovem é preso por tentar enforcar e agredir namorada com prato em Vitória

Caso de estupro está sendo investigado pela Delegacia de Plantão Especializado da Mulher Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Um jovem de 20 anos foi preso na tarde de domingo (11) após tentar enforcar a namorada dentro de casa, no bairro São Pedro, em Vitória. A vítima também foi ferida com estilhaços de um prato, quebrado pelo agressor.

De acordo com o boletim da Polícia Militar, policiais foram acionados e encontraram a jovem chorando e com várias lesões pelo corpo na residência do casal, na Rua da Coragem. O suspeito foi encontrado embriagado, com dificuldade de falar, e confirmou as agressões.

A vítima contou aos policiais que os dois se relacionavam há cerca de dois meses e na madrugada de sábado para domingo, enquanto estavam na casa da sogra em Aracruz, no Norte do estado, os dois discutiram. A jovem disse que queria terminar o relacionamento e ir embora.

O namorado, então, pegou a chave da casa deles em Vitória e saiu. Pela manhã, ela foi acordada pelo jovem e foi ameaçada. Com medo, pediu ajuda a uma amiga e foi de carona com o namorado dela até sua casa.

Quando chegaram no bairro, ela e o namorado da amiga encontraram com o suspeito, que estava vindo de um bar. Aparentemente calmo, ele falou com os dois, mas quando o namorado da amiga da vítima foi embora, ele começou a agredi-la.

"Ele a jogou no colchão e começou a enforcá-la, dizendo que ela poderia gritar, chamar a polícia e que ainda poderia matá-la e nada aconteceria com ele", diz o boletim da PM.

A jovem disse aos policiais que as agressões continuaram e o jovem ainda teria quebrado um prato e agredido a namorada nos braços e no tórax enquanto dizia: "quer ver se eu tenho coragem de te matar?".

Enquanto o namorado seguia quebrando os objetos da casa, a vítima conseguiu fugir e pedir ajuda.

O jovem foi preso e levado para a delegacia do Plantão Especializado da Mulher (Pem), em Vitória, onde foi autuado em flagrante pelos crimes de lesão corporal e ameaça, e depois encaminhado ao sistema prisional.