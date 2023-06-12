Casal suspeito de enterrar filho recém-nascido em MG é preso no ES

Casal foi levado para a delegacia e mãe confessou o crime Crédito: Divulgação/Polícia Civil

De acordo com o titular da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Nova Venécia, o delegado Willian Dobrovosk, a Polícia Civil conseguiu localizar os suspeitos após contato com o pai do rapaz. O homem esteve na delegacia e informou que viajou da cidade mineira para a capixaba na tentativa de encontrar o filho, que alegava dificuldades financeiras e de moradia no Espírito Santo.

Para se manter em Nova Venécia, o avô do bebê chegou a trabalhar na colheita de café, enquanto buscava informações sobre o paradeiro da família. O pai do jovem foi até a delegacia quando soube onde o filho, pai da criança, estava.

"Ele nos procurou naquele dia e contou que há cerca de um mês não tinha notícia da criança. Quando o filho mandou uma foto, tinha apenas ele com a namorada na imagem. Dez dias atrás ele veio para Nova Venécia após obter informações de que os dois estariam na cidade. Ele conseguiu se manter e tinha a ajuda de um colega da lavoura para tentar encontrar o filho. Após encontrá-lo, perguntou sobre a criança. O casal disse para ele não perguntar mais sobre o bebê", contou Dobrovosk.

Os policiais encontraram o casal abrigado em uma manilha deixada em uma rua no bairro São Cristóvão. Eles foram levados para a delegacia e lá ela disse que o bebê foi enterrado nos fundos da casa da avó. “Ela não informou se a criança foi assassinada, limitando-se a dizer que seu namorado sufocava o recém-nascido”, conta Dobrovosk.

A adolescente ainda disse que o casal fugiu para Nova Venécia com uma moto roubada, que foi vendida por R$ 2 mil na região Norte do Estado. Segundo o delegado, o jovem já seria preso caso fosse encontrado pela polícia, porque tem um mandado de prisão em aberto por tentativa de homicídio em Minas Gerais.

As autoridades policiais de Ouro Verde (MG) solicitaram o transporte da adolescente e do namorado para assumirem o caso. As investigações sobre a causa da morte e eventual participação do casal continuam em andamento.

Também está sendo apurada a motivação dos jovens ao terem vindo para Nova Venécia. As informações obtidas pela polícia indicam que eles teriam recebido suporte nos primeiros dias na cidade, mas ainda não se sabe de quem e se essa pessoa sabia do crime.

Investigação em Minas Gerais

Em nota, a Polícia Civil informou que antes de fugir para o estado capixaba, o homem mantinha a adolescente em cárcere privado. "Com a prisão, a corporação imediatamente entrevistou os dois envolvidos, que revelaram o local onde enterraram o corpo do filho. O cadáver foi exumado pela Polícia Civil na comunidade de Água Preta, zona rural de Ouro Verde de Minas", disse a PC-MG.