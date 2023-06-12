Sines do Norte do ES têm 640 vagas de emprego e estágio nesta segunda

Sine de Linhares tem 392 vagas de emprego Crédito: Diezo Gomes

As agências do Sine do Norte do Espírito Santo têm 640 vagas de emprego e estágio nesta segunda-feira (12). As oportunidades são para trabalhar na indústria, no comércio, na construção civil, entre outros setores.

Há ainda postos para pessoas com deficiência. São chances para trabalhador rural, ajudante de embalagem e soldador, motorista de caminhão, caldeireiro e muitas outras oportunidades.

O profissional deve procurar as unidades de Aracruz (88), Linhares (392) e São Mateus (160). É bom lembrar que as vagas são atualizadas diariamente e podem sair do sistema, sem aviso prévio à medida que forem preenchidas.

Confira as vagas

Sine de Aracruz

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 88

88 Ajudante de confeitaria (3)

Ajudante de mecânico de automóveis (1)

Analista contábil (1)

Assistente administrativo (1)

Atendente de padaria (3)

Auxiliar de cozinha (1)

Auxiliar de limpeza/serviços gerais (1)

Auxiliar de serviços gerais (2)

Auxiliar financeiro (1)

Auxiliar fiscal (1)

Desenhista (5)

Eletromecânico (1)

Gerente de planejamento (1)

Maçariqueiro (1)

Mecânico a diesel (1)

Mecânico de automóveis (1)

Operador de auto blasting (2)

Operador de caixa (3)

Operador de equipamento guindaste (2)

Operador de guindauto (1)

Padeiro (2)

Projetista de estrutura naval (1)

Técnico de estrutura (2)

Vigilante (50)

Sine de Linhares

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 392

392 Almoxarife (5)

Ajudante de decapagem (10)

Ajudante de embalagem (30)

Ajudante de produção (15)

Alimentador linha de produção (7)

Assistente de operações pleno/ petróleo (12)

Atendente de lanchonete (1)

Atendente de farmácia (1)

Auxiliar administrativo (3)

Auxiliar de cozinha (1)

Auxiliar de estoquista

Auxiliar de instalador (2)

Auxiliar de logística (10)

Auxiliar de obras (10)

Auxiliar de oficina (4)

Auxiliar de serviços gerais (5)

Auxiliar de suporte técnico (1)

Auxiliar linha de produção (3)

Auxiliar tecnico tv a cabo (1)

Chapeiro (2)

Caldeireiro (20)

Camareira (3)

Conferente (5)

Cozinheiro (1)

Cozinheiro de lanchonete (1)

Eletricista de veículos (2)

Encarregado de obras (10)

Expedidor (5)

Logistica (1)

Mecânico industrial (20)

Motoboy (3)

Motorista de caminhão (28)

Oficial / obras (10)

Oficial pleno (10)

Oficial polivalente (10)

Operador de caixa (2)

Operador de equipamentos móveis (5)

Operador de logística (3)

Operador de máquina de produção (5)

Operador de ponte rolante (10)

Operador de tratores (1)

Promotor de vendas (1)

Recepcionista (4)

Roçador / trabalhar rural (3)

Servente de obras (14)

Serviços gerais /carregador (1)

Soldador / mig / mag (18)

Soldador /eletrodo (30)

Técnico segurança do trabalho (1)

Topógrafo (1)

Trabalhador rural (30)

Vendedor (1)

Vendedor de festa (2)

Vendedor externo (1)

Vendedor interno (7)

Sine de São Mateus

Como se candidatar: a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail ( a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail ( [email protected] ou [email protected] ), que deverá conter o nome, o cargo e o número do PIS do trabalhador. Caso seja necessário a presença do trabalhador, a agência entra em contato por telefone, para atendimento agendado.