Sines do ES têm mais de 3.700 vagas de emprego e estágio nesta segunda

Mais de 50 vagas para soldador no Sine da Serra Crédito: Pixabay

As agências do Sine e do Trabalhador iniciam a semana com 3.787 vagas de emprego e estágio no Espírito Santo. As oportunidades são para trabalhar na indústria, no comércio, na construção civil, entre outros setores.

Para se candidatar, basta procurar uma das unidades da Grande Vitória, Sul e Norte do Estado. Há ainda postos para pessoas com deficiência. São chances para trabalhador rural, ajudante de embalagem, soldador, motorista de caminhão, caldeireiro, pedreiro, confeiteiro e muitas outras.

Na Grande Vitória, são 2.983 postos, distribuídos pelos Sines de Vila Velha (594), Serra (1.092), Cariacica (58), Vitória (116) e na Agência do Trabalhador de Cariacica (1.123).

No interior, o profissional deve procurar as unidades de Anchieta (14), Cachoeiro de Itapemirim (150), Aracruz (88), Linhares (392) e São Mateus (160).

É bom lembrar que as vagas são atualizadas diariamente e podem sair do sistema, sem aviso prévio à medida que forem preenchidas.

Confira as vagas

Sine de Vila Velha

Como se candidatar: os interessados devem procurar atendimento na sede do Sine, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 594

594 Açougueiro (2)

Administrador de marketing (2)

Ajudante de açougueiro (comércio) (2)

Ajudante de carga e descarga de mercadoria (3)

Ajudante de eletricista (4)

Ajudante de obras (55)

Analista de marketing (1)

Armador de ferragens na construção (51)

Assistente administrativo (1)

Atendente de lanchonete (4)

Atendente de telemarketing (50)

Atendente do setor de frios e laticínios (13)

Auxiliar de engenheiro da construção civil (1)

Auxiliar de limpeza (1)

Auxiliar de manutenção predial (1)

Auxiliar de marceneiro (2)

Auxiliar de mecânico de autos (1)

Auxiliar de pessoal (1)

Auxiliar financeiro (1)

Bombeiro hidráulico (50)

Borracheiro (1)

Caixa de loja (1)

Carpinteiro (62)

Confeiteiro (1)

Conferente de carga e descarga (1)

Consultor de vendas (1)

Costureira em geral (1)

Cozinheiro geral (1)

Dentista (1)

Eletricista (54)

Eletricista auxiliar (50)

Empacotador, a mão (2)

Engenheiro civil (2)

Estoquista (16)

Fiscal de loja (2)

Fiscal de prevenção de perdas (2)

Gerente comercial (2)

Gerente de suprimentos (1)

Instalador de equipamentos de comunicação (5)

Lanterneiro de automóveis (1)

Lavador de veículos (2)

Marceneiro (2)

Mecânico (3)

Mecânico de manutenção de automóveis (1)

Mecânico de manutenção de ônibus (1)

Mecânico de refrigeração (2)

Montador de móveis de madeira (1)

Motofretista (1)

Motorista de caminhão (4)

Operador de caixa (10)

Pedreiro (61)

Pedreiro de reforma geral (2)

Pintor de veículos (reparação) (1)

Promotor de vendas (8)

Recuperador de crédito (15)

Repositor de mercadorias (7)

Serralheiro (1)

Soldador (2)

Técnico de enfermagem (1)

Técnico de suporte de TI (1)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Técnico mecânico (2)

Vendedor interno (12)

Agência do Trabalhador de Cariacica

Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A unidade funciona na Avenida Kleber Andrade, nº 5, no bairro Rio Branco, das 8 às 15 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 1.123

1.123 Açougueiro (12)

Adesivador (1)

Administrador operacional (1)

Agente de negócios (3)

Agente de vendas (30)

Ajudante de caminhão (6)

Ajudante de carga e descarga (32)

Ajudante de cargas (3)

Ajudante de expedição (5)

Ajudante de motorista (4)

Ajudante de padeiro (11)

Ajudante de serviços gerais (1)

Alimentador de produção (4)

Analista de compras (1)

Analista de marketing (1)

Analista de pcp jr (1)

Armador (55)

Armador de ferragens (4)

Armador pleno (3)

Artífice (1)

Assistente administrativo (1)

Assistente financeiro (1)

Assistente técnico comercial (1)

Atendente (2)

Atendente de relacionamento (40)

Atendente junior (1)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar de cozinha (2)

Auxiliar de escritório (3)

Auxiliar de estoque (2)

Auxiliar de expedição (6)

Auxiliar de fabricação (100)

Auxiliar de lavanderia (4)

Auxiliar de obras (106)

Auxiliar de operações (5)

Auxiliar de produção (39)

Auxiliar de requalificação de cilindro gnv (1)

Auxiliar de rh (1)

Auxiliar de serviços gerais (5)

Auxiliar de serviços gerais (banheirista) (8)

Auxiliar departamento pessoal (1)

Auxiliar mecânico (2)

Auxiliar mecânico automotivo (2)

Balconista (1)

Bombeiro hidráulico (2)

Caldeireiro (20)

Caldeireiro de bancada (5)

Camareira (6)

Carpinteiro (30)

Carpinteiro pleno (3)

Conferente (1)

Conferente de carga e descarga (1)

Consultora de vendas (1)

Coordenador pós venda (1)

Costureira polivalente (2)

Cozinheira (1)

Cumim (1)

Diarista (20)

Eletricista (2)

Eletricista automotivo (1)

Eletricista industrial (1)

Embalador (10)

Empacotador (8)

Estágio em laboratório (1)

Farmacêutico (2)

Fiscal de loja (12)

Jardineiro operador de roçadeira (2)

Lanterneiro (1)

Lubrificador (2)

Manobrista (1)

Mecânico (20)

Mecânico (caminhão diesel) (1)

Mecânico de manutenção (11)

Mecânico de máquinas pesadas (2)

Mecânico hidráulico (1)

Meio oficial (1)

Motoboy (1)

Motorista (1)

Motorista cnh D (4)

Motorista entregador (2)

Nutricionista produção (1)

Operador de logística (11)

Operador de loja (2)

Operador de máquina (5)

Operador de máquina extrusora (1)

Operador de ponte rolante (1)

Operador de telemarketing (10)

Operador de tesoura (1)

Operador máquina argola (1)

Pedreiro (101)

Pintor de marcenaria (1)

Recepcionista (5)

Repositor de flv (5)

Servente de limpeza (1)

Servente de obras (8)

Soldador (3)

Soldador eletrodo (30)

Soldador mig mag (18)

Técnico de informática (1)

Técnico de manutenção externo (2)

Vendedor (a) (21)

Vendedor de consórcio (4)

Vendedor externo pj (3)

Vendedor interno e externo e vendas por telefone (20)

Vagas para pessoas com deficiência:

Administrativo (4)

Agente de vendas (30)

Ajudante de caminhão (6)

Assistente administrativo (1)

Assistente de estoque junior (3)

Assistente de operações (1)

Assistente financeiro (1)

Assistente jurídico (1)

Atendente de loja (9)

Atendente de relacionamento (40)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar de obras (6)

Auxiliar de produção (5)

Auxiliar de serviços gerais (1)

Auxiliar de serviços gerais (banheirista) (8)

Carregador (4)

Coordenador pós venda (1)

Embalador (6)

Lubrificador (1)

Operador de teleatendimento (33)

Pedreiro (4)

Serralheiro (4)

Técnico de manutenção externo (2)

Sine de Vitória

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 116

116 Açougueiro (7)

Ajudante de cozinha (1)

Ajudante de obras (1)

Analista de sistemas (5)

Armador de ferragens na construção civil (1)

Atendente de padaria (3)

Auxiliar administrativo pcd (1)

Auxiliar de cozinha (1)

Auxiliar de linha de produção pcd (1)

Auxiliar de logística pcd (1)

Auxiliar de manutenção predial (2)

Balconista (2)

Caixa de bar, lanchonetes e restaurantes (1)

Carpinteiro (8)

Chapeiro (1)

Confeiteiro (1)

Consultor de vendas (1)

Cozinheiro de restaurante (1)

Cozinheiro geral (1)

Cumim (1)

Eletricista (1)

Empregado doméstico nos serviços gerais (1)

Faturista (1)

Garçom de bar (4)

Lanterneiro de automóveis (reparação) (1)

Marceneiro (1)

Mecânico de manutenção de ônibus (1)

Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) (2)

Mecânico montador (1)

Motofretista (1)

Motorista de caminhão (1)

Motorista de furgão (1)

Nutricionista (1)

Operador de caixa (3)

Operador de gravação (1)

Padeiro (1)

Pedreiro (1)

Pizzaiolo (1)

Recepcionista, em geral pcd (1)

Recreador (1)

Serralheiro (2)

Técnico de edificações (1)

Técnico mecânico em ar condicionado (1)

Tecnólogo em automação (1)

Vendedor de informações comerciais (1)

Vendedor de serviços (15)

Vendedor interno (1)

Vendedor porta a porta (27)

Sine de Cariacica

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 58

58 Armador de ferros (4)

Arrematadeira (1)

Auxiliar de contabilidade (1)

Carpinteiro (1)

Mecânico de caminhão (1)

Mecânico de motocicletas (1)

Motofretista (4)

Motorista de caminhão (4)

Pedreiro (3)

Promotor de vendas pcd (2)

Repositor (10)

Serralheiro (1)

Técnico de edificações (4)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Vendedor porta a porta (20)

Sine da Serra

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 1.092

1.092 Açougueiro (8)

Açougueiro pcd (11)

Ajudante de açougueiro (comércio) pcd (8)

Ajudante de carga e descarga (38)

Ajudante de obras (75)

Ajudante de pátio de sucata (11)

Ajudante de serralheiro (2)

Alinhador de direção (1)

Almoxarife (2)

Analista de contas (1)

Analista de custos (1)

Armador de ferros (10)

Artífice de manutenção (4)

Atendente de lanchonete (2)

Atendente de lojas pcd (4)

Atendente de telemarketing (25)

Auxiliar administrativo pcd (13)

Auxiliar contábil (2)

Auxiliar de almoxarifado pcd (2)

Auxiliar de cozinha (50)

Auxiliar de estoque (40)

Auxiliar de expedição pcd (5)

Auxiliar de limpeza (50)

Auxiliar de limpeza pcd (2)

Auxiliar de linha de produção pcd (8)

Auxiliar de linha de produção (36)

Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica (3)

Auxiliar de manutenção extintores de incêndio (2)

Auxiliar de mecânico de autos (1)

Auxiliar de produção (14)

Auxiliar de serviços gerais (4)

Auxiliar de torneiro mecânico (1)

Auxiliar financeiro (2)

Auxiliar operacional de logística (52)

Borracheiro (2)

Caixa supermercado (2)

Caldeireiro montador (24)

Carpinteiro (4)

Carpinteiro de obras (1)

Carpinteiro (20)

Chefe de serviço de limpeza (7)

Churrasqueiro (1)

Comprador pcd (1)

Consultor de vendas (2)

Corretor de imóveis (15)

Cortador de roupas (1)

Costureira de reparação de roupas (1)

Costureira em geral (1)

Costureira (7)

Cozinheiro (20)

Cozinheiro industrial (1)

Desenhista projetista mecânico (1)

Eletricista de instalações de veículos automotores (1)

Embalador, a mão (10)

Embalador (5)

Empacotador a mão (15)

Empacotador, a mão pcd (12)

Fiscal de prevenção de perdas pcd (8)

Forrador de móveis (1)

Frentista (2)

Frentista/caixa (1)

Fresador cnc (1)

Garçom (1)

Gerente administrativo (1)

Gerente de administração financeira (1)

Jardineiro (4)

Mandrilhador (1)

Marceneiro (1)

Mecânico (21)

Mecânico de manutenção de ar condicionado (1)

Mecânico de manutenção de empilhadeiras (estágio) (2)

Mecânico de suspensão (1)

Mecânico de veículos (2)

Mecânico industrial (4)

Mecânico montador pcd (2)

Meio oficial de cozinha (20)

Modelista (1)

Montador (1)

Montador pcd (1)

Montador de acessórios (2)

Motofretista (3)

Motorista operador de betoneira (1)

Operador de caixa pcd (6)

Operador de caixa (78)

Operador de câmaras frias (2)

Operador de empilhadeira (10)

Operador de extrusora (6)

Operador de fresadora (usinagem de madeira ) (1)

Operador de máquina de arame (3)

Operador de máquina de cortar, colar e dobrar papel (1)

Operador de máquina extrusora de fibra de vidro (1)

Operador de máquinas de fabricação de doces, salgados e massas alimentícias (1)

Operador de retro-escavadeira (5)

Operador de suporte técnico (telemarketing) (10)

Operador de vendas (lojas) pcd (10)

Operador de vendas (loja) (2)

Padeiro (8)

Pedreiro de reforma geral (3)

Pedreiro(30)

Pintor jatista (20)

Preparador de massa abrasiva (4)

Programador de centro de usinagem (1)

Projetista eletrotécnico (2)

Promotor de vendas (1)

Rastreador de satélite (2)

Repositor de mercadorias (5)

Representante comercial (1)

Salgadeiro (1)

Serralheiro de ferro (1)

Serralheiro (4)

Servente de obras (15)

Servente de serviços gerais (10)

Soldador de toldo (2)

Soldador (58)

Sondador na mineração (1)

Supervisor de carga e descarga (2)

Supervisor operacional dos serviços de máquinas (2)

Técnico de planejamento de produção (1)

Técnico em manutenção de equipamentos de informática (1)

Técnico em segurança do trabalho (2)

Torneiro mecânico (3)

Tratorista operador de roçadeira (4)

Vendedor de informações (2)

Vendedor de serviços (1)

Vendedor externo (30)

Vendedor porta a porta (10)

Vistoriador veicular (1)

Sine de Anchieta

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 14

14 Acabador de mármore e granito (1)

Açougueiro (1)

Ajudante de açougueiro (1)

Analista de logística (1)

Assistente administrativo (1)

Assistente de departamento pessoal (1)

Atendente de padaria (1)

Barbeiro (1)

Eletricista automotivo (1)

Operador de caixa (2)

Operador de munck (1)

Repositor de mercadorias (1)

Serrador de mármore e granito (1)

Sine de Cachoeiro de Itapemirim

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 150

150 Acabador (1)

Agente de pátio (5)

Ajudante de padeiro (1)

Almoxarife (Vargem Alta) (1)

Apontador de obras (Vargem Alta)

Assistente de pcp (1)

Auxiliar administrativo (2)

Auxiliar de almoxarifado (1)

Auxiliar de expedição (1)

Auxiliar de linha de produção (Castelo) (90)

Auxiliar de produção frigorífico (5)

Auxiliar de produção ração (Castelo) (1)

Auxiliar de TI (1)

Carpinteiro de obras (Vargem Alta) (1)

Comprador (morar em Marataízes ou Itapemirim) (1)

Copeiro hospitalar pcd (1)

Costureira na reparação de roupas (1)

Dedetizador (1)

Eletricista (1)

Eletricista industrial (2)

Eletricista industrial (castelo) (1)

Enfermeiro pcd (1)

Mecânico de automóveis (1)

Mecânico industrial (1)

Mecânico industrial (castelo) (4)

Motoboy (1)

Motorista de caminhão D (Vargem Alta) (1)

Operador de escavadeira (Vargem Alta) (1)

Operador de máquinas cnh D (Vargem alta) (1)

Operador de motoniveladora cnh D (Vargem Alta) (1)

Operador de ponte (1)

Operador de retroescavadeira cnh D (Vargem Alta) (1)

Operador de rolo compactador (Vargem Alta) (1)

Representante comercial cnh B (1)

Saladeira (Vargem Alta) (1)

Serralheiro (1)

Servente de obras (4)

Técnico de enfermagem pcd (1)

Técnico e auxiliar técnico em instalações de sistema de segurança eletrônica (2)

Técnico em construção civil (1)

Técnico em segurança do trabalho cnh AB (1)

Técnico em segurança do trabalho cnh AB (Vargem Alta) (2)

Vendedor porta a porta (1)

Sine de Aracruz

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 88

88 Ajudante de confeitaria (3)

Ajudante de mecânico de automóveis (1)

Analista contábil (1)

Assistente administrativo (1)

Atendente de padaria (3)

Auxiliar de cozinha (1)

Auxiliar de limpeza/serviços gerais (1)

Auxiliar de serviços gerais (2)

Auxiliar financeiro (1)

Auxiliar fiscal (1)

Desenhista (5)

Eletromecânico (1)

Gerente de planejamento (1)

Maçariqueiro (1)

Mecânico a diesel (1)

Mecânico de automóveis (1)

Operador de auto blasting (2)

Operador de caixa (3)

Operador de equipamento guindaste (2)

Operador de guindauto (1)

Padeiro (2)

Projetista de estrutura naval (1)

Técnico de estrutura (2)

Vigilante (50)

Sine de Linhares

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 392

392 Almoxarife (5)

Ajudante de decapagem (10)

Ajudante de embalagem (30)

Ajudante de produção (15)

Alimentador linha de produção (7)

Assistente de operações pleno/ petróleo (12)

Atendente de lanchonete (1)

Atendente de farmácia (1)

Auxiliar administrativo (3)

Auxiliar de cozinha (1)

Auxiliar de estoquista

Auxiliar de instalador (2)

Auxiliar de logística (10)

Auxiliar de obras (10)

Auxiliar de oficina (4)

Auxiliar de serviços gerais (5)

Auxiliar de suporte técnico (1)

Auxiliar linha de produção (3)

Auxiliar tecnico tv a cabo (1)

Chapeiro (2)

Caldeireiro (20)

Camareira (3)

Conferente (5)

Cozinheiro (1)

Cozinheiro de lanchonete (1)

Eletricista de veículos (2)

Encarregado de obras (10)

Expedidor (5)

Logistica (1)

Mecânico industrial (20)

Motoboy (3)

Motorista de caminhão (28)

Oficial / obras (10)

Oficial pleno (10)

Oficial polivalente (10)

Operador de caixa (2)

Operador de equipamentos móveis (5)

Operador de logística (3)

Operador de máquina de produção (5)

Operador de ponte rolante (10)

Operador de tratores (1)

Promotor de vendas (1)

Recepcionista (4)

Roçador / trabalhar rural (3)

Servente de obras (14)

Serviços gerais /carregador (1)

Soldador / mig / mag (18)

Soldador /eletrodo (30)

Técnico segurança do trabalho (1)

Topógrafo (1)

Trabalhador rural (30)

Vendedor (1)

Vendedor de festa (2)

Vendedor externo (1)

Vendedor interno (7)

Sine de São Mateus

Como se candidatar: a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail ( a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail ( [email protected] ou [email protected] ), que deverá conter o nome, o cargo e o número do PIS do trabalhador. Caso seja necessário a presença do trabalhador, a agência entra em contato por telefone, para atendimento agendado.